Você nota uma mancha de umidade no teto da sala depois de uma chuva forte. Sobe ao forro e encontra a madeira molhada, mas as telhas parecem intactas. O problema pode estar nas canaletas de telhado. Elas acumularam folhas secas e poeira até formar uma barreira sólida. A água da chuva não consegue escoar e transborda diretamente para a laje ou para o forro.

Por que as canaletas entopem com tanta facilidade?

As canaletas ficam no ponto mais baixo do telhado, exatamente onde a água e os detritos se concentram. Folhas secas, galhos, poeira e até ninhos de insetos são carregados pela chuva e se depositam no fundo do canal.

Quando as folhas se acumulam, elas formam uma camada que absorve água e se compacta. Uma camada espessa de folhas pode se tornar tão impermeável quanto uma lâmina de plástico. A água não encontra passagem e sobe pelas bordas da canaleta, transbordando para a estrutura do telhado.

Um acúmulo silencioso por detritos compactados domina a cobertura em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a água transborda?

A água que deveria ser direcionada para o condutor vertical escorre diretamente sobre a laje ou penetra no forro. A umidade se espalha pela madeira, pelo isolamento e pelo gesso. Com o tempo, surgem manchas, mofo e o apodrecimento da estrutura.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que as canaletas estão entupidas?

O problema avisa antes de a água penetrar na estrutura. Os sinais aparecem no telhado e no interior da casa. Reconhecê-los cedo evita o reparo mais caro.

Os principais indícios de canaletas obstruídas são:

Manchas de umidade no teto ou nas paredes próximas ao telhado.

Água escorrendo pela fachada durante a chuva.

Acúmulo de folhas visível sobre a canaleta.

Plantas crescendo dentro da calha.

Cheiro de mofo no forro ou no ambiente interno.

Como limpar as canaletas corretamente?

A limpeza deve ser feita duas vezes por ano, no início da primavera e no outono. Use luvas de proteção e uma pequena pá ou colher de jardim para remover as folhas e os detritos acumulados.

Para os condutores verticais, use uma espiral de limpeza ou uma mangueira com jato de água para desobstruir a passagem. Verifique também os rufos, que fazem a ligação entre o telhado e as paredes. Se a canaleta estiver danificada ou solta, o reparo deve ser feito antes da próxima chuva.

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Como evitar que as canaletas entupam de novo?

A instalação de telas ou grelhas sobre as canaletas é a forma mais eficaz de prevenção. Essas telas retêm as folhas na superfície, onde o vento as remove, e deixam a água passar livremente.

A tabela abaixo resume as práticas de prevenção:

Prática Efeito Recomendação Instalar tela sobre a calha Barreira contra folhas Impede o acúmulo de detritos Solução mais eficaz Limpeza duas vezes por ano Primavera e outono Remove o acúmulo antes de entupir Manutenção essencial Podar árvores próximas Reduz a queda de folhas Diminui a frequência de entupimento Prevenção complementar Ignorar as folhas acumuladas Calha entupida Transbordamento e infiltração Nunca ignorar

Quando o problema já afetou a estrutura?

Se a água já penetrou no forro ou na laje, a correção exige mais do que a limpeza das canaletas. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Calha entupida Estrutura intacta Água transborda na chuva Limpar e instalar tela Forro com manchas Infiltração instalada Umidade no teto interno Secar e reparar o forro Madeira apodrecida Dano estrutural Estrutura mole e mofo Chamar profissional

Por que a limpeza periódica é indispensável?

As canaletas de telhado são a primeira linha de defesa contra a água da chuva. Os rufos fazem a vedação nos encontros do telhado e também precisam de atenção.

A manutenção preventiva, com limpeza duas vezes por ano e instalação de telas, é o cuidado mais simples e eficaz para proteger a estrutura da casa. Uma calha limpa escoa a água como deveria. Uma calha entupida é a porta de entrada para infiltrações que custam caro para reparar.