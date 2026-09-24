Você abre a geladeira e encontra uma poça de água no fundo, embaixo das prateleiras. A comida começa a estragar mais rápido e o cheiro de mofo aparece. O canal de escoamento da geladeira entupiu com resíduos de alimentos. A água do degelo não encontra caminho para sair e se acumula dentro do aparelho.
Por que o canal de escoamento entope?
Nas geladeiras frost-free, o sistema de degelo derrete o gelo do evaporador em intervalos regulares. Essa água escorre por um canal interno até uma bandeja externa, onde evapora com o calor do motor. O canal fica na parte inferior interna da geladeira, geralmente atrás da gaveta de legumes.
Restos de alimentos, folhas de verdura e líquidos derramados podem escorrer até esse canal. Com o tempo, esses resíduos se acumulam e formam uma barreira. A água não consegue escoar e sobe, formando poças no fundo do refrigerador .
O que acontece quando o canal entope?
A água acumulada no fundo da geladeira escorre para as gavetas e para os alimentos. A umidade excessiva acelera a deterioração das verduras e favorece o aparecimento de fungos e mau cheiro. Em casos mais graves, a água vaza para fora do aparelho e molha o piso.
Os três problemas causados pelo entupimento são:
Quais sinais mostram que o canal está entupido?
O problema avisa antes de a água vazar para fora. Os sinais aparecem no fundo da geladeira e no comportamento do degelo. Reconhecê-los cedo evita o mau cheiro e o desperdício.
Os principais indícios de canal entupido são:
- Poças de água no fundo da geladeira.
- Verduras que murcham rapidamente.
- Cheiro de mofo ou umidade no interior.
- Gelo acumulado na parede traseira.
- Água escorrendo para fora do aparelho.
Como desobstruir o canal de escoamento?
Desligue a geladeira da tomada antes de começar. Retire as gavetas e prateleiras para acessar o fundo. Localize o orifício do canal, geralmente no centro da parte inferior, atrás da gaveta de legumes.
Use uma seringa sem agulha ou um conta-gotas para injetar água morna no canal. A água dissolve resíduos leves e ajuda a soltar o que estiver preso. Se o bloqueio persistir, use um passa-fio flexível ou um canudo firme, sem forçar para não danificar o tubo. Enxágue com mais água morna até que o escoamento esteja livre.
Quando o problema exige assistência técnica?
Se após a limpeza a água continuar acumulando, pode haver obstrução mais profunda ou falha no sistema de degelo. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Bloqueio leve Resíduo superficial
|Poças pequenas no fundo
|Limpeza com água morna
|Bloqueio por gelo Água congelada no canal
|Gelo visível no fundo
|Degelo natural com porta aberta
|Obstrução profunda Tubo interno bloqueado
|Água volta após limpeza
|Chamar assistência técnica
Como evitar que o canal entupa de novo?
A prevenção é simples. Evite encostar embalagens e alimentos diretamente na parede traseira da geladeira. Isso reduz a chance de resíduos caírem no canal. Limpe o interior do aparelho periodicamente e verifique o escoamento a cada troca de estação.
A geladeira frost-free depende do canal de escoamento para eliminar a água do degelo. A manutenção preventiva do dreno mantém a refrigeração eficiente e evita o vazamento que encharca as verduras e o piso. Um canal desobstruído é sinônimo de geladeira seca e alimentos conservados por mais tempo.