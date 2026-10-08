Resumo executivo 🪞 Usina solar concentrada (CSP) Campo com milhares de espelhos refletores que direcionam raios solares para tubos e uma torre central. 🧪 Bateria térmica de sal fundido O calor aquece sais líquidos a mais de 500°C para guardar energia em tanques isolados. 🌙 Geração elétrica noturna O calor armazenado produz vapor para mover turbinas por até 7,5 horas no escuro. ⚡ Capacidade de 510 MW A infraestrutura no deserto saariano supre a demanda de mais de um milhão de lares.

Espelhos gigantes no deserto do Marrocos concentram luz solar em uma torre de 250 metros para gerar eletricidade contínua mesmo após o pôr do sol. No deserto de Ouarzazate, às margens do Saara, o governo do Marrocos construiu um dos maiores complexos solares do planeta para resolver a intermitência da energia limpa.

Como espelhos no deserto conseguem gerar eletricidade no escuro da noite?

Quando você usa uma lupa para concentrar a luz do sol em um ponto e queimar uma folha, está aplicando o mesmo princípio físico da tecnologia termossolar.

No complexo Noor, milhares de espelhos chamados helióstatos acompanham o movimento do sol e refletem a radiação para um receptor no topo de uma torre de 250 metros. Essa concentração eleva a temperatura de um fluido térmico acima de 500°C, funcionando como um forno gigante que retém calor em vez de depender da luz direta instantânea.

Os heliostatos acompanham o movimento do Sol e direcionam a radiação para o receptor instalado no alto da torre — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões e capacidades do complexo Noor Ouarzazate?

A engenharia do complexo combina diferentes tecnologias de concentração solar e armazenamento em uma área equivalente a mais de 3 mil campos de futebol.

Potência heliotérmica total de 510 MW: somando as usinas Noor I de 160 MW, Noor II de 200 MW e a torre Noor III de 150 MW.

Torre solar de 250 metros de altura: estrutura de concreto armado no Noor III que suporta o receptor térmico projetado pela empresa SENER.

estrutura de concreto armado no Noor III que suporta o receptor térmico projetado pela empresa SENER. 7,5 horas de armazenamento térmico: tanques de sais fundidos mantêm a temperatura de operação para mover as turbinas a vapor durante a noite.

tanques de sais fundidos mantêm a temperatura de operação para mover as turbinas a vapor durante a noite. 7.400 helióstatos móveis no Noor III: espelhos com rastreamento solar em dois eixos que somam milhares de metros quadrados de área refletora.

espelhos com rastreamento solar em dois eixos que somam milhares de metros quadrados de área refletora. Redução de 760 mil toneladas de CO2 por ano: substituição do uso de combustíveis fósseis na rede elétrica do Marrocos.

Como o sal derretido transforma calor armazenado em energia elétrica?

O segredo da geração contínua está no circuito fechado com mistura de sais de nitrato de sódio e nitrato de potássio, mantidos em estado líquido a 565°C.

Durante o dia, o fluido aquecido pelos espelhos passa por trocadores de calor que transferem a energia térmica para o tanque de sal quente. Quando o sol se põe, o sal quente é bombeado para um gerador de vapor, gerando pressão para girar a turbina e manter a rede elétrica estável sem interrupções.

Tecnologia Solar Mecanismo de Captação Armazenamento e Noturno Painel Fotovoltaico (PV) Efeito fotoelétrico direto em placas de silício Sem geração à noite sem baterias químicas externas Calhas Parabólicas (Noor I e II) Espelhos curvos focam radiação em tubo central De 3 a 7 horas de calor guardado em sal fundido Torre Central (Noor III) Milhares de helióstatos miram topo de 250 m Até 7,5 horas de geração contínua via turbina a vapor

Onde assistir à explicação detalhada sobre o complexo solar de Ouarzazate?

O projeto coordenado pela Agência Marroquina de Energia Sustentável (MASEN) transformou uma região semiárida em um polo internacional de engenharia renovável.

Análises documentais mostram como a combinação de espelhos parabólicos e torres solares permite integrar a energia limpa à rede nacional sem oscilações térmicas.

Abaixo, um vídeo do Grupo Banco Mundial que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas regem a segurança de usinas termossolares e tubulações de alta pressão?

Projetar usinas com armazenamento térmico exige conformidade com padrões internacionais como a norma IEC 62862 para centrais solares elétricas e o código ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

Essas diretrizes estabelecem critérios rigorosos de espessura de tubos, resistência a choques térmicos e contenção de vazamentos em circuitos de sal fundido operando acima de 500°C. O cumprimento dessas exigências garante a integridade estrutural das tubulações e protege os operadores contra pressões elevadas do vapor.

Engenheiros seguem essa regulamentação para evitar falhas por fadiga do material e assegurar uma vida útil projetada de no mínimo 25 anos.

No Noor III, o sal fundido é aquecido diretamente no receptor e armazena energia térmica para uso posterior — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um engenheiro de energia ou especialista térmico?

Dimensionar sistemas de geração solar concentrada ou armazenamento de calor exige análises de um engenheiro de energia ou engenheiro térmico especializado em dinâmica de fluidos.

Esses profissionais calculam a irradiação solar direta normal (DNI), a perda de carga em tubulações e o isolamento térmico necessário para evitar perda de rendimento. Projetar usinas sem estudos geotécnicos e simulações térmicas detalhadas pode resultar em trincas estruturais, degradação do fluido e riscos graves de corrosão nos tanques.