Você vai trocar a torneira do banheiro, fecha o registro de gaveta e a água continua passando. Ou tenta girar o volante e ele não sai do lugar. O registro de gaveta travado é um problema que se anuncia justamente no momento em que você mais precisa dele. A peça foi projetada para ficar anos na mesma posição, e é exatamente isso que a condena.
Por que o registro de gaveta trava ou perde a vedação?
O registro de gaveta funciona por meio de uma cunha metálica que sobe e desce para bloquear a passagem da água. A haste que move essa cunha fica em contato constante com a água, que carrega minerais, ferrugem e sedimentos. Com o tempo, esses resíduos se acumulam na rosca da haste e nas guias da cunha, criando uma crosta que emperra o mecanismo.
A vedação interna também sofre. A gaxeta e os anéis de borracha que garantem o fechamento estanque ressecam e perdem a elasticidade. Quando você finalmente gira o volante depois de anos, a cunha desce, mas não encosta completamente na sede. A água continua passando, mesmo com o registro aparentemente fechado.
Quais são os riscos de um registro de gaveta comprometido?
O problema não é só o incômodo de não conseguir cortar a água. Um registro que não fecha completamente impede qualquer reparo hidráulico. Trocar uma torneira, consertar um vazamento ou substituir um flexível se torna impossível sem desligar a água de toda a casa.
Os três riscos principais são:
Quais sinais mostram que o registro está comprometido?
O problema se anuncia quando você tenta usar o registro. Os sinais aparecem no toque, no ruído e na resposta da água. Reconhecê-los cedo evita que a manutenção se torne uma obra.
Os principais indícios de registro comprometido são:
- Água continua passando mesmo com o volante totalmente fechado.
- Dificuldade para girar o volante, que exige força excessiva.
- Ruído de raspagem ou estalo ao tentar abrir ou fechar.
- Umidade ou gotejamento na haste do registro.
- Volante que gira livremente sem parar, sem efeito na água.
Como fazer a manutenção preventiva do registro de gaveta?
A solução é simples e leva menos de um minuto. A recomendação técnica é operar todos os registros de fechamento da casa pelo menos uma vez por ano. O movimento completo da cunha impede que resíduos se acumulem e mantém a vedação ativa.
A manobra consiste em fechar completamente o registro e abri-lo de volta à posição original. O fechamento total força a cunha contra a sede, removendo sedimentos acumulados. A abertura total garante que a peça permaneça no estado correto de operação.
Quando o registro de gaveta já não tem recuperação?
Se a manutenção preventiva não foi feita e o registro já apresenta falhas, a avaliação depende do estágio do problema. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Registro duro, mas funcional Gira com esforço
|Ainda fecha e abre
|Manobra anual preventiva
|Não fecha completamente Água passa com registro fechado
|Vazamento interno
|Trocar o reparo interno
|Totalmente travado Volante não gira
|Haste emperrada ou quebrada
|Substituir o registro
Por que a manobra anual é indispensável?
O registro de gaveta não é uma peça de uso diário. Ele existe para interromper a água em emergências e manutenções. Essa função passiva faz com que ele seja esquecido, e o esquecimento é o que causa o travamento. A vedação interna depende de movimento para se manter funcional.
Reservar um dia no ano para fechar e abrir todos os registros da casa é o cuidado mais simples e mais negligenciado da manutenção hidráulica. A engenharia civil recomenda essa prática justamente para evitar surpresas quando o reparo for necessário. Um registro que funciona quando você precisa dele é a diferença entre um conserto rápido e uma obra de emergência.