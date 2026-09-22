A orquídea parecia saudável, mas as raízes começaram a escurecer e as folhas a murchar. Você rega com cuidado, mantém a luz adequada, e nada explica. O substrato de casca de pinus pode ser o culpado. Com o tempo, ele se decompõe, vira uma massa ácida e compactada e sufoca as raízes aéreas que deveriam estar livres e arejadas.

Por que a casca de pinus se decompõe com o tempo?

A casca de pinus é um material orgânico. Em contato constante com água e micro-organismos, ela passa por decomposição natural, como qualquer matéria vegetal. Esse processo é lento, mas inevitável. As fibras da casca se quebram, as partículas se tornam menores e o material perde a estrutura porosa que garantia a aeração das raízes.

Em substratos para orquídeas, a decomposição é o principal fator de perda de qualidade. Pesquisas mostram que a casca de pinus, após a moagem, precisa passar por compostagem de 6 a 12 meses para reduzir a acidez e os taninos, que são tóxicos para as plantas. Mesmo depois de estabilizada, a decomposição continua durante o cultivo.

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O que a casca decomposta faz com as raízes da orquídea?

A orquídea é uma planta epífita. Na natureza, ela vive sobre árvores, com as raízes expostas ao ar. O substrato precisa simular essa condição, oferecendo porosidade e drenagem. Quando a casca de pinus se decompõe, ela perde essas características.

Os três problemas da casca decomposta são:

Quais sinais mostram que o substrato venceu?

O substrato não avisa de forma óbvia. A orquídea continua bonita por fora enquanto as raízes sofrem por dentro. Os sinais aparecem no comportamento da planta e no aspecto do material.

Os principais indícios de substrato decomposto são:

Cheiro azedo ou de mofo vindo do vaso.

Substrato escuro, compactado e com aspecto de terra.

Raízes escuras, moles ou com pontas apodrecidas.

Folhas murchas mesmo com rega regular.

Ausência de novas raízes ou brotos.

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Por que trocar o substrato a cada dois anos?

A recomendação geral é trocar o substrato de orquídeas a cada dois a três anos. Em substratos que se decompõem rapidamente, como os à base de turfa, o intervalo deve ser de um a dois anos. A casca de pinus, mesmo compostada, se degrada nesse período.

A troca renova a porosidade, corrige o pH e remove os resíduos acumulados. A tabela abaixo resume o que a troca resolve:

Problema O que a troca resolve Resultado Compactação Poros fechados Substrato novo é poroso e leve Raízes voltam a respirar Acidez excessiva pH alterado Material novo tem pH equilibrado Absorção de nutrientes normalizada Fungos e podridão Raízes doentes Resíduos e esporos são removidos Novas raízes crescem saudáveis

Como fazer a troca do substrato corretamente?

A troca deve ser feita após a floração, na primavera, quando a orquídea está em crescimento ativo. Evite o inverno, quando a planta está em repouso e o estresse da troca pode ser fatal.

Retire a orquídea do vaso com cuidado e remova todo o substrato antigo das raízes. Corte as raízes secas, moles ou apodrecidas com tesoura esterilizada. Escolha um vaso de tamanho adequado, nem grande demais nem pequeno demais. Use substrato novo, próprio para orquídeas, e não regue nos primeiros dias para permitir que os cortes cicatrizem.

Por que o substrato novo faz tanta diferença?

A orquídea depende de um substrato que imite as condições das árvores onde vive na natureza. O substrato de casca de pinus cumpre esse papel por um tempo, mas a decomposição é inevitável.

A troca periódica não é um capricho. É a manutenção que mantém a planta viva e florindo. Um substrato renovado devolve a porosidade, o pH correto e o ambiente limpo que as raízes precisam. A orquídea responde com folhas firmes, raízes claras e flores novas na próxima estação.