Resumo executivo 🚇 Túnel duplo subterrâneo Duas escavações paralelas profundas para a passagem de trens expressos autônomos. ⚙️ Tuneladora automatizada (TBM) Fábrica móvel subterrânea que tritura a rocha e reveste a parede simultaneamente. 🛡️ Revestimento em anéis de concreto Segmentos pré-moldados travados sob pressão que suportam o peso do solo e contêm a água. 🛠️ Inspeção e monitoramento geotécnico Controle contínuo das tensões no terreno e estabilidade das edificações na superfície.

A chegada das tuneladoras Betty e Dorothy às cavernas subterrâneas de Clyde marca o avanço de uma das maiores obras de infraestrutura de transporte da Austrália.

Como uma máquina gigante consegue escavar e construir um túnel ao mesmo tempo?

Imagine empurrar um tubo oco através da terra enquanto uma broca na ponta esmaga o solo e um braço robótico monta as paredes logo atrás. Em escavações subterrâneas profundas, deixar a terra aberta por minutos pode causar desabamentos. Esse método contínuo de suporte frontal e estruturação simultânea é chamado de escavação com **tuneladora pressurizada**.

A roda de corte frontal gira com discos de aço endurecido, triturando o **arenito** sob pressões operacionais elevadas. O material escavado é evacuado por uma rosca transportadora enquanto pistões hidráulicos empurram a máquina contra o último anel instalado. Assim, a pressão da frente de escavação é mantida constante e o solo ao redor não cede.

Atrás da frente de escavação, um equipamento de montagem posiciona segmentos pré-moldados que formam sucessivos anéis do revestimento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números e dimensões da operação subterrânea em Clyde?

A engenharia de túneis exige precisão milimétrica e movimentação contínua de milhares de toneladas de material. No projeto do **Sydney Metro West**, os parâmetros técnicos garantem a integridade estrutural ao longo de todo o traçado.

Peso e extensão da tuneladora: cada máquina possui 170 metros de comprimento e pesa cerca de 1.200 toneladas, operando com sistemas automatizados de navegação.

Volume total de escavação: remoção de mais de 1,1 milhão de toneladas de **arenito** e argila ao longo de 5,7 km de túneis gêmeos.

Anéis de revestimento instalados: fixação de mais de 41 mil segmentos pré-moldados de **concreto armado**, cada um pesando 3,8 toneladas.

Velocidade operacional de avanço: perfuração média de 180 metros de túnel por semana conduzida por inteligência artificial.

Conexão com centro operacional: cavernas de junção escavadas para ligar a linha de passageiros ao pátio de manutenção gerido pela **NSW Government**.

Como é feita a montagem do revestimento de concreto durante a escavação?

Após a roda de corte avançar cerca de 1,5 metro no maciço rochoso, a tuneladora interrompe temporariamente o avanço para montar o revestimento definitivo. Um eretor robótico pega cada um dos seis segmentos pré-moldados de **concreto armado** e os posiciona em formato circular contra a parede recém-aberta.

Assim que os blocos são unidos por parafusos de alta resistência, a máquina injeta uma argamassa fluida no espaço entre o concreto e a rocha. Essa injeção preenche todos os vazios, impermeabiliza a estrutura e trava o túnel contra as pressões do solo, garantindo estabilidade permanente.

Métrica da obra Valor executado Impacto na infraestrutura 📊 Material escavado 1,1 milhão de toneladas Volume equivalente a cerca de 180 piscinas olímpicas de rocha removida 🧱 Anéis de revestimento 41.000+ segmentos Sustentação da pressão do solo e estanqueidade contra infiltrações 📏 Extensão do trecho 5,7 quilômetros Conexão subterrânea direta entre Sydney Olympic Park e Clyde 🤖 Controle operacional Piloto automático por IA Ajuste automático de direção e monitoramento contínuo das forças no solo

Onde acompanhar o momento da ruptura subterrânea em Clyde?

A chegada da tuneladora Betty às cavernas de conexão foi registrada em vídeo pelas equipes de engenharia do projeto. As imagens mostram a roda de corte de 1.200 toneladas rompendo o paredão rochoso final com precisão milimétrica.

O registro oficial detalha a estrutura interna das cavernas subterrâneas e a preparação da infraestrutura para o recebimento dos trens do sistema metroviário. Abaixo, um vídeo do canal Transport For NSW que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança de túneis escavados por tuneladoras?

Projetos de escavação profunda em áreas urbanas seguem rigorosos padrões internacionais de geotecnia, como a norma australiana **AS/NZS 1170** e as diretrizes do **Eurocode 7**. No Brasil, os princípios de projeto e suporte de escavações subterrâneas são balizados pelas normas **ABNT NBR 15645** e **ABNT NBR 6118** para estruturas de concreto.

Essas normas exigem a medição contínua da convergência das paredes do túnel e o controle rígido do assentamento do solo na superfície. Dessa forma, os engenheiros asseguram que as cargas das edificações acima da escavação sejam suportadas com amplas margens de segurança, evitando trincas estruturais.

Em TBMs desse tipo, cilindros hidráulicos podem reagir contra o revestimento já montado para produzir o empuxo necessário ao próximo avanço — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro geotécnico para obras subterrâneas?

Qualquer intervenção que envolva escavações profundas, garagens no subsolo ou contenções de terra exige a consultoria direta de um **engenheiro geotécnico**. O especialista analisa relatórios de sondagem do solo, calcula os impulsos de terra e dimensiona os sistemas de contenção adequados.

Projetos geotécnicos não devem ser executados sem respaldo profissional, pois variações na pressão do lençol freático ou falhas de suporte podem causar colapsos repentinos. A presença do especialista garante a aplicação dos fatores de segurança exigidos em norma e a integridade das construções vizinhas.