Você nota uma mancha de umidade no teto da sala depois de uma chuva forte. Sobe ao forro e encontra a madeira molhada, mas as telhas parecem intactas. O problema pode estar nas canaletas de telhado. Elas acumularam folhas secas e poeira até formar uma barreira sólida. A água da chuva não consegue escoar e transborda diretamente para a laje ou para o forro.
Por que as canaletas entopem com tanta facilidade?
As canaletas ficam no ponto mais baixo do telhado, exatamente onde a água e os detritos se concentram. Folhas secas, galhos, poeira e até ninhos de insetos são carregados pela chuva e se depositam no fundo do canal.
Quando as folhas se acumulam, elas formam uma camada que absorve água e se compacta. Uma camada espessa de folhas pode se tornar tão impermeável quanto uma lâmina de plástico. A água não encontra passagem e sobe pelas bordas da canaleta, transbordando para a estrutura do telhado.
O que acontece quando a água transborda?
A água que deveria ser direcionada para o condutor vertical escorre diretamente sobre a laje ou penetra no forro. A umidade se espalha pela madeira, pelo isolamento e pelo gesso. Com o tempo, surgem manchas, mofo e o apodrecimento da estrutura.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que as canaletas estão entupidas?
O problema avisa antes de a água penetrar na estrutura. Os sinais aparecem no telhado e no interior da casa. Reconhecê-los cedo evita o reparo mais caro.
Os principais indícios de canaletas obstruídas são:
- Manchas de umidade no teto ou nas paredes próximas ao telhado.
- Água escorrendo pela fachada durante a chuva.
- Acúmulo de folhas visível sobre a canaleta.
- Plantas crescendo dentro da calha.
- Cheiro de mofo no forro ou no ambiente interno.
Como limpar as canaletas corretamente?
A limpeza deve ser feita duas vezes por ano, no início da primavera e no outono. Use luvas de proteção e uma pequena pá ou colher de jardim para remover as folhas e os detritos acumulados.
Para os condutores verticais, use uma espiral de limpeza ou uma mangueira com jato de água para desobstruir a passagem. Verifique também os rufos, que fazem a ligação entre o telhado e as paredes. Se a canaleta estiver danificada ou solta, o reparo deve ser feito antes da próxima chuva.
Como evitar que as canaletas entupam de novo?
A instalação de telas ou grelhas sobre as canaletas é a forma mais eficaz de prevenção. Essas telas retêm as folhas na superfície, onde o vento as remove, e deixam a água passar livremente.
A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Instalar tela sobre a calha Barreira contra folhas
|Impede o acúmulo de detritos
|Solução mais eficaz
|Limpeza duas vezes por ano Primavera e outono
|Remove o acúmulo antes de entupir
|Manutenção essencial
|Podar árvores próximas Reduz a queda de folhas
|Diminui a frequência de entupimento
|Prevenção complementar
|Ignorar as folhas acumuladas Calha entupida
|Transbordamento e infiltração
|Nunca ignorar
Quando o problema já afetou a estrutura?
Se a água já penetrou no forro ou na laje, a correção exige mais do que a limpeza das canaletas. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calha entupida Estrutura intacta
|Água transborda na chuva
|Limpar e instalar tela
|Forro com manchas Infiltração instalada
|Umidade no teto interno
|Secar e reparar o forro
|Madeira apodrecida Dano estrutural
|Estrutura mole e mofo
|Chamar profissional
Por que a limpeza periódica é indispensável?
As canaletas de telhado são a primeira linha de defesa contra a água da chuva. Os rufos fazem a vedação nos encontros do telhado e também precisam de atenção.
A manutenção preventiva, com limpeza duas vezes por ano e instalação de telas, é o cuidado mais simples e eficaz para proteger a estrutura da casa. Uma calha limpa escoa a água como deveria. Uma calha entupida é a porta de entrada para infiltrações que custam caro para reparar.