Resumo executivo 📏 50,45 km de extensão O Eurotúnel liga Folkestone, no Reino Unido, a Coquelles, na França, e possui 37,9 km de seu percurso sob o Canal da Mancha. 🚇 Três túneis paralelos A estrutura possui duas galerias ferroviárias de 7,6 metros de diâmetro e um túnel central de serviço de 4,8 metros. 🚪 Passagens a cada 375 metros Galerias transversais conectam aproximadamente a cada 375 metros o túnel de serviço às duas galerias ferroviárias. 🛡️ Refúgio pressurizado O túnel central é mantido com pressão de ar superior à das galerias ferroviárias para dificultar a entrada de fumaça durante uma evacuação.

Sob o Canal da Mancha, dois trens podem avançar em sentidos opostos sem que os passageiros vejam uma das partes mais importantes da obra: entre as duas galerias ferroviárias existe um terceiro túnel, menor, construído para acesso técnico, manutenção e resposta a emergências.

Por que o Eurotúnel possui uma terceira galeria entre os dois túneis ferroviários?

Os dois tubos externos foram projetados para o tráfego ferroviário. Cada um possui 7,6 metros de diâmetro e recebe uma via. Entre eles corre o túnel de serviço, com apenas 4,8 metros de diâmetro.

Essa galeria central não é uma terceira linha para trens. Ela permite acesso a equipamentos subterrâneos, manutenção e circulação de equipes de emergência sem depender diretamente dos tubos onde os trens operam.

As duas galerias externas recebem o tráfego ferroviário, enquanto o túnel menor localizado entre elas desempenha funções de serviço e segurança — Créditos: Imagem gerada por IA

Como as passagens a cada 375 metros conectam os três túneis sob o Canal da Mancha?

Relatórios oficiais britânicos sobre a segurança do complexo mostram que as chamadas cross-passages aparecem aproximadamente a cada 375 metros. Elas ligam o túnel de serviço às galerias ferroviárias e são fechadas, em operação normal, por portas estanques e resistentes ao fogo.

O desenho permite que o túnel central funcione como rota protegida de acesso e evacuação. A pressão de ar nessa galeria é mantida acima da pressão dos tubos ferroviários, fazendo com que, durante uma evacuação, o fluxo de ar tenda a sair do corredor protegido em direção à galeria afetada, e não carregue fumaça para dentro do refúgio.

A engenharia escondida do Eurotúnel 🚆 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 7,6 metros nos tubos ferroviários Cada uma das duas galerias externas possui uma única via para a circulação ferroviária. 🛠️ TÚNEL DE SERVIÇO 4,8 metros no corredor central A galeria intermediária recebe veículos de serviço, equipes de manutenção e recursos para emergências. 🚪 SEGURANÇA OPERACIONAL Conexões a cada 375 metros Passagens transversais permitem sair de uma galeria ferroviária e alcançar o túnel central protegido.

Como o túnel de serviço funciona durante manutenção ou uma emergência?

Em operação normal, veículos especializados sobre pneus percorrem a galeria central. O espaço permite alcançar equipamentos técnicos e executar intervenções leves sem transformar uma das vias ferroviárias em corredor de acesso.

Em uma emergência, o princípio muda de manutenção para proteção. As passagens transversais permitem transferir pessoas para o túnel central, enquanto portas resistentes ao fogo e a diferença de pressão ajudam a preservar o corredor contra fumaça.

ESTRUTURA MEDIDA FUNÇÃO 🚆 Túnel ferroviário norte 7,6 m de diâmetro Uma via ferroviária 🛠️ Túnel de serviço 4,8 m de diâmetro Manutenção, acesso e emergência 🚆 Túnel ferroviário sul 7,6 m de diâmetro Uma via ferroviária

Por que os engenheiros começaram a escavar primeiro o túnel central?

O túnel de serviço também teve função estratégica durante a construção. Segundo a Institution of Civil Engineers, as tuneladoras começaram por ele para que as equipes obtivessem informações reais sobre as condições geológicas antes do avanço completo das duas galerias ferroviárias.

Onze TBMs, tunnel boring machines, trabalharam na obra, cinco partindo do lado francês e seis do britânico. O traçado buscou permanecer dentro das camadas de giz favoráveis à escavação, razão pela qual as galerias apresentam curvas suaves em vez de uma linha perfeitamente reta.

O terceiro túnel é reservado para serviço, manutenção e acesso em situações de emergência — Créditos: Imagem gerada por IA

Como os 37,9 km sob o mar transformaram o Eurotúnel em uma referência de engenharia subterrânea?

O desafio não estava apenas no comprimento total. Dos 50,45 km, aproximadamente 37,9 km ficam sob o Canal da Mancha. A combinação de pressão da água, geologia, ventilação, operação ferroviária e evacuação exigiu que a infraestrutura funcionasse como um sistema integrado.

A Office of Rail and Road (ORR), órgão regulador britânico, descreve oficialmente a ligação fixa como composta por dois túneis ferroviários e um túnel de serviço, todos com cerca de 50 km, sendo aproximadamente 37 km sob o mar. A segurança permanece supervisionada por estruturas binacionais britânicas e francesas.

Por que a manutenção do terceiro túnel continua crítica mais de 30 anos após a inauguração?

Uma infraestrutura subterrânea desse porte exige inspeção contínua de drenagem, revestimentos, portas, ventilação, sistemas elétricos e equipamentos de emergência. Em 2026, a Office of Rail and Road informou que inspeções recentes incluíram os sistemas de drenagem e os ativos civis do Eurotúnel.

Projetos de túneis ferroviários submarinos semelhantes exigem equipes multidisciplinares de engenharia civil, geotecnia, ventilação e segurança ferroviária. O terceiro túnel mostra justamente por que uma travessia desse porte não pode ser reduzida às duas vias por onde os trens passam.

O número que melhor revela a complexidade do Eurotúnel, portanto, não é apenas seus 50,45 km. Por praticamente toda essa distância existem três galerias paralelas, e o corredor de 4,8 metros escondido entre os trilhos é parte central da lógica de manutenção e segurança da travessia.