Resumo executivo 🌊 O que é a técnica tremie? Um duto de aço estanque que conduz o concreto direto ao fundo, sem contato livre com a água. ⚖️ Como o concreto não desmancha? Por ser mais pesado que a água, ele preenche a base e empurra o líquido para cima sem se misturar. 🧪 Qual é o segredo químico? Aditivos poliméricos viscosos atuam como adesivos microscópicos, segurando o cimento mesmo sob correnteza. 🏗️ Por que isso é decisivo? Garante pilares maciços e duráveis, capazes de sustentar pontes pesadas sem sofrer desgaste interno precoce.

Entenda como a física hidrostática e a dosagem química evitam a dissolução da mistura em fundações subaquáticas profundas. As correntes marítimas da Baía de Guanabara e profundidades de até 60 metros exigiram pilares concretados diretamente debaixo d’água sem desmanchar a mistura.

Por que o concreto não vira uma sopa turva quando entra em contato com a água?

Se você jogar uma colher de farinha em um copo d’água, ela se dissolve na hora; mas se injetar calda espessa no fundo, ela se acumula sem se misturar. No mar, engenheiros usam um cano longo com a ponta sempre mergulhada dentro da própria massa fresca, processo conhecido como concretagem submersa pelo método tremie.

O concreto fresco pesa cerca de 2.400 kg/m³, sendo duas vezes e meia mais denso do que a água doce ou salgada, que marca 1.000 kg/m³. Por causa dessa diferença de massa, o concreto expulsa a água para cima por empuxo hidrostático natural, criando uma camada compacta que impede a correnteza de arrancar a pasta de cimento.

No método tremie, o concreto é conduzido até o fundo por uma tubulação cuja extremidade permanece imersa na massa já lançada, reduzindo o contato livre com a água — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as medidas e receitas exatas do concreto moldado no fundo d’água?

A concretagem submersa depende de proporções calculadas com precisão para que o material corra livremente pelo duto de aço, sem travar nem esfarelar sob a coluna d’água:

Diâmetro nominal da tubulação tremie: mede entre 200 e 300 milímetros em tubos estanques de aço carbono, garantindo vazão contínua sem risco de entupimento com agregados graúdos.

Profundidade de embutimento da ponta: a extremidade do duto permanece enterrada de 1,5 a 3 metros dentro do concreto já despejado, isolando a massa fresca do contato externo.

Fluidez medida pelo ensaio de abatimento: apresenta consistência plástica com abatimento entre 200 e 240 milímetros, preenchendo a fôrma por gravidade sem exigir vibradores mecânicos.

Consumo elevado de cimento: dosado entre 380 e 450 kg/m³ com relação água/cimento restrita a 0,40 ou 0,45, reduzindo os poros internos que poderiam absorver sais marinhos.

Aditivos anti-dispersão à base de celulose: polímeros sintéticos criam uma malha gelatinosa que retém os finos, mantendo a integridade mesmo sob fluxos de água de até 3 m/s.

Como os operadores iniciam a concretagem sem molhar o primeiro lote de massa?

Antes de abrir o fluxo, a equipe posiciona uma bucha vedante de borracha ou espuma densa dentro do duto seco, funcionando exatamente como o êmbolo de uma seringa médica. Quando a betoneira despeja a carga inicial no funil superior, o peso do concreto empurra essa bucha para baixo, expulsando toda a água para fora do tubo.

Assim que a primeira camada alcança o fundo da escavação, a ponta metálica nunca mais sai de dentro do bloco em formação. O concreto novo brota de dentro para fora pelo centro da estrutura, enquanto a água superficial é empurrada para cima de modo suave, e a fundação se consolida sem sofrer nenhuma lavagem estrutural.

Critério Construtivo Método Tremie (Submerso) Ensecadeira Tradicional (A Seco) 💰 Custo e estrutura provisória Dispensa diques e sistemas complexos de bombeamento Exige paredes de aço temporárias e bombas ativas 🌊 Limite de profundidade Opera eficientemente além de 50 metros de lâmina d’água Limitado economicamente por pressões laterais da água ⚡ Risco de segregação Quase nulo com duto imerso e aditivo anti-dispersão Inexistente, já que a concretagem ocorre em ambiente seco

O que a prática em obras reais revela sobre a concretagem debaixo d’água?

Em projetos de grande porte como a Ponte Rio-Niterói, os operadores monitoram o nível do concreto dentro do tubo minuto a minuto para evitar que a ponta suba além do limite de segurança. No trecho de [00:02:46], a dinâmica do fluxo ascendente demonstra como a maior densidade da massa expulsa o volume aquático de forma limpa.

A durabilidade a longo prazo exige cimentos de escória ou pozolana, como o cimento CP III citado em [00:06:24], que barram a invasão de cloretos agressivos presentes na água salgada. Com esse arranjo químico e mecânico, a armadura de aço no interior da coluna permanece blindada contra a oxidação prematura.

Abaixo, um vídeo do Inova Civil que aprofunda o tema:

Qual norma técnica brasileira orienta o lançamento de concreto sob lâmina d’água?

A ABNT NBR 6122, que trata do projeto e execução de fundações profundas, estipula diretrizes obrigatórias para o uso da tremonha e o controle do concreto plástico. O texto normativo atua em conjunto com a ABNT NBR 12655 para estabelecer o consumo mínimo de cimento e assegurar que a mistura não perca finos para o rio ou mar.

O cumprimento dessas normas técnicas evita a formação de vazios ocultos e ninhos de pedras desprovidos de argamassa no miolo dos pilares. Por isso, a fundação atinge a resistência mecânica exata calculada pelo projetista e sustenta cargas verticais de milhares de toneladas sem sofrer recalques inesperados.

Manter a saída do tremie dentro do concreto já colocado ajuda a preservar a continuidade do lançamento e a limitar a lavagem e a segregação da mistura — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro especialista em fundações submersas?

Qualquer intervenção estrutural em leitos de rios, canais ou zonas portuárias exige a contratação de um engenheiro geotécnico e de um engenheiro de estruturas marítimas. Esses profissionais calculam a pressão hidrostática local e coordenam a velocidade ideal de bombeamento para evitar acidentes durante a concretagem.

Esse não é um trabalho que permite improvisações amadoras porque retirar o duto do concreto fresco antes da hora lava a mistura de imediato. Quando essa falha acontece, o pilar perde sustentação mecânica e a obra inteira passa a correr risco de colapso estrutural irreversível.