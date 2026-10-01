O acúmulo de sujeira no fundo do eletrodoméstico é uma das principais razões para a água parar de escoar e para o surgimento de maus odores. O ralo de escoamento da máquina de lavar louça é projetado para reter partículas sólidas, mas a combinação de gordura animal, óleos e detergente cria uma camada densa que paralisa o sistema.
O que causa a formação da pasta gordurosa no ralo e no filtro?
Durante o ciclo de lavagem, a água quente dissolve a gordura dos pratos e panelas. No entanto, ao passar pelo conjunto de filtros e alcançar a tubulação de drenagem mais fria, a gordura volta a se solidificar.
Quando pequenos fragmentos de alimentos não são removidos dos pratos antes do carregamento, eles ficam retidos na malha fina do filtro. Com a repetição dos ciclos sem higienização, essa mistura cria uma pasta viscosa que reduz a vazão da bomba de esgotamento. Segundo orientações técnicas sobre tratamento de efluentes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, o descarte excessivo de óleos gordurosos na rede hidráulica gera incrustações severas nas tubulações.
Quais são os pilares para manter a drenagem da máquina sempre livre?
Garantir o bom funcionamento do fluxo de água exige hábitos simples na rotina de uso e limpezas periódicas do conjunto filtrante. Ignorar a manutenção preventiva pode sobrecarregar a bomba de drenagem e causar vazamentos na cozinha.
Os procedimentos essenciais para evitar a obstrução do escoamento incluem:
Como realizar a limpeza passo a passo do ralo e do conjunto filtrante?
Quando a água começa a acumular no fundo da cavidade interna, a remoção manual do conjunto de drenagem é o primeiro passo para restaurar a vazão original.
O processo correto para desmontar e higienizar a área do ralo envolve as seguintes etapas:
- Desligamento da máquina da tomada e interrupção do registro de água por segurança
- Remoção da gaveta inferior para ter acesso total ao fundo da lavadora
- Giro do filtro central no sentido anti-horário para destravar o cilindro de drenagem
- Retirada da tela metálica ou de plástico retangular posicionada sobre o ralo
- Lavagem de todas as peças em água corrente utilizando uma escova de cerdas macias para retirar a pasta incrustada
- Inspeção do poço do ralo com uma lanterna para retirar eventuais detritos rígidos ou cacos de vidro
- Remontagem precisa do conjunto garantindo que o filtro encaixe até o travamento total
O que ensina a manutenção prática do filtro da lava-louças?
Para visualizar a maneira correta de destravar e higienizar o componente sem danificar as malhas de filtragem, vale a pena conferir este vídeo do canal Harpyja, que conta com mais de 150 mil visualizações, onde é demonstrado o passo a passo da limpeza do filtro:
Como identificar os sinais de bloqueio no sistema de drenagem?
Saber diferenciar pequenos acúmulos de gordura de entupimentos graves na mangueira de saída evita gastos desnecessários com assistência técnica.
A tabela a seguir apresenta as principais manifestações de sujeira no ralo e as soluções recomendadas:
|Sintoma no eletrodoméstico
|Causa provável
|Ação recomendada
|Água parada no fundo Acúmulo de poça d’água ao fim do ciclo
|Filtro entupido por gordura e restos gordurosos
|Limpeza do filtro central
|Odor desagradável na cavidade Cheiro forte ao abrir a porta da máquina
|Decomposição de alimentos na malha do ralo
|Ciclo de higienização quente
|Barulho anormal na drenagem Ruído da bomba de água esforçando
|Objeto rígido preso na hélice do ralo
|Inspeção física do poço
Como prevenir entupimentos na tubulação de esgoto da cozinha?
Adotar o hábito de descartar resíduos sólidos na lixeira antes de organizar as louças prolonga a utilidade do eletrodoméstico. Para diretrizes sobre descarte correto de efluentes residenciais e preservação da rede sanitária, consulte os portais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Cuidar periodicamente do ralo de escoamento da máquina assegura pratos limpos, louças higienizadas e uma cozinha livre de odores indesejados.