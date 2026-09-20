O canto da sala ganhou uma comigo-ninguém-pode nova. As folhas bonitas chamam a atenção do cachorro, que morde a ponta por curiosidade. Minutos depois, ele saliva sem parar e tem dificuldade para engolir. As plantas tóxicas para pets posicionadas em locais baixos e acessíveis transformam a decoração em risco grave de intoxicação para cães e gatos.

Por que comigo-ninguém-pode e costela-de-adão são perigosas?

A comigo-ninguém-pode, da espécie Dieffenbachia, contém cristais de oxalato de cálcio em todas as suas partes. Esses cristais são como agulhas microscópicas que, ao entrar em contato com a mucosa da boca e da garganta, causam irritação intensa e inflamação. É uma das plantas mais consumidas por cães e gatos em casos de intoxicação.

A costela-de-adão, Monstera deliciosa, pertence à mesma família e também contém oxalato de cálcio. A mastigação ou ingestão provoca irritação nas mucosas, edema de lábios e garganta, náuseas e vômitos. O risco é maior quando a planta está em vasos no chão ou em móveis baixos, ao alcance dos animais.

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O que acontece com o pet intoxicado?

Os sintomas começam poucos minutos após a ingestão. A salivação excessiva é o primeiro sinal, seguida de dificuldade para engolir e inchaço na boca. Em casos graves, o edema de glote pode obstruir as vias aéreas e causar asfixia.

Os três sistemas mais afetados são:

Quais outras plantas oferecem risco?

Além da comigo-ninguém-pode e da costela-de-adão, várias plantas comuns em residências são tóxicas para cães e gatos. A tabela abaixo lista as mais frequentes:

Planta Efeito principal Nível de risco Comigo-ninguém-pode Dieffenbachia Edema de boca e glote, asfixia Alto Costela-de-adão Monstera deliciosa Irritação oral, vômitos Moderado Lírio Lilium spp. Insuficiência renal em gatos Muito alto Espada-de-são-jorge Sansevieria trifasciata Náusea, diarreia, letargia Moderado Espirradeira Nerium oleander Arritmias cardíacas, morte súbita Muito alto

O que fazer em caso de intoxicação?

A primeira medida é identificar a planta e observar os sintomas. Não induza o vômito sem orientação profissional, porque isso pode agravar o quadro dependendo da espécie envolvida. Leve o pet imediatamente ao veterinário, com uma amostra ou foto da planta.

O tratamento geralmente envolve suporte clínico, fluidoterapia e medicação para controlar os sintomas. Em casos de edema de glote, a intervenção precisa ser rápida para evitar a asfixia.

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Como prevenir a intoxicação em casa?

A prevenção é simples e eficaz. A tabela abaixo resume as medidas essenciais:

Medida Efeito Prioridade Posicionar em locais altos Prateleiras e pendentes Impede o acesso do pet Primeira linha de defesa Remover do ambiente Doar ou descartar Elimina o risco Solução definitiva Substituir por espécies seguras Samambaia, palmeira areca Mantém o verde sem risco Alternativa consciente

Por que o posicionamento é decisivo?

O comigo-ninguém-pode e a costela-de-adão são plantas ornamentais comuns, mas contêm oxalato de cálcio, substância que causa irritação severa nas mucosas. Cães e gatos exploram o ambiente com a boca, e uma planta no chão é um convite à mordida.

Manter as plantas tóxicas para pets fora do alcance é a medida mais eficaz. O Ministério do Meio Ambiente reforça que a prevenção é sempre melhor que o tratamento. Se não for possível remover a planta, ela precisa ficar em local inacessível. A decoração verde não vale o risco de uma intoxicação grave ou da morte de um animal de estimação.