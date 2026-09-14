No norte da Colúmbia Britânica, uma ilha coberta por árvores, de cerca de 140 por 70 metros surgiu no Williston Reservoir, sumiu de vista e reapareceu 30 quilômetros depois. Imagens de satélite ajudaram a confirmar que a massa coberta por árvores realmente estava à deriva e havia percorrido a distância em 15 dias.

Como uma ilha coberta desse tamanho conseguiu existir?

O Williston Lake é um enorme reservatório criado no sistema do rio Peace. Em áreas protegidas do vento e das correntes, troncos e restos vegetais podem se acumular durante anos até formar uma massa espessa capaz de sustentar sedimentos e plantas.

A explicação considerada mais provável é que esse material tenha se entrelaçado e decomposto lentamente. Com o tempo, raízes e vegetação passaram a ocupar a superfície, deixando o conjunto com aparência de terreno firme mesmo sem uma conexão permanente com o fundo do reservatório.

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Por que a ilha desapareceu e depois reapareceu 30 quilômetros adiante?

A posição inicial foi documentada perto de Finlay Bay, mas a massa deixou de ser vista em meados de agosto. Como não estava presa ao fundo, vento e movimentação da água podiam empurrar todo o bloco vegetal, incluindo árvores estabelecidas sobre a camada de madeira.

Imagens captadas em datas diferentes permitiram reconstruir o deslocamento. O conjunto percorreu aproximadamente 30 quilômetros em 15 dias antes de encostar na margem do braço Ospika, mostrando que sua aparência de ilha convencional escondia uma base móvel formada por material orgânico flutuante.

O que os satélites conseguiram mostrar sobre esse deslocamento?

A primeira imagem usada para confirmar a existência da massa havia sido registrada em 21 de julho de 2026. Depois, registros posteriores mostraram a posição alterada, permitindo comparar pontos do reservatório e eliminar a hipótese de que observadores tivessem confundido bancos fixos ou trechos da margem.

Os números principais ajudam a dimensionar o fenômeno observado:

140 metros de comprimento: é a estimativa para o maior eixo da massa flutuante.

é a estimativa para o maior eixo da massa flutuante. 70 metros de largura: corresponde à dimensão aproximada no sentido transversal.

corresponde à dimensão aproximada no sentido transversal. 9.800 metros quadrados: é a área aproximada ocupada pela superfície vegetada.

é a área aproximada ocupada pela superfície vegetada. 30 quilômetros: foi a distância estimada do deslocamento em cerca de 15 dias.

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Por que o tamanho do Williston Reservoir favorece um fenômeno assim?

O cadastro oficial da Colúmbia Britânica identifica o Williston como um grande reservatório formado pela barragem W.A.C. Bennett. Sua extensão cria braços, enseadas e áreas abrigadas onde madeira transportada pela água pode permanecer acumulada por longos períodos.

A infraestrutura do rio Peace também ajuda a explicar a escala do lago artificial. Em um ambiente tão amplo, correntes locais e mudanças no vento podem mover objetos enormes por trajetórias difíceis de acompanhar apenas da margem.

O que torna essa massa tão diferente de uma ilha comum?

O ponto decisivo está em sua base. Uma ilha tradicional emerge de solo ou rocha ligados ao fundo, enquanto essa formação se apoia em troncos e detritos entrelaçados. Isso permite carregar vegetação madura sem permanecer presa a uma posição geográfica específica.

Por baixo das árvores, portanto, existe uma estrutura muito mais instável do que a paisagem sugere. A massa flutuante pode parecer um pequeno pedaço de floresta, mas o percurso de dezenas de quilômetros mostrou que esse ecossistema superficial viajava junto sobre uma plataforma natural de madeira e matéria vegetal.