Resumo executivo 🏗️ Deslizamento gigante sobre vias ativas O viaduto de 345 metros foi empurrado inteiro sobre a rodovia A413 e a ferrovia Chiltern sem interromper o tráfego abaixo. 🧪 Placas de Teflon industrial O revestimento de PTFE (politetrafluoretileno) reduziu o atrito quase a zero, permitindo deslocar 4.500 toneladas de aço e concreto. ⛓️ Tração por cabos hidráulicos Um sistema de guinchos puxou a estrutura a até 10 metros por hora ao longo de quatro dias contínuos de operação. 🛡️ Segurança sem escoramento A montagem prévia fora da pista evitou interrupções no trânsito e eliminou o risco de acidentes em vias operacionais.

Um revestimento plástico do tamanho de uma folha de papel impediu o colapso por atrito ao mover a superestrutura do projeto HS2 sobre vias operacionais ativas. Construir uma ponte sobre uma rodovia movimentada e uma linha férrea ativa costuma exigir meses de bloqueios e interrupções graves no tráfego. Para contornar esse gargalo na linha de alta velocidade HS2, engenheiros britânicos montaram a estrutura de 345 metros no solo e a deslizaram inteira sobre as pistas.

Por que um revestimento antiaderente foi essencial para mover uma ponte de 4.500 toneladas?

Você provavelmente conhece o teflon das frigideiras que impedem a comida de grudar no fundo durante o cozimento. Na engenharia civil de grande porte, o mesmo polímero comercial — chamado PTFE (politetrafluoretileno) — é aplicado em placas deslizantes para reduzir drasticamente a resistência quando duas superfícies pesadas se roçam.

Com um coeficiente de atrito extremamente baixo (entre 0,02 e 0,04 em chapas lubrificadas), o PTFE diminui a força necessária para empurrar a estrutura. Isso significa que, em vez de exigir guindastes colossais, pistões hidráulicos e cabos de aço puxaram o bloco de 4.500 toneladas a até 10 metros por hora. Por isso, o motor elétrico gastou uma fração da energia esperada.

O Viaduto Small Dean foi montado previamente e deslocado horizontalmente sobre apoios de baixo atrito até alcançar sua posição definitiva — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números técnicos da operação no Viaduto Small Dean?

A travessia localizada no vale de Chilterns, ao sul de Wendover, exigiu um planejamento rigoroso do consórcio EKFB para alinhar peso, extensão e fundações profundas sem causar deformações na estrutura metálica durante o deslocamento.

Comprimento total do tabuleiro deslizado: atinge 345 metros de extensão contínua sobre os pilares concretados.

Peso total da estrutura movida: soma 4.500 toneladas combinando vigas de aço corten e laje de concreto mista.

combinando vigas de aço corten e laje de concreto mista. Velocidade média de lançamento: alcançou aproximadamente 10 metros por hora durante as etapas de tração contínua.

durante as etapas de tração contínua. Duração total da operação principal: executada ao longo de 4 dias ininterruptos de monitoramento topográfico.

ininterruptos de monitoramento topográfico. Fundações de sustentação dos pilares: contam com estacas escavadas de até 49 metros de profundidade no solo chalk britânico. Assim, a estrutura permanece totalmente estável diante do tráfego ferroviário.

Como funciona a operação de lançamento por cabos na prática?

O processo começou no canteiro adjacente, onde a equipe montou o esqueleto metálico e concretou a laje superior sobre suportes temporários. Na fase de lançamento, guinchos hidráulicos tensionaram cabos de aço presos ao topo dos pilares opostos, puxando a ponte sobre sapatas revestidas de PTFE.

À medida que o viaduto avançava sobre a rodovia A413 e os trilhos da Chiltern Main Line, sensores a laser mediam qualquer curvatura milimétrica no aço. Esse controle rigoroso evitou que a estrutura entortasse durante o percurso e garantiu o encaixe perfeito nos apoios definitivos.

Método Construtivo Impacto no Tráfego Segurança Operacional 🛷 Lançamento Incremental (PTFE) Pistas mantidas abertas sem interrupções prolongadas Trabalho prévio montado no solo a baixa altura 🏗️ Montagem por Guindastes Bloqueio total de estradas por semanas ou meses Risco elevado no içamento de peças suspensas

Como foi o movimento de 4.500 toneladas capturado em vídeo?

A movimentação do Viaduto Small Dean foi registrada em um time-lapse produzido pela equipe da HS2 Ltd. O registro visual revela o avanço constante da megalópole de aço sobre os pilares verticais.

Nas imagens, é possível observar como a combinação de macacos hidráulicos com o polímero antiaderente permitiu deslocar a ponte suavemente. O vídeo detalha o alinhamento sobre a infraestrutura existente.

Abaixo, um vídeo do canal oficial HS2 Ltd que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem o lançamento de viadutos e o uso de PTFE?

Projetos dessa escala seguem diretrizes rígidas europeias, como as normas Eurocode (EN 1991, EN 1993 e EN 1994) para pontes mistas de aço e concreto, além da EN 1337-2, que especifica a durabilidade e a resistência ao desgaste de aparelhos de apoio com PTFE.

No contexto brasileiro, as diretrizes equivalentes são estabelecidas pela ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto e mista) e pela ABNT NBR 15396. Essas normas exigem simulações de atrito e cálculo prévio de flambagem para evitar deformações fatais durante o movimento.

O PTFE é empregado em sistemas de deslizamento por seu baixo coeficiente de atrito, reduzindo a resistência durante a movimentação de estruturas extremamente pesadas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para operações de içamento e lançamento?

Sempre que uma obra exigir o deslocamento de cargas pesadas sobre vias abertas ou solos instáveis, a consulta a um engenheiro estrutural e a um engenheiro geotécnico é obrigatória desde a concepção do projeto.

Essas manobras não permitem métodos empíricos ou improvisados. Um erro de cálculo na capacidade de atrito do polímero ou na tensão dos cabos pode desencadear o colapso da estrutura e acidentes graves.