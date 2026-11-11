Em Seattle, no estado de Washington, Estados Unidos, uma ponte atravessa o lago Washington apoiada em 77 pontões de concreto ocos. A estrutura flutua porque desloca água para sustentar o peso e usa cabos para controlar movimentos. Não são 77 blocos iguais nem uma ponte sustentada por pilares na parte central.

O concreto flutua por causa do volume dos pontões

A travessia da rodovia SR 520 cruza o lago Washington entre Seattle e sua margem oriental. Apesar da massa do concreto, o trecho central permanece flutuando porque grandes compartimentos estanques deslocam água suficiente para sustentar o peso.

O Departamento de Transportes de Washington documenta a construção dos pontões no projeto de substituição da antiga ponte. O novo trecho foi aberto ao tráfego em 2016.

Ponte de Seattle sustentada por 77 pontões de concreto

Por que não apoiar toda a rodovia em pilares?

O lago tem trechos profundos que tornam complexa a implantação de muitas fundações convencionais. Pontões ocos oferecem flutuação controlada, enquanto o tabuleiro rodoviário fica sobre a estrutura.

O princípio físico é o empuxo: a água deslocada exerce uma força capaz de equilibrar o peso total. Não é o concreto que se torna mais leve, mas a geometria dos compartimentos que permite a sustentação.

Compare o trecho flutuante com uma ponte de fundações contínuas e com os acessos às margens para entender onde atuam os apoios:

Sistemas de apoio usados em diferentes trechos Trecho Apoio predominante Como atua no sistema Papel da água Parte flutuante Pontões estanques de concreto Empuxo do volume deslocado Sustenta o conjunto Ancoragem lateral Cabos e âncoras no leito Controla esforços horizontais Ondas e correntes exercem esforços laterais Acessos às margens Estruturas fixas de aproximação Apoios ligados ao terreno Movimentos exigem transição

Os 77 pontões possuem três funções diferentes

A documentação técnica oficial separa os blocos de concreto em três conjuntos, e não em 77 peças idênticas:

21 longitudinais: compõem a estrutura principal sob a pista.

compõem a estrutura principal sob a pista. Dois transversais: fazem a transição entre extremidades.

fazem a transição entre extremidades. 54 de estabilidade: auxiliam no suporte e no equilíbrio.

Os maiores pontões alcançam aproximadamente 110 metros. A solução é distinta da concretagem de estruturas debaixo d’água, na qual o material permanece como fundação rígida.

Ponte de Seattle sustentada por 77 pontões de concreto

Como a ponte não deriva com ondas e ventos?

Uma plataforma flutuante estaria sujeita a forças laterais e movimentos do lago. Cabos ligados a âncoras robustas ajudam a limitar o deslocamento dos pontões, preservando a posição de operação.

As transições para as margens exigem atenção aos movimentos permitidos. A ponte é dimensionada para agir como um sistema integrado de apoio, tabuleiro e ancoragem.

A seguir, veja quatro funções distintas que mantêm os pontões na posição enquanto a rodovia opera sobre a água:

Âncoras Ficam fixadas ao fundo do lago. Resistem a esforços horizontais. Não substituem a flutuação. Cabos de ancoragem Ligam pontões às âncoras. Limitam movimentos com vento e ondas. Permitem comportamento controlado. Tabuleiro elevado Transporta o tráfego acima dos pontões. Separa parte da operação da água. Reparte cargas sobre o suporte flutuante. Transição às margens Liga estruturas fixas e flutuantes. Precisa acomodar movimentos relativos. Não é pontão de estabilidade isolado.

Estabilidade e resistência precisam ser calculadas juntas

O peso dos veículos é apenas uma parcela da análise. Vento, ondas e variações de movimento entram no projeto estrutural, assim como ocorre na engenharia de grandes pontes sujeitas a deslocamento.

O tabuleiro fica elevado sobre os pontões, permitindo circulação e manutenção. A presença de água sob a pista não significa ausência de controle de estabilidade ou de inspeções.

O vídeo a seguir complementa a descrição da construção e do funcionamento da ponte flutuante:

O que torna a SR 520 uma obra peculiar?

A ponte mantém uma rodovia sobre uma base flutuante extensa, dispensando pilares convencionais ao longo do trecho central. As partes próximas às margens empregam soluções próprias de aproximação.

A soma de 21 pontões principais, dois transversais e 54 auxiliares explica por que não se trata simplesmente de 77 caixas iguais sob o asfalto.