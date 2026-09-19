Chega a temporada de chuvas e a porta do quarto começa a raspar no piso. Você força, ela trava, e a marca no chão aparece. A porta de madeira incha porque absorve a umidade do ar, e o batente faz o mesmo. Lixar a folha enquanto ela está inchada remove material demais e estraga o encaixe de forma definitiva. Esperar o tempo secar é o passo que quase todo mundo pula.

Por que a madeira incha com a umidade do ar?

A madeira é um material higroscópico, ou seja, absorve e libera água conforme a umidade relativa do ar. As fibras se expandem quando o ambiente está úmido e se contraem quando o ar fica seco. Em dias chuvosos, a porta e o batente aumentam de volume.

O movimento da madeira é natural e inevitável. A folha da porta cresce em largura e altura, e o batente também se expande. O problema aparece quando a folga entre os dois não foi dimensionada para esse movimento .

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O que acontece quando a madeira inchada raspa no piso?

Ao raspar, a porta remove o acabamento do piso e força a dobradiça. O esforço contínuo desregula o alinhamento e faz a folha empenar. Se você lixa nesse momento, comete dois erros de uma vez: remove material que voltará a fazer falta quando o ar secar e cria uma fresta grande demais no futuro.

Os três problemas do ajuste feito na hora errada são:

Quais sinais mostram que a porta está inchada?

O sintoma mais claro é o raspão no piso. Mas há outros indícios que confirmam o inchaço por umidade antes de você pegar a lixa.

Os principais sinais de porta inchada são:

Porta que raspa no piso apenas em dias úmidos.

Dificuldade para fechar ou abrir em certas épocas do ano.

Marca de atrito recente no piso.

Porta que trava no batente sem motivo aparente.

Frestas que diminuem ou aumentam conforme o clima.

Por que esperar o tempo secar antes de lixar?

O ajuste precisa ser feito com a madeira na condição mais seca possível. Quando o ar fica seco, a porta e o batente se contraem e voltam ao tamanho mínimo. É nesse momento que você mede a folga real e lixa apenas o necessário .

A regra prática é esperar de três a cinco dias de tempo seco antes de qualquer intervenção. Observe a porta: ela para de raspar? Então o encaixe atual pode estar adequado, e o problema é apenas a variação natural da madeira. O ajuste só é necessário quando a porta raspa mesmo com o tempo firme.

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Quando o lixamento é realmente necessário?

O lixamento é a última opção, não a primeira. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Comportamento da porta Ação recomendada Raspa só em dias úmidos Inchaço temporário Volta ao normal no tempo seco Não lixar, apenas monitorar Raspa mesmo no tempo seco Folga insuficiente Atrito constante Lixar levemente com tempo firme Porta empenada ou desalinhada Problema estrutural Raspão em vários pontos Ajustar dobradiças antes de lixar

Como ajustar a porta sem estragar o encaixe?

Antes de lixar, verifique as dobradiças. Muitas vezes, o raspão no piso é causado por parafusos soltos ou desgaste nas peças, não pelo inchaço da madeira. Reapertar ou substituir as dobradiças pode resolver o problema sem remover material .

Se o lixamento for realmente necessário, faça-o em etapas. Lixe um pouco, teste o fechamento e repita se preciso. O ajuste deve ser feito com a madeira na condição mais seca possível, e o acabamento precisa ser refeito depois para proteger a área lixada da umidade. O batente e a folha se movem juntos. Respeitar o tempo da madeira é o que garante um encaixe que funciona o ano inteiro.