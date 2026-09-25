Você tenta abrir a porta de correr do box e ela arrasta, prende e faz barulho. A roldana parece travada. O canal de escoamento do box, na parte inferior do vidro, acumulou resíduos de sabonete que endureceram e obstruíram o trilho. A roldana não desliza mais e a porta fica pesada.

Por que o canal de escoamento acumula sabonete?

O canal de escoamento fica na base do box, na parte inferior do vidro. Ele tem a função de direcionar a água do banho para o ralo, evitando que ela se acumule no piso. Durante o banho, a espuma do sabonete e do xampu escorre pelo vidro e passa por esse canal.

Com o tempo, os resíduos de sabonete se depositam nas paredes do canal e no trilho da roldana. Como o sabonete tem base de gordura, ele adere à superfície e endurece quando seca. Essa crosta se acumula a cada banho e vai reduzindo o espaço livre para a roldana deslizar .

Uma obstrução mecânica por espuma endurecida inesperada domina o trilho em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o canal entope?

A água do banho não escoa corretamente e se acumula na base do box. O trilho fica imerso em água com sabão, o que acelera a formação de crosta. A roldana, que deveria girar livremente, fica presa no resíduo endurecido e começa a arrastar em vez de rolar .

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o canal precisa de limpeza?

O problema avisa antes de a porta travar por completo. Os sinais aparecem no movimento da porta e no aspecto do canal. Reconhecê-los cedo evita a troca da roldana.

Os principais indícios de canal obstruído são:

Porta de correr que arrasta ou prende ao abrir.

Ruído de raspagem no trilho inferior.

Acúmulo de água na base do box.

Crosta esbranquiçada ou amarelada no canal.

Roldana que não gira livremente ao levantar a porta.

Uma obstrução mecânica por espuma endurecida inesperada domina o trilho em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Como limpar o canal de escoamento e a roldana?

Desligue o chuveiro e remova a porta do trilho, se possível. Na maioria dos boxes, a porta sai levantando-a alguns centímetros. Coloque-a em local seguro, apoiada na parede.

Use uma espátula de plástico ou uma escova de dentes velha para remover a crosta de sabonete do canal e do trilho. Água quente com detergente neutro ajuda a amolecer o resíduo. Para a crosta mais dura, uma solução de vinagre branco aplicada por alguns minutos dissolve o sabonete sem danificar o alumínio .

Limpe as roldanas com um pano úmido, removendo qualquer resíduo que esteja impedindo o giro. Verifique se elas giram livremente antes de recolocar a porta. Se a roldana estiver danificada ou travada, substitua a peça.

Com que frequência fazer a limpeza?

A frequência depende do uso do banheiro. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:

Uso do box Frequência de limpeza Prioridade Uso moderado 2 a 3 banhos por dia A cada 15 dias Manutenção padrão Uso intenso Família grande Semanal Alta Porta já arrastando Roldana travada Imediata Crítica

Por que a manutenção do canal é indispensável?

O canal de escoamento é a peça que impede o acúmulo de água na base do box. O sabonete que endurece no trilho é o principal agente de travamento da roldana.

A manutenção periódica, com limpeza do canal e lubrificação das roldanas, mantém a porta deslizando suavemente. Um box bem cuidado dura anos sem travar. Um canal entupido transforma um banho tranquilo em um transtorno diário.