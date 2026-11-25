O Tractomas, da fabricante francesa Nicolas, é um trator rodoviário de transporte extrapesado. Na versão de cinco eixos motrizes, o catálogo fala em puxar mais de mil toneladas. As unidades levadas à África do Sul em 2005 pesam 71 toneladas com lastro de aço e combustível e transportam grandes peças de usinas.

Que caminhão é esse?

Esqueça o caminhão que leva a carga nas costas. O Tractomas é um cavalo mecânico feito para puxar: a carga vai em reboques e módulos próprios, e ele entra com a força. A família foi criada para deslocamentos em que caminhões convencionais simplesmente não dão conta.

O catálogo da fabricante apresenta o modelo TR 10×10 com capacidade de tração de cargas superior a mil toneladas e cerca de 40 toneladas vazio. É uma especificação de configuração de catálogo, que ainda depende do conjunto, dos reboques e do caminho.

Imagem ilustrativa: o lastro é um bloco maciço de aço que aumenta o peso sobre as rodas motrizes

Quatro gigantes com nome de usina

Em outubro de 2005, a Nicolas apresentou as duas primeiras unidades concluídas de um lote de quatro TR10x10 D100 feitos para a Rotran, ligada ao transporte de equipamentos da estatal de energia Eskom. Cada uma das quatro ganhou o nome de uma central elétrica: Kendal, Majuba, Matimba e Tutuka.

O trabalho delas é levar equipamentos pesados do setor elétrico, como transformadores, até centrais elétricas. É um serviço raro e muito específico, em que cada viagem envolve trator, reboque modular e veículos de apoio para cargas excepcionais.

Por que carregar um bloco de aço de propósito?

Parece contraditório: um caminhão feito para puxar peso extra carrega mais peso ainda. Mas a lógica é a do atrito. Na configuração de 2005, o trator vazio tinha 40 toneladas; com combustível e lastro, chegava a 71. Segundo o relato de quem operava a frota, esse lastro era um bloco maciço de aço.

A massa extra aumenta o peso sobre as rodas motrizes, e mais peso significa mais força de contato com o chão. É o que ajuda os pneus a “agarrar” o asfalto em vez de patinar. O ganho real depende do piso, dos pneus e do limite dos componentes, mas a tendência é clara: mais peso em cima, menos roda girando em falso.

Os números de massa que aparecem nos documentos:

40 toneladas: o trator vazio, na ficha de 2005 e no catálogo.

o trator vazio, na ficha de 2005 e no catálogo. 71 toneladas: com combustível e lastro instalados.

com combustível e lastro instalados. 600 toneladas: peso máximo do conjunto na ficha de apresentação de 2005.

peso máximo do conjunto na ficha de apresentação de 2005. Mais de mil toneladas: capacidade de tração informada no catálogo da família.

Imagem ilustrativa: vazio, o trator tem 40 toneladas; com combustível e lastro, chega a 71

Cinco eixos dividem o esforço

No D100, os cinco eixos recebem força do motor, e os dois dianteiros também esterçam. A transmissão tem oito marchas à frente e quatro à ré, com acoplamento por conversor, e reparte o torque entre todos os eixos em vez de concentrá-lo num só, segundo a ficha de apresentação de 2005.

O engate fica integrado ao chassi, o que leva o esforço direto para a estrutura do veículo. Grandes radiadores resfriam transmissão e conjunto de acoplamento, que trabalham pesado em baixa velocidade. Motor, transmissão, engate e refrigeração funcionam como um sistema único.

Um caminhão puxa mesmo mil toneladas?

Depende de qual documento você lê. O catálogo atribui à família capacidade de tração acima de mil toneladas, e um relato operacional publicado em 2014 também fala em mil toneladas de reboque para os quatro D100. Já a ficha de 2005 registra 600 toneladas como peso máximo do conjunto.

São referências diferentes, sem as mesmas condições de homologação. A capacidade de mil toneladas não significa que um único caminhão leve essa massa por qualquer estrada: o percurso precisa casar o trator com os reboques de muitos eixos que sustentam a carga e com a rota autorizada.

Imagem ilustrativa: cada viagem exige licenças, escolta e comunicação com as comunidades no caminho

A escolta faz parte da carga

Esses transportes andam em combinações de caminhões acompanhadas por um agente de trânsito em outro veículo. Cada viagem exige licenças, acompanhamento do percurso e comunicação com as comunidades por onde o comboio passa.

A tração depende do motor, dos eixos e do lastro; a segurança da viagem depende da organização na estrada. Mover um transformador gigante entra na categoria das cargas excepcionais, e o bloco de aço é só a parte mais pesada de propósito dessa história.