A estaca de madeira fincada no canteiro parece firme, mas basta algumas semanas de rega para a base começar a escurecer e amolecer. As estacas de madeira no jardim são atacadas pela umidade do solo, que penetra nas fibras e cria o ambiente perfeito para fungos e cupins. Sem tratamento preservativo na parte enterrada, o suporte apodrece rápido e pode desabar com o peso da planta.

Por que a madeira apodrece quando fica enterrada?

A madeira é um material orgânico e biodegradável. Em contato com o solo úmido, ela absorve água e atrai fungos apodrecedores, que decompõem as fibras e transformam a peça em material mole e quebradiço. O ataque acontece principalmente na zona de afloramento, a região exata onde a madeira encontra a terra e o ar.

A madeira não tratada é altamente suscetível a esses organismos, e o contato direto com o solo acelera a deterioração. A Embrapa publicou material técnico justamente para orientar o tratamento de mourões e estacas no próprio local de uso.

Uma tendência inesperada domina o canteiro em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Por que a estaca sem tratamento atrai cupins?

Os cupins subterrâneos vivem no solo e buscam madeira com alto teor de umidade. A estaca enterrada é uma ponte direta entre a colônia e o alimento. Qualquer madeira que toca o solo funciona como uma passagem para os cupins.

Os três fatores que tornam a estaca um alvo são:

Quais sinais mostram que a estaca está comprometida?

O dano começa na parte enterrada, onde ninguém vê. Os sintomas só aparecem quando o problema já está avançado e a estaca perdeu grande parte da resistência.

Os principais indícios de estaca apodrecida são:

Base da madeira mole ou esfarelada ao toque.

Estaca que entorta ou balança com o vento.

Presença de cupins ou trilhas de terra na superfície.

Cheiro de mofo ou podridão na madeira.

Manchas escuras e aspecto encharcado na região enterrada.

Como tratar a base da estaca antes de fincar?

O tratamento é simples e pode ser feito em casa. O produto mais indicado é o carbonileo, um preservante líquido de alta penetração que age como barreira química contra fungos e insetos xilófagos.

A aplicação pode ser feita por imersão ou com pincel. Mergulhe a parte que ficará enterrada por alguns minutos, ou aplique várias demãos até a madeira saturar. Deixe secar completamente antes de fincar. Para proteção extra contra cupins, produtos específicos à base de água com tecnologia de nanopartículas também são uma opção.

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Quando a estaca precisa ser substituída?

Se a madeira já está mole ou esfarelando, o tratamento não reverte o dano. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Madeira ainda firme Sem sinais de apodrecimento Superfície intacta Tratar e reinstalar Base levemente amolecida Umidade já penetrou Textura mole na ponta Cortar a parte danificada e tratar Apodrecimento avançado Cupins ou fungos instalados Madeira esfarelando Substituir a estaca

Por que o tratamento da base é indispensável?

A estaca precisa resistir à umidade constante do solo e ao ataque de organismos que decompõem a madeira. O cupim subterrâneo é o agente destruidor mais sério no Brasil, com cerca de 2 mil espécies conhecidas.

Tratar a base com impermeabilizante ou preservante químico cria uma barreira que impede a penetração de água e bloqueia o acesso dos insetos. É um cuidado de poucos minutos que transforma uma estaca descartável em um suporte que dura anos. Sem o tratamento, a madeira apodrece rápido e atrai pragas para todo o jardim.