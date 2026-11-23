Em outubro de 2021, o holandês Martijn Doolaard comprou um terreno com duas cabanas de pedra de cerca de cem anos nos Alpes italianos. Desde então, recupera telhados, paredes e pisos para viver fora da rede elétrica, e registra cada etapa em vídeos longos que acompanham a obra, ano a ano, no seu canal.

O que Martijn comprou nos Alpes?

Um terreno de montanha com duas construções pequenas e antigas, cada uma com cerca de um século. A propriedade fica no Piemonte, no norte da Itália. O plano era transformar a cabana menor em moradia e usar a outra como oficina e depósito, numa restauração feita por etapas.

A palavra “refúgio” combina bem com o lugar, mas o ponto de partida era bem menos romântico. As cabanas precisavam de telhado, paredes firmes, piso, água e um jeito de enfrentar a neve do inverno. Fora da rede elétrica, ainda era preciso resolver de onde viria a energia do dia a dia.

Imagem ilustrativa: enquanto reformava, ele morou numa barraca e usou energia solar para o dia a dia e as ferramentas

Uma barraca deixou a cabana livre para a obra

Morar dentro de uma casa em reforma é aquele tipo de ideia que parece prática até o primeiro saco de cimento. Por isso, como ele contou em entrevista em 2022, Martijn montou uma pequena barraca e deixou o interior da cabana inteiro para o trabalho.

Em volta, ele improvisou uma estrutura de acampamento: cozinha externa, chuveiro ao ar livre e um banheiro seco. Painéis solares atendiam às necessidades do cotidiano e das ferramentas. Viver fora da rede não significava viver isolado: uma vez por semana, ele fazia uma viagem de meia hora até a cidade para comprar suprimentos.

O que foi preciso refazer antes de morar lá dentro?

Primeiro, fechar a casa. No segundo ano da série, a prioridade foi continuar a reforma do telhado e vencer a corrida contra a neve. Com a cobertura no lugar, o trabalho podia seguir no frio sem que a água desfizesse o que já estava pronto.

Depois veio a parte que ninguém vê quando a obra termina, mas que segura tudo. Quem já encarou uma reforma em casa sabe que escavar, drenar e consertar vêm antes de qualquer acabamento bonito. Cada etapa abre caminho para a próxima fase da obra.

As principais etapas registradas no segundo ano:

Calhas de madeira: instaladas no inverno para conduzir a água do telhado.

instaladas no inverno para conduzir a água do telhado. Piso inferior: escavado para abrir espaço e chegar às bases.

escavado para abrir espaço e chegar às bases. Fundações e drenagem: reforço das paredes, valas e tubulações.

reforço das paredes, valas e tubulações. Concretagem: o piso ganhou uma base nova e firme.

o piso ganhou uma base nova e firme. Reparos nas paredes: troca de verga e fechamento de buracos e fissuras.

Imagem ilustrativa: no segundo ano, a obra incluiu calhas de madeira, fundações, drenagem e concretagem do piso

O terceiro ano levou a obra para dentro de casa

Entre outubro de 2023 e outubro de 2024, com boa parte do exterior resolvida, o foco passou para o interior. Antes da neve, Martijn finalmente trocou a barraca pela cabana. Os capítulos do vídeo desse ano mostram janelas, um fogão de alvenaria, escada, piso, ligação de água e até um chuveiro de cobre.

O espaço da antiga barraca também mudou de função e passou a abrigar uma estufa. É um detalhe que resume bem a obra: o que era improviso vira parte do lugar quando a etapa seguinte fica pronta. Ao fim desse período, a primeira cabana aparece concluída, e o trabalho começa na segunda.

Ele fez tudo sozinho?

Não, e isso não diminui a história. A reportagem sobre o canal registra a participação de outras pessoas em parte dos serviços. Amigos e profissionais entraram em etapas específicas, enquanto Martijn conduzia o projeto e a rotina da obra.

Os vídeos funcionam como um diário de obra. A duração de anos corresponde à sequência de trabalhos e adaptações documentada, não a um prazo padrão para restaurar construções de pedra. Cada telhado, terreno e parede antiga impõe seu próprio ritmo de trabalho.

No vídeo do terceiro ano, publicado pelo próprio Martijn, dá para acompanhar a obra:

A primeira cabana ficou pronta; a segunda era o próximo capítulo

O marco do terceiro ano é a conclusão da primeira construção, não das duas. A segunda cabana, pensada também como espaço de trabalho, entra em cena justamente quando a primeira já pode ser habitada. Os vídeos daquele período não registram o estado final da propriedade hoje.

Imagem ilustrativa: no terceiro ano, a primeira cabana ganhou janelas, fogão de alvenaria, escada e chuveiro de cobre

O que a série mostra com clareza é a ordem das coisas numa ruína de pedra: primeiro proteger da água, depois firmar a base e só então pensar no conforto. O refúgio fora da rede nasceu dessa sequência, com energia solar, muita paciência e uma barraca que, no fim, cedeu o lugar para uma estufa.