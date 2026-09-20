Você olha para o alto de um arranha-céu e vê vidro e aço brilhando. Mas a parte que garante que ele fique de pé está escondida, a dezenas de metros abaixo do solo. A construção de arranha-céus começa com fundações capazes de suportar milhares de toneladas. Cada etapa exige precisão milimétrica, e um erro pode comprometer a estrutura inteira.

Por que as fundações definem o sucesso de um arranha-céu?

Nenhum arranha-céu se sustenta sem uma base profunda e sólida. As fundações transferem o peso da estrutura para camadas de solo ou rocha capazes de suportar a carga. Em prédios muito altos, as escavações atingem a rocha-matriz, onde são inseridas estruturas de ferro e concreto.

A Jeddah Tower, que será o primeiro edifício a ultrapassar um quilômetro de altura, tem fundações apoiadas em 270 estacas que descem até 105 metros no solo. Esse tipo de projeto exige mais de 500 mil metros cúbicos de concreto e 80 mil toneladas de aço, volume suficiente para construir vários arranha-céus convencionais.

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Como a estrutura é erguida camada por camada?

Sobre as fundações, a construção avança em um ciclo repetitivo. Colunas de aço ou concreto são erguidas, seguidas por vigas horizontais que formam os andares. Núcleos centrais de concreto, que abrigam elevadores e escadas, são construídos com antecedência e servem de âncora para toda a estrutura.

Os três elementos essenciais da estrutura são:

Quais são os desafios de construir no topo?

Quanto mais alto o edifício, mais complexos os desafios. O vento exerce uma força enorme nas paredes e pode fazer a estrutura balançar. Os engenheiros projetam formatos assimétricos e sistemas de amortecimento para reduzir esse movimento.

Outro desafio é o tempo de espera pelos elevadores. Em prédios com mais de 100 andares, os sistemas precisam ser divididos em zonas, com elevadores expressos que levam passageiros a andares de transferência. O sistema de elevadores é tão importante que muitos engenheiros afirmam que arranha-céus só existem porque os elevadores foram inventados.

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Qual é o papel dos materiais de alta resistência?

O concreto e o aço usados em arranha-céus modernos não são os mesmos de uma casa comum. Eles são formulados para suportar pressões extremas. O concreto de alta resistência pode chegar a 165 megapascais, como o usado na Shanghai Grand Opera House, que precisou de uma laje de apenas 725 milímetros de espessura para um vão de 15 metros.

A tabela abaixo resume os materiais e suas funções:

Material Função principal Característica Concreto de alta resistência Núcleos e lajes Suportar compressão e dar massa estrutural Até 165 MPa Aço estrutural Colunas e vigas Resistir à tração e permitir vãos maiores Alta ductilidade Vidro de fachada Revestimento externo Isolar e dar identidade visual Precisa de estrutura de suporte

Qual é o exemplo da Jeddah Tower em construção?

A Jeddah Tower, na Arábia Saudita, é o maior teste da engenharia vertical em andamento. Projetada pelo arquiteto Adrian Smith, o mesmo do Burj Khalifa, a torre está em obras desde 2013 e passou por anos de paralização. Em agosto de 2026, a estrutura atingiu 107 andares e mais de 430 metros de altura.

A previsão é que a torre chegue a mais de 1.000 metros e seja concluída em 2028, tornando-se o primeiro edifício do mundo a ultrapassar a marca do quilômetro. A construção retomou o ritmo em 2025, com mais de 6 mil trabalhadores atuando 24 horas por dia.

Quando o arranha-céu se torna uma cidade vertical?

Os projetos mais ambiciosos vão além de escritórios e apartamentos. O Mukaab, na Arábia Saudita, foi planejado como um cubo de 400 metros de altura, largura e comprimento, com espaço interno capaz de abrigar 20 edifícios do tamanho do Empire State Building.

O projeto, porém, foi suspenso em 2026. O governo saudita reassessou a viabilidade financeira e interrompeu a construção além da escavação e das estacas. A ambição do arranha-céu encontra limites econômicos que nem a engenharia consegue superar.

Qual é o futuro da construção vertical?

O CTBUH registra mais de 2.500 edifícios com mais de 200 metros no mundo. A China concentra mais da metade deles, com 1.362 unidades. O próximo marco é a Jeddah Tower, que deve ultrapassar 1.000 metros e se tornar o primeiro edifício do mundo a atingir essa altura.

O arranha-céu é um símbolo de ambição e engenharia. A fundação profunda e o núcleo de concreto são o que permitem que a estrutura desafie a gravidade. Construir uma cidade vertical exige mais do que materiais. Exige um entendimento profundo do solo, do vento e do comportamento humano.