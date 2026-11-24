Resumo O que é: Uma alteração temporária e exagerada na circulação das extremidades, que deixa os dedos das mãos ou dos pés pálidos, arroxeados e dormentes diante do frio ou do estresse.

Pode indicar: Na maioria das vezes corresponde à forma primária e benigna, mas também pode ser o primeiro aviso de doenças autoimunes, como esclerose sistêmica e lúpus.

Quando buscar ajuda: Procure um reumatologista ou angiologista se os episódios surgirem após os 30 anos, forem assimétricos ou vierem acompanhados de feridas e dor intensa nas pontas dos dedos.

Notar que os dedos das mãos ou dos pés ficam repentinamente pálidos, gelados e dormentes ao segurar uma bebida gelada ou sair em um dia frio não é apenas sensibilidade comum à temperatura. Esse comportamento vascular característico costuma indicar o fenômeno de Raynaud, uma resposta exagerada dos pequenos vasos sanguíneos das extremidades.

Por que o vasoespasmo nas arteríolas interrompe o fluxo sanguíneo dos dedos?

Em condições normais, quando o corpo entra em contato com o frio, os vasos sanguíneos próximos à pele se contraem levemente para conservar calor nos órgãos vitais. No fenômeno de Raynaud, essa defesa natural sofre uma hiperativação e provoca um vasoespasmo intenso nas pequenas artérias digitais.

Durante essa contração brusca, a passagem de sangue oxigenado para a ponta dos dedos é praticamente bloqueada por alguns minutos ou até por mais de uma hora. Além da queda de temperatura, descargas de adrenalina desencadeadas por estresse emocional intenso também podem ativar os receptores nervosos desses vasos e iniciar a crise.

Manter o corpo aquecido e proteger as mãos ajuda a reduzir a exposição ao frio, um dos principais gatilhos das crises — Créditos: Imagem gerada por IA

Como reconhecer a mudança de cor, a dormência e o formigamento durante a crise?

Um episódio clássico costuma seguir uma sequência visual bem delimitada, com bordas nítidas separando a pele afetada da área com circulação normal. Nem todas as pessoas passam pelas três fases de tonalidade, mas a alternância de cores é a marca clínica mais importante do quadro.

Os sinais físicos que acompanham a alteração do fluxo sanguíneo nas extremidades incluem:

Palidez intensa (fase branca): ocorre logo no início da crise, quando o fechamento das arteríolas interrompe a chegada de sangue e deixa o dedo com aspecto ceroso e frio ao toque.

ocorre logo no início da crise, quando o fechamento das arteríolas interrompe a chegada de sangue e deixa o dedo com aspecto ceroso e frio ao toque. Cianose (fase azulada ou arroxeada): aparece quando o pouco sangue retido nos capilares perde oxigênio, provocando sensação de dormência, rigidez e perda temporária de destreza fina.

aparece quando o pouco sangue retido nos capilares perde oxigênio, provocando sensação de dormência, rigidez e perda temporária de destreza fina. Hiperemia reativa (fase avermelhada): surge quando os vasos finalmente relaxam e o sangue retorna rápido aos tecidos, gerando vermelhidão, calor local, latejamento e formigamento .

surge quando os vasos finalmente relaxam e o sangue retorna rápido aos tecidos, gerando vermelhidão, calor local, latejamento e . Dor em pontada ou queimação: pode ocorrer tanto durante a falta de oxigenação quanto na fase de reaquecimento, variando de desconforto leve a dor moderada.

O que a pesquisa médica mostra sobre a prevalência e os riscos do fenômeno de Raynaud?

De acordo com orientações clínicas da Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR), o problema atinge principalmente mulheres jovens e tende a se manifestar com maior frequência entre os 15 e 30 anos de idade. Na maioria dos casos avaliados em consultório, trata-se da apresentação primária, sem lesão estrutural nos vasos.

Segundo uma revisão clínica publicada no periódico New England Journal of Medicine, o fenômeno de Raynaud secundário está fortemente ligado a doenças do tecido conjuntivo e pode anteceder em anos outros sintomas sistêmicos. Os autores destacam que a avaliação precoce da microcirculação permite identificar pacientes com risco de complicações isquêmicas antes que surjam danos permanentes nos tecidos.

Pontos-chave sobre a circulação nos dedos 🔬 Exame diagnóstico Capilaroscopia periungueal Exame indolor feito na base da unha com lente de aumento para observar a forma dos capilares e diferenciar casos primários de doenças autoimunes. 🧬 Investigação laboratorial Pesquisa de autoanticorpos (FAN) Exame de sangue solicitado para rastrear sinais imunológicos associados a condições reumatológicas quando há suspeita de causa secundária. 🧤 Prevenção diária Proteção térmica global Manter o tronco aquecido, além de usar luvas e meias térmicas, reduz o reflexo de vasoconstrição periférica em ambientes com ar-condicionado.

Qual é a diferença entre a forma primária e as doenças autoimunes associadas?

Na investigação clínica, o primeiro passo é distinguir o Raynaud primário, que surge de maneira isolada sem doença de base, do Raynaud secundário, provocado por outra condição que danifica ou estreita a parede dos vasos. Apenas avaliação médica especializada com exame físico e testes complementares confirma essa diferença.

Entre as principais causas associadas ao quadro secundário, destacam-se:

Doenças autoimunes do tecido conjuntivo: condições como esclerose sistêmica , lúpus eritematoso sistêmico , síndrome de Sjögren e dermatomiosite figuram entre as associações mais relevantes.

condições como , , síndrome de Sjögren e dermatomiosite figuram entre as associações mais relevantes. Alterações arteriais periféricas: aterosclerose, tromboangeíte obliterante e compressões vasculares, como a síndrome do desfiladeiro torácico, reduzem o calibre dos vasos.

aterosclerose, tromboangeíte obliterante e compressões vasculares, como a síndrome do desfiladeiro torácico, reduzem o calibre dos vasos. Traumas ocupacionais repetitivos: o uso prolongado de ferramentas vibratórias, como britadeiras e serras elétricas, pode lesionar os nervos e vasos das mãos.

o uso prolongado de ferramentas vibratórias, como britadeiras e serras elétricas, pode lesionar os nervos e vasos das mãos. Uso de medicamentos vasoconstritores: certos descongestionantes nasais, betabloqueadores, fármacos para enxaqueca e estimulantes podem desencadear ou agravar os episódios.

A capilaroscopia permite observar os capilares próximos às unhas e auxilia na investigação do fenômeno de Raynaud — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando procurar um reumatologista e quais sinais indicam urgência vascular?

A consulta com um reumatologista ou angiologista é indicada sempre que as crises começam após os 30 anos, afetam apenas uma mão ou um único dedo de forma assimétrica, ou vêm acompanhadas de dor articular, manchas na pele e fraqueza muscular. Durante um episódio leve, recomenda-se aquecer gradualmente as mãos em água morna e evitar o tabagismo, pois a nicotina contrai ainda mais os vasos.

Procure atendimento médico imediato em pronto-socorro se a cor arroxeada ou pálida não melhorar após o aquecimento, se houver dor intensa contínua, surgimento de pequenas úlceras digitais, feridas de difícil cicatrização ou escurecimento da ponta do dedo. Esses sinais sugerem isquemia crítica com risco de necrose tecidual, exigindo intervenção vascular urgente ou acionamento do SAMU (192) em caso de dor súbita e grave com perda de sensibilidade.

Este conteúdo tem caráter exclusivamente informativo e não substitui a avaliação, o diagnóstico ou o acompanhamento de um profissional de saúde.