Na Cornualha, no Reino Unido, uma antiga cava de argila virou o Eden Project, aberto em 2001. Ali, cúpulas de aço cobertas por almofadas de plástico inflado formam estufas gigantes de grande vão, e uma delas abriga uma floresta tropical inteira, com bananeiras e cacaueiros, em pleno clima frio britânico.

Como uma mina de argila virou estufa?

A história começa num lugar pouco promissor para jardins: um buraco de mineração. O complexo foi erguido numa antiga cava de argila e transformado em um espaço com temperatura controlada para uma floresta tropical e centenas de outras plantas.

O resultado são dois grandes conjuntos de estufas, chamados de biomas. Um reproduz o ambiente tropical, o outro, o clima mediterrâneo. Em vez de aterrar tudo, o projeto aproveitou o desnível da cava e encaixou as cúpulas nas suas encostas.

Imagem ilustrativa: a forma inspirada em bolhas de sabão permitiu apoiar as cúpulas num terreno irregular que ainda mudava

A forma das bolhas ajudou a adaptar as cúpulas ao terreno irregular

Havia um detalhe complicado: enquanto o projeto era desenvolvido, a extração de argila continuava, e o terreno ainda mudava. Era uma obra que precisava se adaptar a um chão irregular e instável, sem exigir uma plataforma plana antes.

A solução veio de um lugar inesperado: as bolhas de sabão. Como elas se encostam e se ajustam umas às outras, as cúpulas podem se apoiar em pontos de alturas diferentes e se juntar em conjuntos maiores. A forma inspirada nas bolhas combinou com o terreno que ainda se movia.

Como a estrutura de aço segura as cúpulas?

Cada cúpula tem uma armação de aço em duas camadas interligadas. Por fora, predominam células hexagonais, com alguns pentágonos; por dentro, entram também triângulos. É essa malha que vence grandes vãos, deixando espaço livre para as árvores crescerem.

A divisão de tarefas é clara. O aço transmite as cargas até as fundações. O ar dentro das almofadas mantém a forma do revestimento de plástico. São funções diferentes dentro do mesmo sistema, e uma não substitui a outra.

As peças que fazem a cobertura funcionar:

Camada externa: hexágonos e alguns pentágonos de aço.

hexágonos e alguns pentágonos de aço. Camada interna: malha com triângulos, ligada à externa.

malha com triângulos, ligada à externa. Fundações: recebem as cargas da armação nas encostas da cava.

recebem as cargas da armação nas encostas da cava. Almofadas de plástico: fecham cada célula e deixam a luz passar.

fecham cada célula e deixam a luz passar. Ar inflado: mantém as almofadas esticadas e ajuda no isolamento.

Imagem ilustrativa: o aço leva as cargas às fundações, enquanto o ar mantém a forma das almofadas de ETFE

O plástico inflado faz o papel do vidro

As “janelas” são de ETFE, sigla de etileno tetrafluoroetileno, um plástico transparente. Cada almofada reúne três camadas de filme infladas com ar, o que cria colchões de isolamento entre o lado de dentro e o de fora.

A grande vantagem está no peso. Segundo o próprio empreendimento, as almofadas de ETFE pesam menos de 1% do peso de uma cobertura de vidro da mesma área, e ainda assim cada almofada aguenta o peso de um carro. O ETFE também deixa passar a luz ultravioleta, importante para as plantas. Com uma cobertura tão leve, a armação de aço precisa sustentar muito menos.

O que cresce dentro da floresta tropical?

O bioma tropical passa dos 50 metros de altura, espaço suficiente para árvores de vários portes. Ali vivem plantas como bananeiras, cacaueiros e seringueiras, que não sobreviveriam ao ar livre no inverno da Inglaterra.

Para isso, a temperatura interna é mantida entre 18 °C e 35 °C. A cobertura entrega luz e proteção, e a operação da estufa cuida do resto. É uma floresta, mas uma floresta com termostato.

Neste vídeo, o complexo de estufas é apresentado:

Cobrir o buraco foi só metade do trabalho

O Eden Project reúne três coisas que raramente andam juntas: recuperação de uma área de mineração, estrutura de grande vão e um ambiente botânico controlado. Toda grande cobertura altera luz, temperatura e umidade do que fica embaixo; aqui, essa mudança é o objetivo.

Imagem ilustrativa: o bioma tropical passa dos 50 metros de altura e mantém a temperatura entre 18 °C e 35 °C

Por isso, a estufa não é só uma película sobre um buraco. A armação leve, o plástico inflado e o controle do clima interno trabalham juntos para que uma floresta tropical continue de pé no sudoeste da Inglaterra, mais de duas décadas depois da inauguração.