Você compra um vaso cheio de alecrim perfumado, rega todos os dias com medo de a planta secar no calor e, em poucas semanas, os galhos ficam amarelados na base e começam a soltar agulhas secas.
Por que o excesso de água apodrece as raízes do alecrim tão rápido?
As raízes do alecrim funcionam como pulmões subterrâneos acostumados a solos secos e cheios de ar entre as pedrinhas. Quando você encharca o vaso todos os dias, a água preenche todos os espaços vazios e sufoca a planta por dentro.
Esse ambiente sem oxigênio desencadeia a asfixia radicular e abre caminho para fungos de solo como Phytophthora e Rhizoctonia, responsáveis pela podridão das raízes. Assim, o sistema radicular escurece e para de enviar seiva, fazendo o Salvia rosmarinus secar mesmo dentro da terra molhada.
Quais sinais mostram que o alecrim está sofrendo com água demais, pouco sol ou vaso apertado?
Você diferencia a sede do excesso de rega observando a cor das folhas inferiores e tocando o substrato com o dedo. Quando falta água, os ramos ponteiros murcham moles mas continuam verdes; quando sobra água, as agulhas da base ficam amarelas, marrons e caem ao menor toque.
De acordo com orientações de cultivo da Embrapa Hortaliças, plantas aromáticas mediterrâneas cultivadas em recipientes exigem substrato de alta drenagem e pelo menos 4 a 6 horas diárias de luz solar direta. Em locais sombreados, o solo demora dias para secar e a concentração de óleos essenciais cai.
Como plantar e regar o alecrim em vaso passo a passo sem encharcar?
Preparar o substrato do alecrim funciona como montar uma peneira grossa: a água entra, molha as raízes rapidamente e escorre pelo fundo sem formar lama. Terra preta pura e compacta segura umidade demais e condena a muda em poucos meses.
Ao seguir a proporção certa de drenagem e respeitar o tempo de secagem entre uma irrigação e outra, o arbusto desenvolve raízes fortes e cresce por anos. Execute esta montagem simples no replantio:
- Escolha um vaso de 25 cm com furos largos: dê preferência a vasos de barro ou cerâmica sem verniz interno, com pelo menos 25 cm de altura para a raiz pivotante crescer livre.
- Monte uma camada de drenagem de 4 cm: cubra o fundo com argila expandida, brita limpa ou cacos de telha e estenda uma manta geotêxtil (bidim) por cima para não entupir os furos.
- Misture um substrato leve e arenoso: combine 2 partes de terra vegetal, 1 parte de areia grossa de construção lavada e 1 parte de húmus de minhoca ou composto orgânico peneirado.
- Acomode a muda sem enterrar o caule: posicione o torrão no centro mantendo o colo da planta no mesmo nível da superfície para evitar umidade encostada na casca.
- Regue somente após o teste do dedo: afunde o dedo 3 cm na terra antes de molhar; se sair seco, regue devagar na base até pingar embaixo e descarte toda água do pratinho.
|Sintoma na planta
|Estado da terra
|Correção imediata
|🍂 Folhas amarelas e caindo na base
|Úmida, pesada ou com água parada no pratinho
|Suspender rega, trocar por substrato arenoso e cortar raízes escuras
|🥀 Pontas murchas e galhos caídos
|Seca até o fundo e vaso muito leve ao levantar
|Regar lentamente na base até escorrer pelos furos inferiores
|🤍 Pó branco sobre as folhas
|Ambiente abafado, pouca luz e rega sobre a folhagem
|Levar para local ventilado com sol direto e molhar apenas a terra
Como podar o alecrim para estimular novos brotos e evitar que o caule fique lenhoso?
Podar o alecrim funciona como aparar as pontas de um arbusto ornamental: ao cortar os 5 cm superiores dos ramos verdes, você interrompe o crescimento vertical e força a planta a abrir brotos laterais macios e aromáticos.
Segundo boas práticas de manejo divulgadas pela Embrapa, a colheita deve começar quando o pé atingir cerca de 25 a 30 cm de altura, retirando no máximo um terço dos ramos por vez e nunca cortando a madeira velha e marrom da base, que dificilmente rebrota.
Quando o alecrim precisa de replantio ou avaliação de um especialista em jardinagem?
A cada 12 a 18 meses, vale verificar se as raízes estão saindo pelos furos do fundo ou se o substrato ficou duro como tijolo, o que impede a entrada de ar e água. Nesses casos, transfira a planta para um vaso ligeiramente maior com terra nova e solta.
Se surgirem pragas persistentes como cochonilhas, pulgões ou manchas fúngicas que avançam mesmo após ajustar sol e ventilação, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. O especialista indica defensivos naturais seguros para ervas culinárias sem contaminar as folhas usadas na cozinha.