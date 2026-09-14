Resumo 💧 O que é: Vazamento proveniente do degelo automático diário, gerando poças na base frontal ou traseira do eletrodoméstico. ⚙️ Por que acontece: O dreno de escoamento é obstruído por biofilme ou gelo, ou a bandeja coletora sobre o compressor racha ou perde o contato térmico direto. 🛠️ O que fazer: Desconectar o cabo da rede elétrica, desobstruir a calha com água morna a 50 °C e inspecionar o reservatório plástico traseiro. ⚠️ Ponto de atenção: Água escorrendo sobre o lado esquerdo da carcaça do motor pode alcançar o relé de partida e causar queima imediata por curto-circuito.

Pisar descalço em uma poça fria na cozinha logo pela manhã costuma acender o alerta de pane mecânica imediata, mas a presença de água sob o refrigerador é consequência de um processo térmico rotineiro que perdeu sua rota correta de escape.

Como funciona o ciclo de degelo e por que a água deveria evaporar sozinha?

Em sistemas frost free, o ar frio que circula pelos compartimentos carrega a umidade dos alimentos e da abertura de portas até a serpentina do evaporador, localizada atrás do painel do freezer. Essa umidade congela na superfície metálica em camadas finas ao longo de 8 a 12 horas de funcionamento contínuo.

Para evitar que o gelo bloqueie os canais de ventilação, uma resistência elétrica de 200 W a 350 W é acionada automaticamente por um timer ou placa de controle, elevando a temperatura da serpentina durante 15 a 30 minutos. O gelo derrete e gera entre 200 ml e 500 ml de água líquida por ciclo.

Em sistemas de duplo acionamento, a tecla de fluxo reduzido permite usar menos água quando a descarga completa não é necessária — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as falhas mecânicas que transformam o degelo em poça no piso?

A causa primária de poças internas sob as gavetas é a obstrução física do orifício de drenagem. Fragmentos de sacos plásticos succionados pelo motoventilador do freezer, restos de alimentos ou colônias de fungos e bactérias (biofilme gelatinoso) acumulam-se no canal de 8 mm a 12 mm de diâmetro, impedindo a descida do líquido.

Sem vazão para a parte traseira, a água do degelo transborda pela calha do congelador, escorre pela parede traseira interna do gabinete e se acumula na parte mais baixa do refrigerador. Ao atingir o limite da borda plástica inferior, ela transborda pela frente e cai sobre os pés de apoio.

Diagnóstico Técnico do Vazamento de Linha Branca 🌡️ DADO TÉCNICO 60 °C a 85 °C na carcaça O calor de compressão do motor é a fonte térmica que vaporiza até 500 ml de água por ciclo de degelo sem custo elétrico extra. ⚠️ SINAL DE RISCO Gotejamento sobre o relé Água que verte à esquerda do motor atinge o protetor térmico e relé de partida, desarmando o disjuntor e danificando a bobina. 📋 NORMA OFICIAL ABNT NBR NM IEC 60335-2-24 Determina o isolamento de partes elétricas contra respingos de condensado e estabelece requisitos de drenagem segura em refrigeradores.

Como desobstruir o dreno e higienizar a bandeja de escoamento com segurança?

O primeiro passo é desligar o plugue da tomada para anular qualquer chance de choque elétrico durante o manuseio. Esvazie o compartimento inferior, retire a gaveta de legumes e localize o pequeno orifício no fundo do canal central interno.

Se houver gelo acumulado sobre o furo, não use facas ou ferramentas pontiagudas, que podem furar a tubulação de alumínio do evaporador. Aqueça cerca de 300 ml de água até atingir 50 °C (temperatura suportável ao toque do dedo, nunca fervente) e aplique aos poucos no canal usando uma seringa dosadora de 20 ml.

Local do Acúmulo Causa Provável Ação Corretiva 🧊 Sob as gavetas de legumes Dreno interno obstruído por biofilme ou plástico Injetar água morna a 50 °C e desobstruir com guia flexível 💧 Poça direta atrás do aparelho Bandeja de evaporação trincada ou fora do encaixe Reposicionar sobre a carcaça ou trocar o reservatório plástico 🚪 Condensação na soleira frontal Borracha da porta frouxa ou gabinete desnivelado para frente Fazer o teste da folha de papel e ajustar os pés dianteiros ⚡ Transbordamento com gelo no freezer Falha na resistência elétrica, sensor bimetal ou placa Chamar assistência técnica para teste de continuidade de carga

Por que retirar a bandeja da geladeira para secar pode piorar o vazamento?

Muitos proprietários se assustam ao ver água acumulada no recipiente sobre o motor e decidem arrancar a peça plástica com força para esvaziá-la na pia. Outros acreditam erroneamente que o local serve de criadouro para mosquitos, ignorando que a temperatura do compressor durante o funcionamento atinge níveis letais para larvas.

Em diversos modelos, a bandeja de evaporação vem fixada com adesivo termocondutivo ou presilhas de pressão calculadas para absorver o calor da carcaça. Ao remover a peça bruscamente, quebra-se a aderência térmica e corre-se o risco de trincar os tubos de cobre do circuito selado, provocando escape imediato de gás refrigerante.

Abaixo, um vídeo do canal DOCTOR REFRIGERAÇÃO (YouTube) que aprofunda o tema:

O que determinam as normas de segurança sobre instalações elétricas e refrigeradores?

A norma ABNT NBR NM IEC 60335-2-24 regulamenta os parâmetros de engenharia para aparelhos de refrigeração residenciais, exigindo barreiras de isolamento físico entre o sistema de drenagem e a fiação exposta. O projeto prevê que qualquer gotejamento acidental caia fora das caixas de junção dos componentes elétricos.

Já a norma brasileira de instalações elétricas de baixa tensão, a NBR 5410, estabelece que circuitos que alimentam eletrodomésticos em áreas molhadas, como cozinhas e áreas de serviço, devem dispor de aterramento efetivo e proteção por dispositivo diferencial residual (DR) com sensibilidade de 30 mA.

O degelo gera água que normalmente é conduzida pelo sistema de drenagem; uma obstrução pode alterar esse percurso e provocar acúmulo — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário chamar um técnico em refrigeração qualificado?

Embora a limpeza do orifício com água morna resolva cerca de 80% das ocorrências, determinadas falhas exigem instrumental profissional. Se o dreno congelar novamente em menos de 48 horas após a desobstrução, há indício de queima da resistência de degelo, defeito no fusível térmico ou descalibração do sensor de temperatura do evaporador.

Outra situação crítica é quando a mangueira embutida dentro do isolamento de poliuretano expandido do gabinete racha ou se desconecta internamente. Nesses cenários, a tentativa de reparo amador pode perfurar a parede traseira e destruir o isolamento térmico definitivo do eletrodoméstico.

Nota de segurança: Este conteúdo possui caráter exclusivamente informativo; caso a água atinja terminais elétricos do compressor ou o vazamento persista após a desobstrução básica, mantenha o refrigerador desligado da tomada e acione um técnico em refrigeração credenciado.