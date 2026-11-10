Em Strépy-Thieu, na Valônia, Bélgica, um elevador transporta embarcações dentro de tanques de água para vencer um desnível de 73,15 metros. Cabos e contrapesos ajudam a controlar o movimento de cargas enormes. O sistema evita uma sequência demorada de eclusas no Canal du Centre, sem tirar os barcos da água.
A obra moderna substituiu uma sequência de desníveis
O elevador de Strépy-Thieu integra a rede de canais da Valônia e permite que embarcações superem uma grande diferença de nível sem atravessar várias eclusas consecutivas. Em vez de mover apenas o barco, a estrutura eleva um tanque cheio de água.
A história do Canal du Centre situa a entrada em operação da instalação em 2002. Trata-se de uma solução em uso há décadas, não de um equipamento recém-inaugurado.
Como um tanque pode erguer milhares de toneladas?
O barco permanece flutuando dentro do tanque durante a manobra. Cabos, polias e contrapesos sustentam e ajudam a equilibrar as massas, enquanto motores e mecanismos de controle guiam o movimento.
Segundo o serviço público da Valônia, a diferença superada é de 73,15 metros. Esse percurso não corresponde à altura total do edifício, de aproximadamente 102 metros.
A seguir, compare as dimensões e capacidades divulgadas pela Valônia para distinguir a altura do prédio do percurso real dos barcos:
|Elemento
|Dado oficial
|O que mede
|Não confundir com
|Desnível vencido
|73,15 metros
|Diferença entre trechos do canal
|Altura total do edifício
|Edifício
|102,20 metros
|Altura da construção
|Percurso do barco
|Tanques independentes
|2; barcaças até 2.000 t cada
|Quantidade e capacidade de transporte
|Massa total do tanque cheio
As peças que mantêm a travessia dentro da água
Os dois tanques são independentes. Além de sustentação, a operação depende de controlar a ligação com os canais em cada extremidade:
- Tanques estanques: recebem água e embarcações.
- Cabos: sustentam a parte móvel.
- Contrapesos: ajudam a reduzir o esforço de elevação.
- Portões: permitem a entrada e saída após igualar níveis.
Uma ferrovia que sobe para deixar navios passar utiliza estratégia distinta. Nesse caso belga, são os barcos dentro dos tanques que mudam de altura.
O barco acrescenta todo o seu peso ao tanque?
Quando uma embarcação entra no reservatório mantido ao nível de operação, desloca água correspondente ao próprio peso. Por isso, a massa total efetiva não aumenta simplesmente com toda a massa do barco.
Isso não elimina variações operacionais de nível ou o trabalho das máquinas. A estrutura continua precisando de controle rigoroso ao se deslocar e se alinhar ao canal.
Veja como o princípio do deslocamento da água explica o comportamento do tanque antes, durante e depois da entrada de um barco:
O elevador faz algo diferente de uma ponte móvel
Uma ponte que gira sobre a água abre espaço para a embarcação passar; uma eclusa ajusta o nível dentro de uma câmara fixa. Em Strépy-Thieu, o reservatório inteiro sobe ou desce.
Essa diferença reduz a necessidade de várias etapas de enchimento e esvaziamento e ajuda a manter a navegação contínua num canal com grande desnível.
O que torna esse elevador diferente de um guindaste?
O barco não fica pendurado diretamente em cabos: permanece flutuando na água durante todo o movimento. A estrutura transporta simultaneamente embarcação e reservatório.
É essa combinação de dois tanques independentes, suspensão e contrapesos que transforma um obstáculo geográfico em um percurso navegável controlado.