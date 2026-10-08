Grupo Escalada amplia operação após crescer com vendedores digitais

O avanço dos marketplaces abriu espaço para um mercado de serviços voltado à profissionalização de vendedores digitais. Inserido nesse movimento, o Grupo Escalada ampliou sua estrutura, diversificou as frentes de atuação e passou de 16 para aproximadamente 80 profissionais em três anos.

Fundada em Campinas (SP) pelo empresário Dhiego Rosa, a consultoria foi reconhecida como a melhor entre as empresas certificadas pelo Mercado Livre em 2026. A premiação ocorreu durante o Mercado Livre Experience, realizado nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo.

Para a escolha, a plataforma considerou o crescimento do volume bruto de mercadorias – o TGMV – dos clientes acompanhados, o número de vendedores atendidos e os resultados de pesquisas individuais de satisfação.

A empresa mantém atualmente mais de 1.200 vendedores ativos em sua mentoria oficial e atende cerca de 600 empresários por meio de programas de assessoria. Desde a fundação, em julho de 2020, mais de 6 mil CNPJs já passaram por seus serviços. O curso digital Escalada Ecom, outra unidade do grupo, reúne mais de 40 mil alunos.

Expansão para além do Mercado Livre

A estratégia de crescimento incluiu a diversificação para plataformas como Amazon, Shopee e TikTok Shop. O objetivo é acompanhar empresários que passaram a distribuir suas vendas entre diferentes canais e precisam integrar gestão, formação de preços, fornecedores e controle de margens.

O grupo também ampliou sua presença na cadeia do comércio eletrônico com a criação de negócios complementares. A Lauben Sourcing atua na importação e no fornecimento de mercadorias, enquanto o Metrify oferece tecnologia para auxiliar a gestão das operações de vendedores dentro do Mercado Livre.

Entre os clientes que já participaram dos programas estão Paramount Plásticos, Droga Clara e Grupo Rigarr. A base, no entanto, também contempla negócios em estágio inicial, inclusive empreendedores que ainda buscam definir o primeiro produto.

“Nosso público vai de quem acabou de abrir um CNPJ a empresas com operações consolidadas. Essa diversidade exige soluções diferentes, mas existe um ponto comum: vender mais não basta se a estrutura não sustentar o crescimento”, afirma Dhiego Rosa.

Rentabilidade antes da escala

Um dos pilares da consultoria é a metodologia E.L.E. – Enxuto, Lucrativo e Escalável. O modelo prioriza margem, organização financeira e processos operacionais antes da expansão do volume de vendas.

Segundo o fundador, parte dos vendedores procura ajuda depois de alcançar um faturamento relevante, mas sem conseguir transformar o crescimento da receita em geração de caixa.

“O e-commerce permite ganhar escala rapidamente, mas essa velocidade também pode esconder ineficiências. Quando o empresário analisa taxas, impostos, logística, publicidade, devoluções e custo da mercadoria, muitas vezes descobre que o lucro é muito menor do que imaginava”, explica.

A lógica adotada pela empresa é estruturar primeiro os fundamentos da operação para, posteriormente, aumentar os investimentos em estoque, mídia e novos canais de venda.

A abordagem reflete a experiência do próprio fundador. Dhiego Rosa iniciou sua atuação no Mercado Livre em 2013, produzindo uma barra fixa de parede com uma máquina de solda do pai. Mais tarde, criou duas marcas nos segmentos fitness e de suplementos, desenvolveu as operações e vendeu os negócios antes de concentrar sua atuação no Grupo Escalada.

Segundo o levantamento mais recente da própria empresa, o grupo está avaliado em mais de R$ 100 milhões.

Conteúdo como canal de aquisição

Além da estrutura de consultoria, Dhiego Rosa utiliza a produção de conteúdo como ferramenta para atrair e educar vendedores. O empresário reúne 781 mil seguidores no Instagram e mais de 1 milhão de inscritos no YouTube.

Dados internos indicam que a maior parcela de sua audiência tem entre 31 e 40 anos e que 62% têm filhos. Para a companhia, o perfil ajuda a direcionar a comunicação para temas como previsibilidade de renda, organização empresarial e construção de patrimônio.

“O cliente não está procurando apenas um número alto de faturamento. Ele busca segurança para a família e um negócio que continue existindo no longo prazo. Por isso, evitamos promessas de enriquecimento em poucos meses”, afirma Rosa, que é casado e pai de quatro filhos.

Com o reconhecimento do Mercado Livre, a empresa prepara uma nova ampliação da equipe e da capacidade de atendimento. O desafio, segundo o executivo, será crescer preservando o desempenho dos clientes e o nível de satisfação que sustentaram a premiação.

“O troféu reconhece o que foi construído, mas também eleva a expectativa sobre a operação. A próxima etapa é aumentar a escala sem comprometer a qualidade da entrega”, conclui.

Acompanhe Dhiego Rosa nas redes sociais:

Instagram – Instagram.com/dhiegorosa

YouTube – Https://www.youtube.com/dhiegorosa