Resumo executivo 🌉 Arco de aço gigante Uma estrutura metálica de 1.315 metros de extensão total que cruza o vale a 359 metros acima do rio. 🏗️ Avanço simultâneo Dois braços de aço avançaram ao mesmo tempo a partir das margens opostas até se encontrarem no centro. 🧩 Encaixe de precisão A instalação de um segmento central de 5,6 metros travou os dois lados no ponto mais alto da estrutura. 🚠 Guindastes sobre cabos Sistemas aéreos de cabos suspensos posicionaram blocos pesados sem necessidade de pilares no leito do rio.

O fechamento do maior arco ferroviário do mundo exigiu erguer seções metálicas sobre um vale profundo na Índia antes de encaixar a peça final no topo. Construir uma ferrovia sobre o desfiladeiro do rio Chenab, na Índia, exigiu vencer um abismo de 359 metros de profundidade sem apoiar nenhuma coluna intermediária no fundo do vale. A solução foi projetar um arco de aço capaz de suportar ventos extremos e terremotos enquanto ligava duas montanhas rochosas.

Por que o arco de aço precisou ser construído ao mesmo tempo nos dois lados do vale?

Se você tentar erguer uma ponte de cartas a partir de um único lado, a estrutura tomba pela gravidade antes de alcançar a outra ponta. Em um abismo com centenas de metros de profundidade, erguer pilares de apoio no fundo do rio era inviável, forçando os engenheiros a avançar a estrutura metálica em balanço de forma simultânea a partir das duas margens.

Enquanto cada metade do arco de aço avançava sobre o abismo, cabos temporários ancorados nas rochas seguravam os segmentos para equilibrar o peso no ar. Quando a peça final de 5,6 metros uniu os dois braços no coroamento, a estrutura passou a trabalhar sob compressão direta, transferindo todo o peso da ponte para as paredes de rocha firme nas encostas.

Sistemas de cabos permitiram movimentar componentes da estrutura sobre o desfiladeiro, onde equipamentos convencionais no fundo do vale seriam pouco práticos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e os números por trás da ponte ferroviária sobre o rio Chenab?

Para garantir que trens de passageiros e carga cruzem o vale em segurança, os engenheiros dimensionaram a estrutura para resistir a terremotos de alta intensidade e ventos devastadores. As métricas do projeto demonstram a escala gigante da engenharia aplicada nas montanhas da Índia.

Comprimento total da estrutura: possui 1.315 metros de extensão contínua de pista, conectando a malha ferroviária através das montanhas de Jammu e Caxemira.

Altura em relação ao leito do rio: o tabuleiro fica posicionado a 359 metros acima da água, superando em 35 metros a altura da Torre Eiffel.

Vão principal do arco metálico: alcança 467 metros de distância horizontal sem apoios intermediários no solo, tornando-se o maior arco ferroviário do mundo.

Peça de fechamento no coroamento: segmento central medindo 5,6 metros de comprimento e pesando quase 19 toneladas, instalado no ponto mais elevado para travar os dois lados.

Resistência a ventos e terremotos: projetada para suportar ventos de até 266 km/h e sismos na Zona V da norma técnica, garantindo estabilidade por uma vida útil de 120 anos.

Como as peças gigantes foram movimentadas e montadas sobre o abismo?

Para transportar blocos de aço pesando dezenas de toneladas no ar, a equipe instalou guindastes sobre cabos aéreos suspensos de uma margem à outra do vale. Esses cabos esticados entre pilones de até 127 metros de altura funcionaram como teleféricos industriais, levando os blocos exatamente até a posição de soldagem.

À medida que novas seções eram içadas, macacos hidráulicos e estais de aço ajustavam a inclinação até a peça se alinhar milimetricamente com o trecho anterior. Após a colocação do segmento final de 5,6 metros, o arco foi preenchido internamente com concreto autoadensável, aumentando a rigidez contra vibrações da passagem dos trens.

Característica Método Tradicional (Pilares) Solução em Arco da Ponte Chenab 🏗️ Apoio no vale Pilares de concreto apoiados no leito do rio Vão livre de 467 m ancorado nas rochas laterais 🚠 Elevação de peças Guindastes sobre esteiras no solo Guindastes aéreos operados por cabos suspensos 🛡️ Estabilidade contra vento Depende da rigidez flexional das colunas Distribuição contínua de compressão no arco

Como foi o momento histórico do fechamento do arco da ponte Chenab?

O momento em que os dois lados do arco se encontraram marcou a conclusão da etapa mais crítica da obra. A operação exigiu monitoramento constante de temperatura e vento para evitar que a dilatação do aço desalinhasse o encaixe milimétrico da peça no topo.

O registro oficial documenta a manobra final de içamento e fixação da última peça metálica no topo do desfiladeiro. O vídeo mostra como a engenharia indiana conectou as margens da região de Jammu e Caxemira.

Abaixo, um vídeo do canal oficial do Ministry of Railways, India que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas de segurança estrutural foram aplicadas no projeto da ponte?

O dimensionamento do arco seguiu os padrões da norma indiana **IRS** (Indian Railway Standards) para pontes ferroviárias metálicas, além de diretrizes alinhadas aos **Eurocodes** para pontes de grande vão. As simulações de carga dinâmica garantem estabilidade sob o tráfego de trens pesados sem deflexões excessivas.

A integridade da estrutura foi verificada por ultrassom com tecnologia Phased Array em 100% das soldas de aço. Esse rigor de engenharia assegura que a ponte continue operacional com velocidade reduzida mesmo em cenários extremos de impacto ou falha em pilares secundários.

O fechamento no coroamento conectou as duas frentes de montagem do enorme arco metálico sobre o desfiladeiro — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro civil especialista em pontes e estruturas?

Projetar travessias, viadutos ou pontes de qualquer extensão exige análise profunda do solo e cálculo preciso da distribuição de peso. Um **engenheiro civil especializado em estruturas** ou um **engenheiro geotécnico** deve ser consultado antes de definir o sistema construtivo e o tipo de fundação.

Esses cálculos estruturais exigem softwares avançados de modelagem e não podem ser baseados em estimativas empíricas, pois variações de carga e tremores podem comprometer a estabilidade do arco ao longo do tempo.