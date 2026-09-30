Um revestimento plástico do tamanho de uma folha de papel impediu o colapso por atrito ao mover a superestrutura do projeto HS2 sobre vias operacionais ativas. Construir uma ponte sobre uma rodovia movimentada e uma linha férrea ativa costuma exigir meses de bloqueios e interrupções graves no tráfego. Para contornar esse gargalo na linha de alta velocidade HS2, engenheiros britânicos montaram a estrutura de 345 metros no solo e a deslizaram inteira sobre as pistas.
Por que um revestimento antiaderente foi essencial para mover uma ponte de 4.500 toneladas?
Você provavelmente conhece o teflon das frigideiras que impedem a comida de grudar no fundo durante o cozimento. Na engenharia civil de grande porte, o mesmo polímero comercial — chamado PTFE (politetrafluoretileno) — é aplicado em placas deslizantes para reduzir drasticamente a resistência quando duas superfícies pesadas se roçam.
Com um coeficiente de atrito extremamente baixo (entre 0,02 e 0,04 em chapas lubrificadas), o PTFE diminui a força necessária para empurrar a estrutura. Isso significa que, em vez de exigir guindastes colossais, pistões hidráulicos e cabos de aço puxaram o bloco de 4.500 toneladas a até 10 metros por hora. Por isso, o motor elétrico gastou uma fração da energia esperada.
Quais são os números técnicos da operação no Viaduto Small Dean?
A travessia localizada no vale de Chilterns, ao sul de Wendover, exigiu um planejamento rigoroso do consórcio EKFB para alinhar peso, extensão e fundações profundas sem causar deformações na estrutura metálica durante o deslocamento.
Comprimento total do tabuleiro deslizado: atinge 345 metros de extensão contínua sobre os pilares concretados.
- Peso total da estrutura movida: soma 4.500 toneladas combinando vigas de aço corten e laje de concreto mista.
- Velocidade média de lançamento: alcançou aproximadamente 10 metros por hora durante as etapas de tração contínua.
- Duração total da operação principal: executada ao longo de 4 dias ininterruptos de monitoramento topográfico.
- Fundações de sustentação dos pilares: contam com estacas escavadas de até 49 metros de profundidade no solo chalk britânico. Assim, a estrutura permanece totalmente estável diante do tráfego ferroviário.
Como funciona a operação de lançamento por cabos na prática?
O processo começou no canteiro adjacente, onde a equipe montou o esqueleto metálico e concretou a laje superior sobre suportes temporários. Na fase de lançamento, guinchos hidráulicos tensionaram cabos de aço presos ao topo dos pilares opostos, puxando a ponte sobre sapatas revestidas de PTFE.
À medida que o viaduto avançava sobre a rodovia A413 e os trilhos da Chiltern Main Line, sensores a laser mediam qualquer curvatura milimétrica no aço. Esse controle rigoroso evitou que a estrutura entortasse durante o percurso e garantiu o encaixe perfeito nos apoios definitivos.
Como foi o movimento de 4.500 toneladas capturado em vídeo?
A movimentação do Viaduto Small Dean foi registrada em um time-lapse produzido pela equipe da HS2 Ltd. O registro visual revela o avanço constante da megalópole de aço sobre os pilares verticais.
Nas imagens, é possível observar como a combinação de macacos hidráulicos com o polímero antiaderente permitiu deslocar a ponte suavemente. O vídeo detalha o alinhamento sobre a infraestrutura existente.
Abaixo, um vídeo do canal oficial HS2 Ltd que aprofunda o tema:
Quais normas técnicas regem o lançamento de viadutos e o uso de PTFE?
Projetos dessa escala seguem diretrizes rígidas europeias, como as normas Eurocode (EN 1991, EN 1993 e EN 1994) para pontes mistas de aço e concreto, além da EN 1337-2, que especifica a durabilidade e a resistência ao desgaste de aparelhos de apoio com PTFE.
No contexto brasileiro, as diretrizes equivalentes são estabelecidas pela ABNT NBR 7187 (projeto de pontes de concreto e mista) e pela ABNT NBR 15396. Essas normas exigem simulações de atrito e cálculo prévio de flambagem para evitar deformações fatais durante o movimento.
Quando é necessário contratar um engenheiro estrutural para operações de içamento e lançamento?
Sempre que uma obra exigir o deslocamento de cargas pesadas sobre vias abertas ou solos instáveis, a consulta a um engenheiro estrutural e a um engenheiro geotécnico é obrigatória desde a concepção do projeto.
Essas manobras não permitem métodos empíricos ou improvisados. Um erro de cálculo na capacidade de atrito do polímero ou na tensão dos cabos pode desencadear o colapso da estrutura e acidentes graves.
Contexto importante: Este artigo é informativo. Para projetos estruturais de grande porte ou operações de movimentação de cargas, recomenda-se a avaliação técnica de um engenheiro estrutural ou especialista em pontes e içamentos pesados, garantindo a verificação de risco de tombamento, colapso estrutural e estabilidade do solo.