O Tractomas, da fabricante francesa Nicolas, é um trator rodoviário de transporte extrapesado. Na versão de cinco eixos motrizes, o catálogo fala em puxar mais de mil toneladas. As unidades levadas à África do Sul em 2005 pesam 71 toneladas com lastro de aço e combustível e transportam grandes peças de usinas.
Que caminhão é esse?
Esqueça o caminhão que leva a carga nas costas. O Tractomas é um cavalo mecânico feito para puxar: a carga vai em reboques e módulos próprios, e ele entra com a força. A família foi criada para deslocamentos em que caminhões convencionais simplesmente não dão conta.
O catálogo da fabricante apresenta o modelo TR 10×10 com capacidade de tração de cargas superior a mil toneladas e cerca de 40 toneladas vazio. É uma especificação de configuração de catálogo, que ainda depende do conjunto, dos reboques e do caminho.
Quatro gigantes com nome de usina
Em outubro de 2005, a Nicolas apresentou as duas primeiras unidades concluídas de um lote de quatro TR10x10 D100 feitos para a Rotran, ligada ao transporte de equipamentos da estatal de energia Eskom. Cada uma das quatro ganhou o nome de uma central elétrica: Kendal, Majuba, Matimba e Tutuka.
O trabalho delas é levar equipamentos pesados do setor elétrico, como transformadores, até centrais elétricas. É um serviço raro e muito específico, em que cada viagem envolve trator, reboque modular e veículos de apoio para cargas excepcionais.
Por que carregar um bloco de aço de propósito?
Parece contraditório: um caminhão feito para puxar peso extra carrega mais peso ainda. Mas a lógica é a do atrito. Na configuração de 2005, o trator vazio tinha 40 toneladas; com combustível e lastro, chegava a 71. Segundo o relato de quem operava a frota, esse lastro era um bloco maciço de aço.
A massa extra aumenta o peso sobre as rodas motrizes, e mais peso significa mais força de contato com o chão. É o que ajuda os pneus a “agarrar” o asfalto em vez de patinar. O ganho real depende do piso, dos pneus e do limite dos componentes, mas a tendência é clara: mais peso em cima, menos roda girando em falso.
Os números de massa que aparecem nos documentos:
- 40 toneladas: o trator vazio, na ficha de 2005 e no catálogo.
- 71 toneladas: com combustível e lastro instalados.
- 600 toneladas: peso máximo do conjunto na ficha de apresentação de 2005.
- Mais de mil toneladas: capacidade de tração informada no catálogo da família.
Cinco eixos dividem o esforço
No D100, os cinco eixos recebem força do motor, e os dois dianteiros também esterçam. A transmissão tem oito marchas à frente e quatro à ré, com acoplamento por conversor, e reparte o torque entre todos os eixos em vez de concentrá-lo num só, segundo a ficha de apresentação de 2005.
O engate fica integrado ao chassi, o que leva o esforço direto para a estrutura do veículo. Grandes radiadores resfriam transmissão e conjunto de acoplamento, que trabalham pesado em baixa velocidade. Motor, transmissão, engate e refrigeração funcionam como um sistema único.
Um caminhão puxa mesmo mil toneladas?
Depende de qual documento você lê. O catálogo atribui à família capacidade de tração acima de mil toneladas, e um relato operacional publicado em 2014 também fala em mil toneladas de reboque para os quatro D100. Já a ficha de 2005 registra 600 toneladas como peso máximo do conjunto.
São referências diferentes, sem as mesmas condições de homologação. A capacidade de mil toneladas não significa que um único caminhão leve essa massa por qualquer estrada: o percurso precisa casar o trator com os reboques de muitos eixos que sustentam a carga e com a rota autorizada.
A escolta faz parte da carga
Esses transportes andam em combinações de caminhões acompanhadas por um agente de trânsito em outro veículo. Cada viagem exige licenças, acompanhamento do percurso e comunicação com as comunidades por onde o comboio passa.
A tração depende do motor, dos eixos e do lastro; a segurança da viagem depende da organização na estrada. Mover um transformador gigante entra na categoria das cargas excepcionais, e o bloco de aço é só a parte mais pesada de propósito dessa história.