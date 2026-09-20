O vento forte chega e a porta de entrada começa a assobiar. O ruído agudo atravessa a fresta entre a folha e o batente. Esse assobio é o sinal de que o perfil de borracha da porta perdeu a elasticidade. A vedação ressecou, deixou de encostar na porta e abriu caminho para a corrente de ar que produz o som.
Por que o perfil de borracha resseca com o tempo?
O perfil de vedação é feito de borracha ou PVC flexível. Esses materiais sofrem com a exposição constante ao sol, à chuva e à variação de temperatura. A radiação ultravioleta quebra as moléculas que mantêm a elasticidade, e o material endurece.
Com o ressecamento, a borracha perde a capacidade de se comprimir contra a porta. A vedação deixa de exercer pressão e surge uma fresta. Nos dias de vento forte, o ar passa por essa abertura e produz o assobio característico. A borracha ressecada também perde a função de amortecer o impacto e isolar o ruído externo.
O que acontece quando a vedação falha?
Além do assobio, a falha do perfil causa outros problemas. O ar frio ou quente entra pela fresta e compromete o conforto térmico. A poeira e a água da chuva também encontram caminho para dentro.
Os três efeitos da vedação comprometida são:
Quais sinais mostram que o perfil precisa ser trocado?
O assobio é o sintoma mais evidente, mas não é o único. A borracha endurecida, as rachaduras visíveis e a porta que bate com folga são indícios claros de que a vedação perdeu a função.
Os principais sinais de perfil comprometido são:
- Assobio ou ruído de vento pela fresta.
- Boracha visivelmente rachada ou endurecida.
- Porta que fecha com folga ou bate ao vento.
- Entrada de luz pela fresta entre a porta e o batente.
- Frio ou calor excessivo perto da porta.
Como trocar o perfil de borracha da porta?
A substituição é simples e exige poucas ferramentas. Remova o perfil antigo puxando pela extremidade. Se estiver colado, use uma espátula para soltar o adesivo. Limpe o batente com álcool isopropílico para remover resíduos e gordura.
Meça o comprimento total da moldura e corte o perfil novo no tamanho exato, deixando uma pequena sobra para os cantos. Cole o perfil pressionando contra o batente, sem esticar demais, porque a borracha precisa de folga para se comprimir. Feche a porta e verifique se a vedação encosta em toda a volta.
Quando a troca do perfil não é suficiente?
Se após a troca o assobio continuar, o problema pode estar no alinhamento da porta ou no batente empenado. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Perfil ressecado Borracha endurecida
|Assobio leve e folga
|Trocar o perfil
|Perfil novo, assobio persiste Porta desalinhada
|Fresta desigual na moldura
|Ajustar as dobradiças
|Batente empenado Problema estrutural
|Fresta em toda a extensão
|Chamar marceneiro
Por que a vedação é importante para o conforto da casa?
O perfil de vedação é a barreira que separa o interior do exterior. Ele amortece o impacto da porta, abafa o ruído da rua e impede a passagem de ar, água e poeira. A porta de entrada é o ponto mais vulnerável da casa para infiltrações e correntes de ar.
Trocar o perfil ressecado é uma manutenção barata e rápida que devolve o conforto e elimina o assobio. A borracha em bom estado mantém a casa protegida, silenciosa e com temperatura estável. Nos dias de tempestade, a diferença entre uma porta vedada e uma com frestas é o silêncio.