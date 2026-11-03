No sul da França, o Viaduto de Millau atravessa um vale tão profundo que montar toda a ponte suspensa seria um desafio enorme. Durante a obra, o tabuleiro de aço foi montado nas duas margens e empurrado lentamente sobre pilares gigantes até as partes se encontrarem acima do rio Tarn. A união exigiu grande precisão.

Por que os engenheiros empurraram a ponte pelo vale?

Com 2.460 metros de extensão, a travessia integra a autoestrada A75 e evita a descida até Millau. O projeto estrutural é de Michel Virlogeux, com desenho de Norman Foster e construção pelo grupo Eiffage.

O tabuleiro foi montado nas extremidades, onde soldagens podiam ocorrer com maior controle de execução. Depois, o avanço sobre os apoios reduzia a necessidade de manter toda a montagem suspensa sobre o vale.

Viaduto de Millau foi montado com tabuleiro empurrado sobre pilares

Sete pilares e apoios temporários sustentaram as etapas

Os sete pilares definitivos de concreto variam de 77 a 245 metros. Cada fundação tem uma base espessa e quatro poços de ancoragem. A sequência oficial de construção distingue essas bases dos equipamentos provisórios.

Torres de aço foram colocadas entre os pilares para reduzir os vãos sem apoio enquanto o tabuleiro avançava. Elas não integram a ponte pronta, mas permitiram mover milhares de toneladas antes da instalação de todos os cabos.

A seguir, veja como pilares e apoios temporários sustentaram a montagem do viaduto:

Fundações Sapatas com 3–6 m de espessura Poços atingiram 9–18 m Bases recobertas de terra Concreto em altura Fustes bifurcam sob a pista Pilares subiam 4 m em três dias Sapatas concretadas em média por 30 h Escoras temporárias Maior apoio provisório: 175 m Aço sustentava os vãos intermediários Suportes retirados após o avanço Mastros de aço Cerca de 700 t por mastro Içamento de 5–6 h por unidade Cinco erguidos depois do encontro

Como o tabuleiro avançava sem cair no vão?

Dispositivos hidráulicos chamados translateurs deslocavam as seções em pequenos ciclos. Esse lançamento progressivo seguia uma sequência:

Montagem: soldagem de seções metálicas nas duas margens.

soldagem de seções metálicas nas duas margens. Elevação: dispositivos hidráulicos recebem o peso do tabuleiro.

dispositivos hidráulicos recebem o peso do tabuleiro. Avanço: cada ciclo desloca cerca de 60 centímetros.

cada ciclo desloca cerca de 60 centímetros. Apoio: pilares e torres provisórias sustentam o conjunto.

pilares e torres provisórias sustentam o conjunto. Encontro: as metades chegam à posição de união central.

Em Millau, 64 dispositivos participaram de 18 operações de lançamento. O método também aparece em obras que deslizam viadutos sobre apoios, embora os pesos e percursos sejam diferentes.

Viaduto de Millau foi montado com tabuleiro empurrado sobre pilares

O encontro sobre o rio Tarn encerrou o lançamento

Em 28 de maio de 2004, às 14h12, as duas partes se tocaram cerca de 270 metros acima do rio. O fechamento marcou a conclusão da montagem metálica principal, não a liberação imediata da rodovia.

Depois vieram mastros, cabos e pavimento. O Instituto de Engenheiros Civis registra a entrada em operação em 2004. Com os mastros, a ponte chega a 343 metros de altura total, medida distinta da altura de cada pilar.

Veja a seguir os marcos do lançamento do tabuleiro e da instalação dos cabos:

Etapas de lançamento e pavimentação do Viaduto de Millau Marco Data Etapa Resultado Primeiro avanço 25/03/2003 Lançamento do aço Tabuleiro começou a avançar Encontro central 28/05/2004 Junção sobre o Tarn Lançamento encerrado Pavimentação 21–24/09/2004 Camada de 6,7 cm 10 mil t de revestimento

O que mudou com a instalação dos cabos definitivos?

Durante o lançamento, apoios provisórios e dois mastros parcialmente estaiados controlavam as extremidades. Posteriormente, os cabos definitivos passaram a distribuir esforços do tabuleiro aos mastros e pilares, formando o sistema estrutural atual.

A mudança distingue a engenharia de montagem da engenharia de operação. O tabuleiro pôde avançar como peça móvel, mas o tráfego exigiu a ponte concluída, com pavimento, cabos e monitoramento.

A ponte pronta conserva a história de sua montagem

O viaduto entrou em serviço em dezembro de 2004, oferecendo passagem sem a descida até o fundo do vale. Seu funcionamento depende de acompanhamento do vento e dos movimentos, comum em pontes longas e expostas.

O princípio de montar estruturas no chão e deslocá-las depois também ajuda a compreender o método. Em Millau, ele permitiu unir grandes trechos de aço no alto sem construir cada metro diretamente no vazio.