No oeste de Nova York, a pequena Eternal Flame Falls reúne água e fogo no mesmo ponto. A chama existe porque gás natural subterrâneo escapa continuamente por fraturas da rocha até uma gruta rasa; medições científicas registraram aproximadamente 1 kg de metano por dia no principal ponto de escape natural.
Onde a Eternal Flame Falls fica escondida atrás da água?
A Eternal Flame Falls é uma pequena cascata situada dentro de uma área de parque no oeste do estado. Na base da queda existe uma cavidade rochosa onde gás inflamável chega à superfície e pode sustentar uma chama visível atrás da água.
O efeito parece contraditório porque água e fogo ocupam praticamente o mesmo espaço. A chama, porém, não nasce da água. O combustível chega por baixo, atravessando a rocha, enquanto a queda corre pela superfície e passa diante da pequena gruta onde o gás se acumula.
De onde vem o gás natural que alimenta a chama?
Uma análise geoquímica do escape natural identificou origem predominantemente termogênica, ligada à transformação de matéria orgânica em profundidade. O gás sobe por fraturas e zonas permeáveis das rochas até alcançar a superfície, onde encontra uma abertura capaz de sustentar combustão.
Esse caso chamou atenção porque o gás está associado diretamente a rochas geradoras de folhelho, uma configuração incomum para escapes naturais desse tipo. A mistura medida continha principalmente metano, mas também proporções relevantes de etano e propano, hidrocarbonetos que ajudam a explicar a chama persistente.
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Quanto gás realmente sai do ponto onde a chama aparece?
Durante as medições do estudo, o principal escape em chamas liberou cerca de 1 kg de metano por dia. O valor descreve o fluxo observado naquele ponto durante a pesquisa, não uma produção fixa garantida para todos os dias, porque a vazão de um escape natural pode variar.
A composição medida ajuda a mostrar o que chega à superfície:
- Metano: representava aproximadamente 60% da mistura analisada no escape.
- Etano: correspondia a cerca de 23% do gás medido.
- Propano: aparecia em torno de 12% da composição.
- Fluxo de metano: a medição direta ficou perto de 1 kg por dia.
Por que a chama aparece justamente dentro de uma pequena gruta?
A cavidade funciona como um ponto onde o gás encontra saída para a atmosfera e fica parcialmente protegido da água que cai à frente. O escape não depende de uma tubulação ou reservatório construído; ele acompanha caminhos naturais pela rocha até emergir naquele trecho específico.
O parque que abriga a queda trata a formação como uma de suas atrações naturais mais singulares. A localização numa ravina úmida, com a chama escondida atrás da cascata, reforça a impressão de que fogo e água surgem do mesmo lugar.
A chama é realmente eterna ou pode apagar?
O nome sugere uma chama permanente, mas o gás é que continua escapando. A chama pode se apagar quando água, vento ou outras condições interrompem a combustão e depois voltar a ser acesa. Por isso, “eterna” descreve melhor a persistência do fenômeno do que uma chama impossível de extinguir.
O que torna a Eternal Flame Falls incomum é a coincidência de processos naturais no mesmo ponto: água descendo pela rocha e gás subindo do subsolo. A pequena chama visível é apenas a parte mais evidente de um sistema geológico que continua liberando hidrocarbonetos através de fraturas.