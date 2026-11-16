Resumo 🧂 O que usar: Um pote aberto com bicarbonato de sódio puro, ingrediente culinário barato que captura partículas de cheiro no ar frio. ⚗️ Por que funciona: Ele age como uma esponja química que neutraliza tanto gases ácidos de frutas quanto vapores alcalinos de peixes e carnes. 📅 Quando trocar: Substitua o pó a cada 30 dias (ou antes, se empedrar), pois o material perde capacidade quando fica saturado. 🧽 Limite importante: O pote reduz odores no ar, mas não elimina bactérias nem substitui a lavagem quinzenal das prateleiras e borrachas.

Você abre a porta da geladeira logo cedo para pegar o leite e sente aquela mistura pesada de cebola picada, sobras de almoço e queijo curado tomando conta da cozinha. Mesmo fechando os potes, o aroma forte parece grudar até na água gelada.

Por que o bicarbonato de sódio consegue tirar o cheiro ruim da geladeira?

Pense no bicarbonato como uma esponja seca que atrai e prende gotículas invisíveis de perfume soltas no ar fechado. Enquanto um aromatizante apenas mascara o problema com cheiro de limão, esse pó branco captura as partículas que causam o incômodo.

Na química, o bicarbonato de sódio tem comportamento anfotérico (ou seja, reage tanto com substâncias ácidas quanto com substâncias básicas). Assim, ele neutraliza desde o odor azedo de molhos fermentados até o cheiro forte de peixes e temperos, evitando que um alimento contamine o sabor do outro.

Guardar alimentos em recipientes bem vedados ajuda a evitar a mistura de odores — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais erros fazem o mau cheiro voltar mesmo com o potinho dentro da geladeira?

O erro mais comum é colocar o pó dentro do refrigerador e esquecer restos de comida destampados ou caldos escorridos nas gavetas de legumes. O bicarbonato limpa o ar circulante, mas não consegue vencer uma fonte ativa de apodrecimento.

De acordo com as orientações de boas práticas de higiene da Anvisa, alimentos armazenados sem vedação liberam umidade e microrganismos que aceleram a deterioração. Guardar cebola cortada sem tampa ou deixar o pote de bicarbonato fechado anula completamente o efeito do truque.

Regras práticas para o bicarbonato funcionar 🥣 DADO PRÁTICO Boca larga e destampada Use uma xícara ou tigela rasa com cerca de 100 g (meia xícara) para aumentar a área de contato com o ar frio. 🔄 PRAZO DE TROCA Renovação a cada 30 dias Após 1 mês, os grãos absorvem umidade e odores até saturar; descarte o pó usado e nunca reutilize em receitas. 🧼 LIMPEZA OBRIGATÓRIA Prateleiras a cada 15 dias O pó não mata fungos nem bactérias; higienizar vidros e borrachas remove a raiz biológica do mau cheiro.

Como limpar a geladeira e posicionar o bicarbonato do jeito certo?

Para acabar com o cheiro de vez, você precisa combinar duas frentes: lavar as superfícies onde os micróbios se escondem e depois instalar o recipiente absorvedor. Começar direto pelo potinho sem limpar as manchas secas apenas adia o problema.

A limpeza pode ser feita com o próprio bicarbonato diluído em água morna, que remove gordura leve sem deixar perfume químico nos alimentos. Siga este roteiro simples:

Desligue e esvazie: tire o plugue da tomada, retire todos os itens e descarte alimentos vencidos ou mofados. Lave com solução suave: dissolva 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio em 1 litro de água morna e passe com pano macio nas prateleiras, gavetas e na borracha da porta. Seque antes de religar: passe um pano limpo e seco em todo o interior para não sobrar umidade acumulada nas paredes. Posicione o recipiente: coloque 1 xícara (cerca de 100 g) de bicarbonato seco e destampado no fundo da prateleira superior, onde a circulação de ar frio ajuda a renovar o ambiente.

Situação na geladeira O que o bicarbonato resolve e o que exige ação extra 🧀 Mistura de cheiros de alimentos Resolve bem com 1 xícara aberta no fundo da prateleira, trocada a cada 30 dias. 🥩 Sangue de carne ou leite derramado Exige retirada imediata da prateleira e lavagem com detergente neutro e água antes de recolocar o pote. 🍞 Mofo na borracha de vedação O pote no ar não elimina bolor; limpe as dobras da borracha com escova macia e solução higienizante.

Onde exatamente colocar o potinho dentro da geladeira?

Deixar o recipiente na porta ou na frente das prateleiras aumenta o risco de esbarrões e derramamentos toda vez que alguém pega uma garrafa. Além disso, o ar na porta sofre maior variação térmica e circula menos do que no fundo do aparelho.

O biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, mostra na prática em qual prateleira posicionar a xícara de bicarbonato para capturar os odores antes que passem de um alimento para outro.

Abaixo, um vídeo do Dr. BACTÉRIA (YouTube) que aprofunda o tema:

Por que a temperatura da geladeira também influencia o mau cheiro?

Quando a geladeira trabalha quente demais, os alimentos estragam mais rápido e liberam gases fétidos mesmo dentro de potes fechados. Manter o termostato ajustado funciona como freio biológico para as bactérias decompositoras.

Segundo a Resolução RDC 216 da Anvisa, alimentos refrigerados devem permanecer abaixo de 5 °C para controlar a multiplicação de microrganismos. Se o aparelho estiver acima dessa faixa, nenhum absorvedor de odor conseguirá segurar o cheiro de comida azedando.

As dobras da borracha precisam de atenção durante a higienização do refrigerador — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando chamar um técnico em refrigeração para investigar o cheiro?

Nem todo odor ruim vem da comida: um cheiro forte de ovo podre, solvente químico ou plástico queimado indica falha mecânica ou elétrica no aparelho. Nesses casos, o problema pode estar na bandeja traseira de degelo entupida ou em vazamento no circuito.

Se o cheiro persistir após a limpeza completa ou vier acompanhado de perda de resfriamento, acione um técnico em refrigeração qualificado. Nunca tente desmontar o painel traseiro nem furar o congelador para limpar o dreno interno por conta própria.