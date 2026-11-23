Resumo 💧 O erro principal: Regar todo dia encharca o fundo do vaso, expulsa o oxigênio da terra e causa apodrecimento das raízes. 🪴 Vaso e drenagem: O alecrim exige recipiente com pelo menos 25 cm de profundidade, furos livres e substrato arenoso. ☀️ Sol e frequência: Precisa de 4 a 6 horas de sol direto por dia e rega somente quando os primeiros 3 cm de terra estiverem secos. ✂️ Poda e longevidade: Cortar as pontas verdes a cada 30 dias estimula novos brotos e mantém o arbusto vivo por anos.

Você compra um vaso cheio de alecrim perfumado, rega todos os dias com medo de a planta secar no calor e, em poucas semanas, os galhos ficam amarelados na base e começam a soltar agulhas secas.

Por que o excesso de água apodrece as raízes do alecrim tão rápido?

As raízes do alecrim funcionam como pulmões subterrâneos acostumados a solos secos e cheios de ar entre as pedrinhas. Quando você encharca o vaso todos os dias, a água preenche todos os espaços vazios e sufoca a planta por dentro.

Esse ambiente sem oxigênio desencadeia a asfixia radicular e abre caminho para fungos de solo como Phytophthora e Rhizoctonia, responsáveis pela podridão das raízes. Assim, o sistema radicular escurece e para de enviar seiva, fazendo o Salvia rosmarinus secar mesmo dentro da terra molhada.

Um recipiente profundo, com furos livres e substrato bem drenado, ajuda a evitar o acúmulo de água. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais sinais mostram que o alecrim está sofrendo com água demais, pouco sol ou vaso apertado?

Você diferencia a sede do excesso de rega observando a cor das folhas inferiores e tocando o substrato com o dedo. Quando falta água, os ramos ponteiros murcham moles mas continuam verdes; quando sobra água, as agulhas da base ficam amarelas, marrons e caem ao menor toque.

De acordo com orientações de cultivo da Embrapa Hortaliças, plantas aromáticas mediterrâneas cultivadas em recipientes exigem substrato de alta drenagem e pelo menos 4 a 6 horas diárias de luz solar direta. Em locais sombreados, o solo demora dias para secar e a concentração de óleos essenciais cai.

Os 3 pilares do alecrim saudável em vaso 🪴 RECIPIENTE IDEAL Vaso de barro de 25 cm Potes de cerâmica porosa ajudam a evaporar o excesso de umidade pelas laterais e acomodam a raiz profunda sem apertar. ☀️ LUZ SOLAR 4 a 6 horas de sol pleno Varandas e janelas voltadas para o norte ou oeste garantem o calor necessário para secar a terra e intensificar o aroma. 🏜️ REGRA DA REGA Secar 3 cm antes de molhar Regue de 2 a 3 vezes por semana no verão e apenas 1 vez no inverno, sempre esvaziando o pratinho coletor em seguida.

Como plantar e regar o alecrim em vaso passo a passo sem encharcar?

Preparar o substrato do alecrim funciona como montar uma peneira grossa: a água entra, molha as raízes rapidamente e escorre pelo fundo sem formar lama. Terra preta pura e compacta segura umidade demais e condena a muda em poucos meses.

Ao seguir a proporção certa de drenagem e respeitar o tempo de secagem entre uma irrigação e outra, o arbusto desenvolve raízes fortes e cresce por anos. Execute esta montagem simples no replantio:

Escolha um vaso de 25 cm com furos largos: dê preferência a vasos de barro ou cerâmica sem verniz interno, com pelo menos 25 cm de altura para a raiz pivotante crescer livre. Monte uma camada de drenagem de 4 cm: cubra o fundo com argila expandida, brita limpa ou cacos de telha e estenda uma manta geotêxtil (bidim) por cima para não entupir os furos. Misture um substrato leve e arenoso: combine 2 partes de terra vegetal, 1 parte de areia grossa de construção lavada e 1 parte de húmus de minhoca ou composto orgânico peneirado. Acomode a muda sem enterrar o caule: posicione o torrão no centro mantendo o colo da planta no mesmo nível da superfície para evitar umidade encostada na casca. Regue somente após o teste do dedo: afunde o dedo 3 cm na terra antes de molhar; se sair seco, regue devagar na base até pingar embaixo e descarte toda água do pratinho.

Sintoma na planta Estado da terra Correção imediata 🍂 Folhas amarelas e caindo na base Úmida, pesada ou com água parada no pratinho Suspender rega, trocar por substrato arenoso e cortar raízes escuras 🥀 Pontas murchas e galhos caídos Seca até o fundo e vaso muito leve ao levantar Regar lentamente na base até escorrer pelos furos inferiores 🤍 Pó branco sobre as folhas Ambiente abafado, pouca luz e rega sobre a folhagem Levar para local ventilado com sol direto e molhar apenas a terra

Como podar o alecrim para estimular novos brotos e evitar que o caule fique lenhoso?

Podar o alecrim funciona como aparar as pontas de um arbusto ornamental: ao cortar os 5 cm superiores dos ramos verdes, você interrompe o crescimento vertical e força a planta a abrir brotos laterais macios e aromáticos.

Segundo boas práticas de manejo divulgadas pela Embrapa, a colheita deve começar quando o pé atingir cerca de 25 a 30 cm de altura, retirando no máximo um terço dos ramos por vez e nunca cortando a madeira velha e marrom da base, que dificilmente rebrota.

A poda das partes verdes estimula ramificações, mas os galhos antigos e lenhosos devem ser preservados. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando o alecrim precisa de replantio ou avaliação de um especialista em jardinagem?

A cada 12 a 18 meses, vale verificar se as raízes estão saindo pelos furos do fundo ou se o substrato ficou duro como tijolo, o que impede a entrada de ar e água. Nesses casos, transfira a planta para um vaso ligeiramente maior com terra nova e solta.

Se surgirem pragas persistentes como cochonilhas, pulgões ou manchas fúngicas que avançam mesmo após ajustar sol e ventilação, consulte um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola. O especialista indica defensivos naturais seguros para ervas culinárias sem contaminar as folhas usadas na cozinha.