A engenharia moderna já não constrói apenas pontes e arranha-céus. Ela ergue cidades lineares no deserto, escava canais em rios milenares e perfura túneis sob o mar. As maiores obras do mundo em 2026 reúnem projetos que custam bilhões de dólares e levam décadas para ficar prontos. Alguns avançam rápido, outros enfrentam atrasos e revisões de escopo.
Quais são as maiores obras do mundo em construção?
A lista muda a cada ano. Projetos que pareciam impossíveis entram em fase de testes, enquanto outros são reduzidos ou adiados. Alguns dos principais megaprojetos em andamento em 2026 vão de cidades futuristas a ferrovias de alta velocidade.
Os três projetos mais emblemáticos deste ano são:
Por que The Line é o megaprojeto mais ambicioso do mundo?
O projeto-símbolo do complexo Neom, na Arábia Saudita, entrou em uma fase crítica de construção física. A cidade linear terá 170 quilômetros de extensão e 500 metros de altura, abrigando nove milhões de residentes. Cada módulo tem 800 metros e exige mais de 5.500 estacas de até 70 metros de profundidade.
Os números impressionam. Mais de 140 mil trabalhadores estão envolvidos na obra, e o investimento em infraestrutura ultrapassa US$ 140 bilhões. A área construída do projeto-piloto, o Hidden Marina, supera 21 milhões de metros quadrados, muito acima dos 350 mil metros quadrados do Burj Khalifa.
Apesar da grandiosidade, o projeto enfrenta questionamentos. Uma revisão abrangente sobre o escopo e a viabilidade foi iniciada, e o custo total pode chegar a US$ 9 trilhões.
Quais são os outros megaprojetos em destaque?
Além de The Line, outros projetos ao redor do mundo avançam em ritmo acelerado. A ferrovia de alta velocidade da Califórnia é um dos mais acompanhados, com 119 milhas em construção ativa no Vale Central. A tabela abaixo resume os principais projetos em andamento:
|Projeto
|País
|Status em 2026
|The Line (Neom) Cidade linear de 170 km
|Arábia Saudita
|Em revisão de escopo
|Ferrovia de alta velocidade São Francisco–Anaheim
|Estados Unidos
|119 milhas em construção
|Nova eclusa das Três Gargantas Maior eclusa do mundo
|China
|Iniciada em junho
|Lower Thames Crossing Túnel rodoviário de 14,3 milhas
|Reino Unido
|Início previsto para 2026
|King Abdullah Economic City Megacidade de 185 km²
|Arábia Saudita
|Fase de expansão
Qual é o impacto dessas obras para o futuro da engenharia?
As maiores obras do mundo em 2026 mostram que a engenharia não teme desafios. O novo canal das Três Gargantas, na China, vai quase dobrar a capacidade de transporte do rio Yangtze, com um investimento de 77,2 bilhões de yuans. A obra inclui passagens para peixes e revisões de design para proteger o esturjão chinês.
Na Europa, o Lower Thames Crossing será o maior túnel rodoviário do Reino Unido, com 14,3 milhas de extensão e custo estimado de £10 bilhões. A abertura está prevista para 2032.
Quem quer ver de perto como essas mega-construções avançam vai gostar desse vídeo do canal Coisas da Vida, que mostra as maiores obras do mundo em andamento:
Por que alguns projetos atrasam e outros avançam?
A diferença está na viabilidade. Projetos como The Line enfrentam questionamentos sobre custo e escala, enquanto outros avançam com financiamento garantido. O Neom continua oficialmente como prioridade estratégica da Arábia Saudita, mas a escala foi reduzida e o cronograma revisado.
As obras que saem do papel compartilham uma característica: elas alinham ambição, tecnologia e financiamento. O Túnel do Canal da Mancha levou séculos de tentativas e só foi concluído quando a tecnologia alcançou a visão. As maiores obras do mundo em 2026 seguem a mesma lógica: algumas vão prosperar, outras vão ser reduzidas, mas todas empurram os limites do que é possível construir.