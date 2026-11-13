No State Farm Stadium, no Arizona, o gramado não precisa permanecer dentro da arena. Um campo móvel apoiado em 546 rodas de aço percorre trilhos para sair ao sol e voltar antes dos jogos. A movimentação leva cerca de 70 minutos e permite combinar grama natural com um estádio fechado e preparado para outros eventos.

Como um campo inteiro consegue se deslocar?

O gramado cresce numa bandeja estrutural de grandes dimensões, que contém também a camada necessária ao cultivo. Em vez de enrolar a grama ou transportá-la em placas, o estádio desloca todo o conjunto como uma unidade. As rodas distribuem a carga sobre trilhos, enquanto o mecanismo de acionamento conduz um trajeto definido até a área externa.

Segundo o State Farm Stadium, a bandeja utiliza 546 rodas de aço sobre 13 trilhos semelhantes aos ferroviários. O deslocamento total informado é de 740 pés, cerca de 226 metros. A contagem descreve apoios e guias mecânicas de uma instalação específica, não o número de peças de grama que compõem o campo.

Campo natural retrátil do State Farm Stadium com 546 rodas

A bandeja guarda solo e vegetação no mesmo conjunto

A estrutura mede aproximadamente 71 metros de largura por 123 metros de comprimento e tem pouco mais de um metro de profundidade. São medidas da bandeja que sustenta o gramado, não apenas das linhas de jogo. Essa diferença ajuda a compreender como uma superfície vegetal pode continuar cultivada enquanto a base inteira se movimenta.

A profundidade permite acomodar componentes do piso natural sem transformar o campo numa simples manta verde sobre metal. Como o peso é distribuído pelas numerosas rodas, a operação dispensa suspender o conjunto por guindastes. Trata-se de deslocamento horizontal guiado, não de erguer o estádio ou levantar a cobertura para retirar a grama.

Por que o gramado passa tanto tempo do lado de fora?

A grama precisa de luz para a fotossíntese e de condições compatíveis com seu cultivo. Fora da arena, recebe diretamente a iluminação solar do deserto. Quando chega a ocasião de jogar, o campo retorna ao ambiente interno, onde os atletas encontram uma superfície natural sobre a qual as partidas podem acontecer.

O projeto separa duas necessidades que costumam competir: preservar um gramado vivo e utilizar a instalação coberta. Essa separação se traduz em três situações operacionais:

Exposição externa: a bandeja permanece em área preparada para receber sol.

a bandeja permanece em área preparada para receber sol. Transferência: rodas e trilhos conduzem o conjunto para dentro ou para fora.

rodas e trilhos conduzem o conjunto para dentro ou para fora. Uso esportivo: o campo fica posicionado na arena para receber partidas.

Campo natural retrátil do State Farm Stadium com 546 rodas

O sistema também libera a arena para outros eventos

Quando o campo está fora, o piso interno pode receber montagens de shows, feiras e outras atividades sem ocupar permanentemente a superfície cultivada. A versatilidade decorre da separação física entre a área de jogo e o espaço de montagem. Isso reduz o conflito entre manter a grama viva e preparar instalações para usos diferentes.

Essa solução atende às particularidades do futebol americano, mas seus princípios lembram desafios de movimentação de grandes estruturas: distribuir cargas e controlar um percurso. Aqui a prioridade é conservar um piso vegetal; por isso, a exposição à luz importa tanto quanto a precisão mecânica. A presença do campo fora do edifício não significa que ele foi desmontado.

Qual é a diferença entre rodas e teto retrátil?

O State Farm Stadium dispõe também de cobertura retrátil, mas ela tem função diferente do campo. O teto se movimenta acima das arquibancadas; a bandeja segue horizontalmente pelos trilhos. Confundir os mecanismos esconde a solução principal: o gramado pode sair do edifício mesmo sem depender de um levantamento vertical da estrutura superior.

Uma reportagem da Athletic Turf, publicada em 2015, registra que 76 das 546 rodas eram motorizadas. Essa informação descreve a distribuição do acionamento naquele sistema. A arena abriu em 2006, e o tempo de 70 minutos se refere à transferência do campo, não ao crescimento da vegetação.

O estádio combina cultivo externo com partidas internas

O detalhe mais importante é que o gramado continua sendo uma superfície viva mesmo quando participa de um mecanismo gigantesco. Luz, manutenção e preparação do piso permanecem essenciais; o deslocamento apenas permite que essas necessidades convivam com eventos em ambiente fechado. A engenharia não substitui a biologia da grama, mas cria espaço para ela.

É a mesma razão pela qual a falta de sol no gramado importa até em áreas muito menores: a planta depende de condições de crescimento. No State Farm Stadium, trilhos e rodas transformam essa exigência em parte do funcionamento da arena. O campo se desloca para fora e retorna sem perder sua identidade de piso natural cultivado.