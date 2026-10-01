Ao atravessar a Margin Unit da cratera Jezero, o rover Perseverance encontrou um registro que muda a leitura da água em Marte. Mais de 185 alvos rochosos revelaram três episódios distintos de interação com água, incluindo uma fase tardia com fluidos quentes circulando pelo subsolo marciano e suas fraturas.

O que o Perseverance encontrou na Margin Unit?

O Perseverance examinou uma faixa geológica na borda interna da cratera Jezero, onde sinais orbitais já indicavam abundância de carbonatos. A expectativa inicial era encontrar principalmente materiais ligados ao antigo lago, mas as medições revelaram rochas ígneas ricas em olivina e uma sequência mais complicada de alterações.

Com a SuperCam, o rover analisou mais de 185 alvos rochosos ao longo de diferentes elevações. A análise da Margin Unit indica que parte das rochas preservou sinais de água subterrânea, água associada ao antigo lago e, mais tarde, fluidos aquecidos.

Perseverance revela três episódios de água em Marte

Por que os cientistas falam em três episódios de água?

O primeiro episódio envolveu fluidos subterrâneos ricos em dióxido de carbono, que circularam pelas fraturas e favoreceram a formação de carbonatos. Depois, uma segunda etapa remobilizou parte desse material e deixou sílica em espaços internos da rocha, compatível com influência do lago ou com mudanças na água subterrânea.

A terceira etapa veio depois e cortou estruturas anteriores. O registro hidrotermal identificado nas fraturas inclui veios com sulfato de cálcio e fluorita, combinação interpretada como sinal de água aquecida circulando no subsolo após os eventos mais antigos.

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Quais minerais ajudam a reconstruir essa sequência?

Essas mudanças ficaram gravadas em minerais diferentes. A olivina ajuda a caracterizar a rocha original, enquanto carbonatos, sílica, sulfatos e fluorita registram etapas posteriores. Quando um veio mineral corta outro, a posição relativa funciona como uma espécie de ordem cronológica preservada na própria rocha.

Os principais marcadores podem ser separados assim:

Olivina: indica a natureza ígnea de parte da rocha original.

indica a natureza ígnea de parte da rocha original. Carbonatos: registram interação antiga entre fluidos e a rocha.

registram interação antiga entre fluidos e a rocha. Sílica: aparece em poros modificados durante uma fase posterior.

aparece em poros modificados durante uma fase posterior. Fluorita e sulfatos: marcam a etapa tardia associada a fluidos quentes.

Perseverance revela três episódios de água em Marte

Por que a água quente muda a interpretação do local?

Antes desse resultado, a Margin Unit podia ser lida principalmente como uma região ligada à margem de um lago antigo. A presença de fluidos hidrotermais tardios amplia o quadro: a água não chegou ali por um único caminho, e as rochas foram modificadas em momentos geológicos distintos.

Isso também mostra por que uma imagem orbital não conta toda a sequência. Em solo, a química dos veios e das fraturas permite separar eventos que, vistos de longe, poderiam parecer parte do mesmo processo. O resultado é um registro de sistemas de água sobrepostos ao longo do tempo.

O que essa descoberta muda na história da água em Marte?

O principal efeito é tornar a história local menos linear. Em vez de um único episódio ligado ao lago, a Margin Unit preserva pelo menos três fases aquosas, cada uma com química e contexto diferentes. Isso amplia a janela usada para reconstruir como Marte mudou ambientalmente ao longo do passado.

As amostras coletadas nessa região podem preservar detalhes que os instrumentos do rover não conseguem resolver completamente. Por enquanto, a combinação entre rocha ígnea, minerais secundários e fraturas mostra que a água em Marte circulou de maneiras diferentes, incluindo uma etapa final aquecida no subsolo.