Você abre a geladeira e encontra uma poça de água no fundo, embaixo das prateleiras. A comida começa a estragar mais rápido e o cheiro de mofo aparece. O canal de escoamento da geladeira entupiu com resíduos de alimentos. A água do degelo não encontra caminho para sair e se acumula dentro do aparelho.

Por que o canal de escoamento entope?

Nas geladeiras frost-free, o sistema de degelo derrete o gelo do evaporador em intervalos regulares. Essa água escorre por um canal interno até uma bandeja externa, onde evapora com o calor do motor. O canal fica na parte inferior interna da geladeira, geralmente atrás da gaveta de legumes.

Restos de alimentos, folhas de verdura e líquidos derramados podem escorrer até esse canal. Com o tempo, esses resíduos se acumulam e formam uma barreira. A água não consegue escoar e sobe, formando poças no fundo do refrigerador .

Uma umidade excessiva por bloqueio do degelo inesperada domina a cozinha em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o canal entope?

A água acumulada no fundo da geladeira escorre para as gavetas e para os alimentos. A umidade excessiva acelera a deterioração das verduras e favorece o aparecimento de fungos e mau cheiro. Em casos mais graves, a água vaza para fora do aparelho e molha o piso.

Os três problemas causados pelo entupimento são:

Quais sinais mostram que o canal está entupido?

O problema avisa antes de a água vazar para fora. Os sinais aparecem no fundo da geladeira e no comportamento do degelo. Reconhecê-los cedo evita o mau cheiro e o desperdício.

Os principais indícios de canal entupido são:

Poças de água no fundo da geladeira.

Verduras que murcham rapidamente.

Cheiro de mofo ou umidade no interior.

Gelo acumulado na parede traseira.

Água escorrendo para fora do aparelho.

Como desobstruir o canal de escoamento?

Desligue a geladeira da tomada antes de começar. Retire as gavetas e prateleiras para acessar o fundo. Localize o orifício do canal, geralmente no centro da parte inferior, atrás da gaveta de legumes.

Use uma seringa sem agulha ou um conta-gotas para injetar água morna no canal. A água dissolve resíduos leves e ajuda a soltar o que estiver preso. Se o bloqueio persistir, use um passa-fio flexível ou um canudo firme, sem forçar para não danificar o tubo. Enxágue com mais água morna até que o escoamento esteja livre.

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Quando o problema exige assistência técnica?

Se após a limpeza a água continuar acumulando, pode haver obstrução mais profunda ou falha no sistema de degelo. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Bloqueio leve Resíduo superficial Poças pequenas no fundo Limpeza com água morna Bloqueio por gelo Água congelada no canal Gelo visível no fundo Degelo natural com porta aberta Obstrução profunda Tubo interno bloqueado Água volta após limpeza Chamar assistência técnica

Como evitar que o canal entupa de novo?

A prevenção é simples. Evite encostar embalagens e alimentos diretamente na parede traseira da geladeira. Isso reduz a chance de resíduos caírem no canal. Limpe o interior do aparelho periodicamente e verifique o escoamento a cada troca de estação.

A geladeira frost-free depende do canal de escoamento para eliminar a água do degelo. A manutenção preventiva do dreno mantém a refrigeração eficiente e evita o vazamento que encharca as verduras e o piso. Um canal desobstruído é sinônimo de geladeira seca e alimentos conservados por mais tempo.