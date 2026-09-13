Três pedras de mais de 25 toneladas e quase sete metros de altura guardaram por milênios uma pergunta difícil: de onde vieram? Uma análise mineral rastreou os monólitos de Boroughbridge até Brimham Rocks, a pelo menos 18 quilômetros, indicando que comunidades pré-históricas escolheram e moveram aquelas rochas.

Que monumento é formado por essas pedras gigantes?

Os três monólitos sobreviventes são conhecidos como Devil’s Arrows e ficam perto de Boroughbridge, no norte da Inglaterra. Eles formam a mais alta fileira de pedras em pé preservada na Grã-Bretanha e provavelmente foram erguidos no fim do Neolítico ou início da Idade do Bronze.

As estruturas chegam a quase sete metros de altura e pesam mais de 25 toneladas cada. Registros históricos indicam que o alinhamento já teve mais pedras, mas três permanecem em pé. Por séculos, a origem geológica desses blocos e a forma como chegaram ao local continuaram incertas.

Pedras de 25 toneladas vieram de 18 km de distância

Como os cientistas descobriram de onde vieram as pedras?

A equipe liderada pela Curtin University retirou minúsculos grãos minerais com uma técnica de baixo impacto baseada em fita adesiva. Depois, comparou as idades desses minerais com amostras de diferentes formações rochosas da região.

O resultado apontou para Brimham Rocks, uma paisagem rochosa situada pelo menos 18 quilômetros a oeste. Perfis de idade de minerais como zircão e apatita funcionaram como uma espécie de assinatura geológica, permitindo comparar os monólitos com possíveis fontes sem retirar grandes pedaços das pedras.

Por que a distância de 18 quilômetros impressiona tanto?

Mover uma única rocha com mais de 25 toneladas já exigiria coordenação, força e planejamento. Repetir o processo com vários blocos, atravessando um terreno sem estradas modernas ou veículos, mostra que a escolha da matéria-prima estava ligada a um esforço coletivo muito maior do que simplesmente usar pedras próximas.

O novo resultado muda três pontos importantes:

Origem distante: os monólitos não vieram da fonte local antes considerada mais provável.

os monólitos não vieram da fonte local antes considerada mais provável. Escolha deliberada: a comunidade buscou rocha em uma paisagem específica a oeste.

a comunidade buscou rocha em uma paisagem específica a oeste. Transporte humano: a análise favorece deslocamento intencional, não transporte natural pelo gelo.

a análise favorece deslocamento intencional, não transporte natural pelo gelo. Planejamento coletivo: peso, distância e quantidade exigiram organização para mover e erguer os blocos.

Pedras de 25 toneladas vieram de 18 km de distância

O estudo conseguiu descartar que geleiras moveram os monólitos?

Os pesquisadores compararam a assinatura mineral das pedras com fontes possíveis e concluíram que a origem em Brimham Rocks é incompatível com a explicação simples de blocos locais deixados pelo gelo. A University of York resume o resultado como evidência de transporte deliberado por comunidades pré-históricas.

Isso também derruba a antiga hipótese de que Plumpton Rocks, mais próxima do monumento, fosse a fonte principal. O deslocamento mínimo cresce para cerca de 18 quilômetros e transforma a construção em um problema de logística pré-histórica muito mais exigente do que se imaginava anteriormente.

Já sabemos como essas pedras de 25 toneladas foram transportadas?

A origem agora está mais clara, mas o método de transporte ainda não foi determinado. Não há evidência direta suficiente para escolher entre trenós, roletes, trilhas preparadas ou outras soluções. O que o estudo estabelece com mais segurança é o ponto de partida geológico e a escala mínima da jornada.

Esse avanço muda a pergunta. Em vez de discutir apenas de onde vieram as pedras, os arqueólogos podem investigar rotas, mão de obra e motivos para buscar material distante. Os próximos trabalhos devem examinar o monumento e a área de origem para entender quando e como essa operação foi realizada.