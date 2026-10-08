Atrás de uma máquina de lavar nova, os parafusos traseiros não são peças que devem permanecer instaladas durante a lavagem. Eles imobilizam o conjunto do tambor no transporte e precisam ser retirados antes do primeiro ciclo, pois mantê-los pode provocar vibração intensa, ruído e danos a componentes internos.

Para que servem esses parafusos numa máquina de lavar nova?

Os parafusos de transporte seguram partes móveis do equipamento durante deslocamentos. Numa lavadora, sua função é limitar o movimento do conjunto do tambor enquanto a máquina enfrenta empilhamento, curvas, impactos e vibrações no trajeto entre fábrica, loja e residência.

Sem essa imobilização temporária, um conjunto pesado poderia se mover demais durante o transporte e atingir componentes internos. O ponto importante é que essa proteção foi feita para a fase de deslocamento. Depois que a máquina chega ao local definitivo, o tambor precisa recuperar o movimento previsto pelo projeto.

Por que retirar os parafusos de uma máquina de lavar nova

O que pode acontecer se a lavagem começar com os parafusos instalados?

A orientação técnica da Samsung determina que os parafusos sejam retirados antes do primeiro uso. Se continuarem presos, o conjunto que deveria se movimentar durante lavagem e centrifugação permanece limitado, favorecendo ruído anormal e vibração excessiva.

Esse comportamento não deve ser confundido com a vibração normal da centrifugação. Quando a trava de transporte permanece instalada, a máquina pode vibrar de forma intensa porque forças que seriam absorvidas pelo sistema móvel acabam sendo transmitidas para a estrutura, o gabinete e outros componentes.

Como os parafusos devem ser retirados antes do primeiro ciclo?

O procedimento exato varia conforme o modelo, então o manual específico continua sendo a referência. Um manual técnico da Bosch alerta que parafusos não removidos podem danificar o tambor ou outros componentes e orienta a retirada completa antes do primeiro funcionamento.

Antes de iniciar a lavagem, a sequência básica de instalação costuma incluir:

Localizar as travas: verificar a traseira da máquina e o manual do modelo.

verificar a traseira da máquina e o manual do modelo. Soltar completamente: usar a ferramenta indicada pelo fabricante sem forçar peças vizinhas.

usar a ferramenta indicada pelo fabricante sem forçar peças vizinhas. Retirar todos os conjuntos: não deixar buchas ou peças de fixação presas no alojamento.

não deixar buchas ou peças de fixação presas no alojamento. Fechar os orifícios: instalar as tampas fornecidas quando o fabricante orientar.

Por que retirar os parafusos de uma máquina de lavar nova

Vale guardar os parafusos depois de instalar a máquina?

Sim. Depois de removidos, os parafusos de transporte devem ser guardados porque podem voltar a ser necessários numa mudança. Reinstalá-los antes de transportar a lavadora novamente ajuda a impedir que o conjunto interno balance livremente enquanto o aparelho sobe escadas, passa por rampas ou viaja dentro de um veículo.

Guardar também buchas, espaçadores e a ferramenta fornecida evita improvisos no futuro. O ideal é manter essas peças identificadas junto ao manual da lavadora. Se houver uma nova mudança, a reinstalação deve seguir as instruções do modelo, pois quantidade, posição e formato das travas variam entre fabricantes.

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E se a máquina continuar vibrando depois que as travas saírem?

Retirar os parafusos resolve apenas uma etapa da instalação. Uma lavadora também pode vibrar quando está em piso desnivelado, com os pés mal ajustados ou com uma carga distribuída de maneira irregular. Por isso, uma máquina recém-instalada precisa estar firme e nivelada antes da primeira centrifugação completa.

Se os parafusos já foram removidos corretamente e a vibração permanece forte, vale interromper o uso e revisar instalação, nivelamento e manual. A ideia é simples: as travas protegem durante o transporte, mas precisam desaparecer da equação quando o tambor começa a trabalhar livremente dentro da máquina.