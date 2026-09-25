Você tenta abrir a porta de correr do box e ela arrasta, prende e faz barulho. A roldana parece travada. O canal de escoamento do box, na parte inferior do vidro, acumulou resíduos de sabonete que endureceram e obstruíram o trilho. A roldana não desliza mais e a porta fica pesada.
Por que o canal de escoamento acumula sabonete?
O canal de escoamento fica na base do box, na parte inferior do vidro. Ele tem a função de direcionar a água do banho para o ralo, evitando que ela se acumule no piso. Durante o banho, a espuma do sabonete e do xampu escorre pelo vidro e passa por esse canal.
Com o tempo, os resíduos de sabonete se depositam nas paredes do canal e no trilho da roldana. Como o sabonete tem base de gordura, ele adere à superfície e endurece quando seca. Essa crosta se acumula a cada banho e vai reduzindo o espaço livre para a roldana deslizar .
O que acontece quando o canal entope?
A água do banho não escoa corretamente e se acumula na base do box. O trilho fica imerso em água com sabão, o que acelera a formação de crosta. A roldana, que deveria girar livremente, fica presa no resíduo endurecido e começa a arrastar em vez de rolar .
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o canal precisa de limpeza?
O problema avisa antes de a porta travar por completo. Os sinais aparecem no movimento da porta e no aspecto do canal. Reconhecê-los cedo evita a troca da roldana.
Os principais indícios de canal obstruído são:
- Porta de correr que arrasta ou prende ao abrir.
- Ruído de raspagem no trilho inferior.
- Acúmulo de água na base do box.
- Crosta esbranquiçada ou amarelada no canal.
- Roldana que não gira livremente ao levantar a porta.
Como limpar o canal de escoamento e a roldana?
Desligue o chuveiro e remova a porta do trilho, se possível. Na maioria dos boxes, a porta sai levantando-a alguns centímetros. Coloque-a em local seguro, apoiada na parede.
Use uma espátula de plástico ou uma escova de dentes velha para remover a crosta de sabonete do canal e do trilho. Água quente com detergente neutro ajuda a amolecer o resíduo. Para a crosta mais dura, uma solução de vinagre branco aplicada por alguns minutos dissolve o sabonete sem danificar o alumínio .
Limpe as roldanas com um pano úmido, removendo qualquer resíduo que esteja impedindo o giro. Verifique se elas giram livremente antes de recolocar a porta. Se a roldana estiver danificada ou travada, substitua a peça.
Com que frequência fazer a limpeza?
A frequência depende do uso do banheiro. A tabela abaixo orienta o intervalo ideal:
|Uso do box
|Frequência de limpeza
|Prioridade
|Uso moderado 2 a 3 banhos por dia
|A cada 15 dias
|Manutenção padrão
|Uso intenso Família grande
|Semanal
|Alta
|Porta já arrastando Roldana travada
|Imediata
|Crítica
Por que a manutenção do canal é indispensável?
O canal de escoamento é a peça que impede o acúmulo de água na base do box. O sabonete que endurece no trilho é o principal agente de travamento da roldana.
A manutenção periódica, com limpeza do canal e lubrificação das roldanas, mantém a porta deslizando suavemente. Um box bem cuidado dura anos sem travar. Um canal entupido transforma um banho tranquilo em um transtorno diário.