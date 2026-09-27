Você está dormindo e ouve um estalo vindo do banheiro. Minutos depois, a água escorre por baixo da porta. A mangueira flexível da caixa acoplada rompeu. Ela ficou anos sob pressão constante da rede, e o material se degradou silenciosamente até o rompimento repentino. O vazamento pode liberar centenas de litros por hora e causar danos graves ao piso, às paredes e aos móveis.

Por que a mangueira flexível se degrada com o tempo?

A mangueira flexível é composta por um tubo interno de borracha ou PVC, uma malha de aço inoxidável trançada e uma capa externa. O tubo interno transporta a água, e a malha de aço oferece resistência à pressão. Com o tempo, os três componentes sofrem desgaste.

A borracha interna resseca e perde elasticidade, especialmente em contato com o cloro da água tratada. A malha de aço pode sofrer corrosão por causa da umidade e dos produtos de limpeza presentes no banheiro. Quando a malha se enfraquece, a pressão da água faz o tubo interno dilatar até estourar.

O fabricante Tucai recomenda substituir a mangueira flexível se ela não for usada por mais de um ano e inspecionar periodicamente o estado do trançado, substituindo o produto se houver fios rompidos ou desgaste.

Um rompimento silencioso por pressão inesperada domina o sistema hidráulico em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a mangueira rompe?

O rompimento é repentino e catastrófico. Uma mangueira flexível de 12 mm sob pressão total da rede pode liberar entre 400 e 500 litros de água por hora. Se a casa estiver vazia ou os moradores estiverem dormindo, a água pode correr por horas antes de ser percebida.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que a mangueira precisa ser substituída?

O problema avisa antes do rompimento. Os sinais aparecem na superfície da mangueira e no comportamento da conexão. Reconhecê-los cedo evita a inundação.

Os principais indícios de mangueira comprometida são:

Ferrugem ou manchas alaranjadas na malha de aço.

Inchaço ou bolhas em qualquer ponto da mangueira.

Fios da malha rompidos ou desfiados.

Umidade ou gotas na conexão com a caixa ou com o registro.

Mangueira que está instalada há mais de 5 anos.

Como substituir a mangueira flexível corretamente?

A substituição é uma tarefa relativamente simples, mas exige cuidado. Feche o registro de água que alimenta a caixa acoplada antes de começar. Dê descarga para esvaziar a caixa e desconecte a mangueira antiga com a mão ou com uma chave adequada.

Ao instalar a mangueira nova, verifique se a borracha de vedação está no lugar. Aperte a conexão com a mão até sentir firmeza, sem forçar demais. O aperto excessivo pode danificar a vedação e causar vazamentos. Abra o registro e verifique se não há gotejamento na conexão.

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Com que frequência substituir a mangueira?

A vida útil da mangueira flexível é limitada. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Situação Frequência de substituição Prioridade Instalação residencial Uso normal A cada 5 anos Prevenção padrão Ambiente com cloro elevado Água tratada agressiva A cada 3 a 4 anos Antecipar a troca Sinais de desgaste visíveis Ferrugem, inchaço ou fios soltos Imediata Trocar sem esperar

Por que a manutenção preventiva é indispensável?

A mangueira flexível é um componente barato, mas o dano que ela causa quando rompe é caro. O vaso sanitário recebe água da rede sob pressão constante, e a mangueira é o ponto mais frágil desse sistema.

A manutenção preventiva inclui inspecionar a mangueira a cada seis meses e substituí-la no prazo recomendado. Antes de viagens longas, feche o registro geral de água. Uma mangueira em bom estado é a diferença entre um banheiro seco e uma inundação que pode custar milhares de reais em reparos.