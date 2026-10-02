Reforma em casa: como anotar até o pagamento do pedreiro em dinheiro

Quem já reformou a casa conhece a cena. O pedreiro recebe em dinheiro no fim da semana, a loja de material manda a nota por e-mail, o comprovante do Pix fica perdido no celular e, quando a obra termina, ninguém sabe dizer ao certo quanto ela custou.

Foi para organizar esse vaivém que a all2data.ai criou o PrestaContas.ai , ferramenta que junta gastos, fornecedores e documentos de cada obra em um único painel e mostra o custo real enquanto a reforma está em andamento.

A ideia é acabar com a planilha que já nasce desatualizada porque alguém precisa parar para digitar, e com a surpresa de descobrir o custo da obra só quando ela acabou.

Trezentos reais para o pedreiro, em uma mensagem

O pagamento em dinheiro, que costuma escapar de qualquer planilha, entra no controle com uma mensagem curta enviada pelo WhatsApp, como “300 pedreiro”. A pessoa confirma com um toque e o gasto fica marcado como “sem nota fiscal”. Com ou sem documento formal, cada despesa vai para a obra certa.

Para o restante, basta fotografar a nota, o recibo ou o comprovante de Pix e mandar pelo mesmo WhatsApp, sem instalar aplicativo. No computador, dá para subir os arquivos que chegaram por e-mail ou importar planilhas antigas.

Os canais acompanham o hábito do brasileiro. A pesquisa Super Panorama, do Mobile Time em parceria com a Opinion Box, mostra que o WhatsApp aparece na tela inicial do celular de 65% dos brasileiros. O Pix bateu recorde diário em 4 de setembro, com mais de 318 milhões de transações liquidadas e R$ 186,89 bilhões movimentados, segundo o BC (Banco Central).

A máquina lê, você confirma

A inteligência artificial da plataforma lê o fornecedor, o valor, a data e os itens da nota, sugere em qual obra, categoria e etapa o gasto se encaixa e avisa quando algo merece atenção. O princípio é “A IA prepara; uma pessoa confirma”: nenhum custo entra sem validação humana, e o documento original fica guardado junto de cada lançamento.

Cezar Cedro Santos, fundador e CEO da all2data.ai, explica que esse cuidado separa uma ferramenta especializada de uma IA genérica. Para ele, digitalizar a nota é simples; o desafio está em organizar e categorizar.

A ferramenta também registra devoluções, descontos e créditos sem apagar o histórico, e divide uma compra entre obras diferentes quando o material vai para mais de um lugar.

Por que vale anotar tudo

Construir e reformar ficou mais caro. Pelo Sinapi (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o metro quadrado construído custava em média R$ 1.993,76 no país em agosto, com alta de 7,03% em 12 meses. Só a mão de obra acumula aumento de 6,95% em 2026.

A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) cita os custos da construção acima da inflação entre os fatores que limitam uma expansão mais forte do setor.

O crédito para pequenas obras também está circulando. O Reforma Casa Brasil, linha do Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Fazenda, foi lançado com R$ 40 bilhões e, até julho, somava cerca de R$ 3 bilhões contratados em aproximadamente 117,3 mil contratos, com valor médio de R$ 23,4 mil.

No fim da obra, os relatórios saem em PDF ou planilha, por período e categoria. Há ainda um relatório que reúne os documentos da reforma para a declaração do Imposto de Renda.

Para controlar os gastos da reforma de casa, a lógica é registrar cada pagamento no momento em que ele acontece, inclusive o do pedreiro em dinheiro, e acompanhar o total enquanto ainda dá tempo de ajustar o orçamento.