A engenharia moderna já não constrói apenas pontes e arranha-céus. Ela ergue cidades lineares no deserto, escava canais em rios milenares e perfura túneis sob o mar. As maiores obras do mundo em 2026 reúnem projetos que custam bilhões de dólares e levam décadas para ficar prontos. Alguns avançam rápido, outros enfrentam atrasos e revisões de escopo.

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Quais são as maiores obras do mundo em construção?

A lista muda a cada ano. Projetos que pareciam impossíveis entram em fase de testes, enquanto outros são reduzidos ou adiados. Alguns dos principais megaprojetos em andamento em 2026 vão de cidades futuristas a ferrovias de alta velocidade.

Os três projetos mais emblemáticos deste ano são:

Por que The Line é o megaprojeto mais ambicioso do mundo?

O projeto-símbolo do complexo Neom, na Arábia Saudita, entrou em uma fase crítica de construção física. A cidade linear terá 170 quilômetros de extensão e 500 metros de altura, abrigando nove milhões de residentes. Cada módulo tem 800 metros e exige mais de 5.500 estacas de até 70 metros de profundidade.

Os números impressionam. Mais de 140 mil trabalhadores estão envolvidos na obra, e o investimento em infraestrutura ultrapassa US$ 140 bilhões. A área construída do projeto-piloto, o Hidden Marina, supera 21 milhões de metros quadrados, muito acima dos 350 mil metros quadrados do Burj Khalifa.

Apesar da grandiosidade, o projeto enfrenta questionamentos. Uma revisão abrangente sobre o escopo e a viabilidade foi iniciada, e o custo total pode chegar a US$ 9 trilhões.

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Quais são os outros megaprojetos em destaque?

Além de The Line, outros projetos ao redor do mundo avançam em ritmo acelerado. A ferrovia de alta velocidade da Califórnia é um dos mais acompanhados, com 119 milhas em construção ativa no Vale Central. A tabela abaixo resume os principais projetos em andamento:

Projeto País Status em 2026 The Line (Neom) Cidade linear de 170 km Arábia Saudita Em revisão de escopo Ferrovia de alta velocidade São Francisco–Anaheim Estados Unidos 119 milhas em construção Nova eclusa das Três Gargantas Maior eclusa do mundo China Iniciada em junho Lower Thames Crossing Túnel rodoviário de 14,3 milhas Reino Unido Início previsto para 2026 King Abdullah Economic City Megacidade de 185 km² Arábia Saudita Fase de expansão

Qual é o impacto dessas obras para o futuro da engenharia?

As maiores obras do mundo em 2026 mostram que a engenharia não teme desafios. O novo canal das Três Gargantas, na China, vai quase dobrar a capacidade de transporte do rio Yangtze, com um investimento de 77,2 bilhões de yuans. A obra inclui passagens para peixes e revisões de design para proteger o esturjão chinês.

Na Europa, o Lower Thames Crossing será o maior túnel rodoviário do Reino Unido, com 14,3 milhas de extensão e custo estimado de £10 bilhões. A abertura está prevista para 2032.

Quem quer ver de perto como essas mega-construções avançam vai gostar desse vídeo do canal Coisas da Vida, que mostra as maiores obras do mundo em andamento:

Por que alguns projetos atrasam e outros avançam?

A diferença está na viabilidade. Projetos como The Line enfrentam questionamentos sobre custo e escala, enquanto outros avançam com financiamento garantido. O Neom continua oficialmente como prioridade estratégica da Arábia Saudita, mas a escala foi reduzida e o cronograma revisado.

As obras que saem do papel compartilham uma característica: elas alinham ambição, tecnologia e financiamento. O Túnel do Canal da Mancha levou séculos de tentativas e só foi concluído quando a tecnologia alcançou a visão. As maiores obras do mundo em 2026 seguem a mesma lógica: algumas vão prosperar, outras vão ser reduzidas, mas todas empurram os limites do que é possível construir.