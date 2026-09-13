Café, um cão de porte médio de cerca de três anos, foi adotado para ser cão de guarda em uma fábrica. Como seu temperamento dócil não correspondia ao esperado, ele foi chamado de “inútil” e passou a apanhar dos outros cães do local. A verdade é que Café só queria carinho e uma família.

Por que Café foi considerado um cão de guarda inútil?

Café foi levado para uma fábrica com a expectativa de proteger o espaço. No entanto, seu comportamento não era agressivo nem territorial. Ele preferia se esconder a enfrentar estranhos, o que frustrou quem o adotou.

Além disso, Café apanhava dos outros cães que viviam no local. A situação o deixava acuado e triste. Ele só queria afeto, mas recebia indiferença e violência.

O que Café realmente busca?

Depois de ser resgatado, Café mostrou sua verdadeira natureza: um companheiro leal e carinhoso. Ele está sob os cuidados de um abrigo em São Paulo e espera por uma família que o aceite como ele é.

Os três pilares do que Café procura são:

Quais são os desafios para adotar um cão de porte médio?

Muitas pessoas preferem cães de pequeno porte, o que dificulta a adoção de animais como Café. Ele já participou de feiras de adoção, mas sempre retorna ao abrigo.

Os principais obstáculos para a adoção de cães de porte médio são:

Preferência por cães pequenos, considerados mais fáceis de adaptar a apartamentos.

Mito de que cães de porte médio precisam de quintais amplos.

Falta de informação sobre o temperamento dócil de muitos cães adultos.

Estigma contra raças ou tipos físicos específicos.

Como o aplicativo Hyppet pode ajudar na adoção de Café?

A história de Café foi divulgada pelo Hyppet, um aplicativo brasileiro conhecido como “Tinder da adoção”. Ele conecta abrigos e protetores a pessoas interessadas em adotar.

As entrevistas para adotar Café são feitas pelo aplicativo. Basta baixá-lo e demonstrar interesse. A adoção responsável exige compromisso, e o Hyppet facilita esse encontro.

O que muda na vida de quem adota o cão Café em 2026 após o animal ser rejeitado como cão de guarda – Créditos: Instagram @hyppet

Quais cuidados um cão resgatado como Café precisa?

Adotar um cão resgatado exige paciência e responsabilidade. Café já está castrado e vacinado, mas precisa de acompanhamento veterinário e adaptação gradual ao novo lar.

A tabela abaixo resume os cuidados essenciais para um cão como Café:

Cuidado Frequência Status para Café Alimentação balanceada Ração de qualidade e água fresca Diariamente, em porções controladas Já disponível no abrigo Acompanhamento veterinário Vacinas, vermífugos e check-ups Anual ou conforme orientação Castrado e vacinado, mas precisa de rotina Socialização e passeios Contato com pessoas e outros cães Diariamente, com supervisão Em adaptação no abrigo

Vale a pena adotar um cão adulto como Café?

Adotar um cão adulto traz vantagens: personalidade definida, menos surpresas com tamanho e comportamento, e uma gratidão imensa. Cães como Café já passaram por dificuldades e sabem valorizar um lar.

A Prefeitura de São Paulo reforça que a adoção é um compromisso de longo prazo. Animais como Café merecem uma chance. A cadela Resistência, embaixadora canina de adoção, é um exemplo de como cães resgatados transformam vidas.