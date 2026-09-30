Como conectar dois países divididos pelo mar sem construir uma ponte pênsil tradicional? O Túnel de Fehmarnbelt surge como a solução de infraestrutura mais ambiciosa do continente europeu. Com 18 quilômetros de extensão instalados a 40 metros abaixo do nível do Mar Báltico, a obra substituirá a dependência de balsas por uma travessia contínua e ultra-rápida entre a Alemanha e a Dinamarca.

Qual é o objetivo e o custo do Túnel de Fehmarnbelt?

A ligação direta entre a ilha alemã de Fehmarn e a ilha dinamarquesa de Lolland reduzirá dramaticamente os tempos de viagem. O percurso entre Puttgarden e Rødbyhavn, que atualmente exige cerca de 45 minutos de balsa ou até 6 horas em rotas terrestres alternativas, passará a ser feito em apenas 7 minutos de trem ou 10 minutos de carro.

O orçamento total do projeto é estimado em aproximadamente US$ 8 bilhões, tornando-o o projeto de túnel imerso mais caro da história da engenharia. Gerida pela estatal dinamarquesa Femern A/S, a obra tem previsão de conclusão para 2029 e foi projetada para uma vida útil superior a 100 anos.

O desafio ambiental imperceptível que quase sabotou o projeto de infraestrutura mais caro da história alemã e dinamarquesa

Como funciona a técnica de blocos de concreto imersos?

Diferente dos túneis terrestres convencionais que utilizam tuneladoras (os conhecidos “tatuzões”) para perfurar rochas profundas, o Fehmarnbelt adota a técnica de túnel imerso. Grandes elementos pré-moldados de concreto impermeável são fabricados em uma fábrica dedicada montada em Rødbyhavn, rebocados para o alto-mar e posicionados com precisão milimétrica em uma trincheira previamente escavada no leito marinho.

Os pilares da estrutura do projeto englobam:

Assista ao vídeo explicativo sobre o Túnel de Fehmarnbelt

Para visualizar a animação do projeto, o método de imersão dos blocos e os detalhes da maquete de engenharia, assista ao vídeo a seguir:

Quais são os impactos socioeconômicos e ambientais da obra?

O megaprojeto mobilizou diferentes debates nos dois países envolvidos. Na Dinamarca, o túnel recebeu amplo apoio político e social, sendo visto como um vetor de aceleração econômica que conectará diretamente a Escandinávia à rede ferroviária central europeia.

Na Alemanha, organizações ambientais contestaram as obras devido aos impactos causados pelas dragagens na fauna e flora do Mar Báltico. Para mitigar os danos, o consórcio responsável assumiu o compromisso de criar recifes artificiais e novas áreas de compensação ecológica ao longo da costa.

O desafio ambiental imperceptível que quase sabotou o projeto de infraestrutura mais caro da história alemã e dinamarquesa

Resumo técnico do projeto de engenharia

Confira a comparação das métricas fundamentais que envolvem a construção do túnel:

Etapa / Parâmetro Detalhes técnicos Status atual Extensão e profundidade Localização submarina 18 km de comprimento instalado a 40m de profundidade Em execução Fabricação de blocos Fábrica de Rødbyhavn Construção de 89 elementos pré-moldados de concreto Fase avançada Abertura operacional Inauguração do tráfego Conexão multimodal rodoferroviária contínua Previsto para 2029

Como o Fehmarnbelt impulsiona a sustentabilidade do transporte europeu?

Além de acelerar o trânsito de passageiros e mercadorias, a substituição de balsas movidas a combustíveis fósseis por composições elétricas no túnel alinha-se às metas de sustentabilidade do continente. Segundo diretrizes da International Energy Agency para descarbonização de transportes, a expansão de rotas ferroviárias de alta velocidade é indispensável para neutralizar emissões em corredores logísticos internacionais.