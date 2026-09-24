Você instala o sistema de irrigação por gotejamento e, no começo, tudo funciona bem. Alguns meses depois, as plantas do final da linha recebem pouca ou nenhuma água. As mangueiras de gotejamento expostas ao sol forte ressecam e trincam. Quando o circuito é longo demais e sem divisão de setores, a pressão cai ao longo do percurso e as pontas finais ficam desnutridas.

Por que a mangueira de gotejamento se degrada com o sol?

As mangueiras de gotejamento são feitas de polietileno, um plástico flexível e resistente. Esse material suporta bem a água e os fertilizantes, mas sofre com a radiação ultravioleta. O sol forte quebra as ligações químicas do polímero e o material perde elasticidade.

Com o tempo, a superfície da mangueira fica opaca, depois rachada. As microfissuras se transformam em vazamentos e o sistema perde eficiência. Mangueiras enterradas ou cobertas com cobertura morta duram muito mais do que as expostas diretamente ao sol .

Uma perda de pressão por circuito longo inesperada domina o jardim em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o circuito é longo demais?

A perda de pressão é inevitável em qualquer sistema de irrigação. Quanto mais longo o percurso, maior a perda por atrito ao longo da tubulação. Sem a divisão em setores, a água chega com pressão insuficiente nas pontas finais.

Os três problemas do circuito sem setores são:

Quais sinais mostram que o sistema está comprometido?

O problema avisa antes de as plantas morrerem. Os sinais aparecem na mangueira, no comportamento da irrigação e no desenvolvimento das plantas. Reconhecê-los cedo evita a perda do canteiro.

Os principais indícios de sistema comprometido são:

Plantas do final da linha murchas ou secas.

Vazamentos visíveis ao longo da mangueira.

Superfície da mangueira opaca ou rachada.

Gotejadores que não pingam ou pingam fraco.

Crescimento desigual no mesmo canteiro.

Como dividir o circuito em setores?

A divisão em setores é a solução para a perda de pressão. Em vez de uma linha única longa, você cria vários ramais menores, cada um com sua própria válvula. Assim, a água percorre distâncias curtas e chega com pressão uniforme a todos os gotejadores.

O limite prático depende do diâmetro da mangueira e da vazão do sistema. Em geral, linhas de gotejamento não devem ultrapassar 30 a 50 metros de extensão contínua. Acima disso, a perda de pressão se torna significativa.

Uma perda de pressão por circuito longo inesperada domina o jardim em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Como proteger a mangueira do sol?

A tabela abaixo resume as práticas de proteção:

Prática Efeito Recomendação Cobrir a mangueira Cobertura morta ou solo Protege da radiação UV Melhor proteção Dividir em setores Ramais curtos com válvula Mantém a pressão uniforme Solução definitiva Mangueira exposta ao sol Sem proteção Rachaduras e perda de pressão Evitar sempre

Por que o planejamento do sistema é indispensável?

A irrigação por gotejamento é eficiente quando o sistema é bem dimensionado. A mangueira exposta ao sol se degrada rapidamente, e o circuito sem setores perde pressão ao longo do percurso.

A manutenção do sistema inclui inspecionar as mangueiras a cada estação, substituir os trechos rachados e ajustar a divisão de setores conforme o canteiro cresce. Um sistema bem planejado economiza água, distribui a irrigação de forma uniforme e mantém as plantas saudáveis por muito mais tempo.