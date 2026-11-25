Acionar o controle remoto e ver o portão eletrônico batendo no batente com violência, travando na metade da garagem ou reabrindo sozinho assusta e compromete a segurança da casa. Na maioria das vezes, o motor elétrico não queimou. Esse comportamento costuma ser causado pelo desalinhamento dos sensores de barreira infravermelhos ou pelo simples deslocamento dos ímãs de fim de curso no trilho.

Por que os ímãs de fim de curso e os sensores desregulam o portão?

Para saber exatamente a hora de parar ao abrir ou fechar, a placa eletrônica do motor depende de dois pequenos ímãs fixados na cremalheira ou no trilho. Quando o portão se aproxima do limite, o campo magnético aciona uma chave interna que corta a energia. Se a vibração diária solta o parafuso e desloca esse ímã poucos centímetros, o motor não recebe o aviso de parada e empurra a folha com força contra a coluna.

Já as paradas repentinas e o portão que volta a abrir sozinho costumam nascer no sensor fotoelétrico instalado nas laterais da garagem. Esse par de peças mantém um feixe invisível de luz de um lado ao outro para evitar esmagamentos. Qualquer batida leve de para-choque, teia de aranha ou poeira na lente interrompe o sinal, gerando uma leitura falsa de obstáculo que obriga a central a reverter o movimento imediatamente.

O portão eletrônico trava no meio do caminho ou bate com força: o desalinhamento simples do sensor que evita queimar o motor

Quais sinais mostram que o problema está nos sensores ou nos ímãs?

Observar o momento exato em que a falha acontece ajuda a apontar qual componente precisa de ajuste antes que a engrenagem de nylon ou o motor sofram desgaste grave.

Os três indícios mais claros desse desalinhamento são:

Como verificar e realinhar os sensores e ímãs com segurança?

Antes de chamar a assistência técnica, uma inspeção visual rápida resolve a maior parte dos desalinhamentos simples sem precisar mexer na parte elétrica interna.

O passo a passo seguro para checar o conjunto inclui:

Desligue o disjuntor dedicado ao motor da garagem sempre que precisar aproximar as mãos das engrenagens ou da cremalheira. Limpe as lentes dos sensores de barreira nas duas colunas com um pano seco e macio, removendo poeira, insetos ou teias que bloqueiem o feixe infravermelho. Verifique se os dois sensores estão exatamente na mesma altura e apontados frente a frente; muitos modelos acendem uma pequena luz indicadora quando o alinhamento fica perfeito. Com o portão destravado no modo manual, deslize a folha até o fechamento e confira se o ímã de fim de curso está firme e alinhado à altura do leitor do motor (geralmente a cerca de um a dois centímetros de distância). Reaperte o suporte do ímã caso esteja frouxo, religue a energia e faça dois testes completos de abertura e fechamento acompanhando o ponto exato de parada.

Quando a falha deixa de ser ajuste simples e exige um técnico?

Se os sensores estão limpos, alinhados e os ímãs firmes, mas o portão continua abrindo sozinho de madrugada ou perdendo força no meio do caminho, o defeito pode estar na placa receptora, no capacitor de partida enfraquecido ou em botões travados de algum controle remoto antigo esquecido na gaveta.

Normas de segurança para automatizadores de portas e portões acompanhadas pela ABNT reforçam que jamais se deve desativar o sensor antiesmagamento para “resolver” paradas falsas. Remover essa proteção cria risco grave de acidentes com crianças, animais de estimação e veículos entrando na garagem.

O portão eletrônico trava no meio do caminho ou bate com força: o desalinhamento simples do sensor que evita queimar o motor

Como identificar a causa exata pelo comportamento do portão?

Cruzar o sintoma observado na garagem com a peça responsável facilita a inspeção rápida e evita trocar componentes que ainda funcionam bem.

A tabela abaixo resume os cenários mais comuns no dia a dia:

Sintoma no portão Causa mais provável Ação indicada Bate com força no fechamento Motor continua forçando no final Ímã de fim de curso deslocado, solto ou ausente no trilho. Reposicionar ímã Volta a abrir sozinho ao fechar Mesmo com a garagem vazia Sensor de barreira sujo, torto ou bloqueado por folhagens. Limpar e alinhar Para no meio com peso excessivo Sem força para deslizar Trilho sujo com pedras, roldanas travadas ou capacitor fraco. Revisar trilho Abre sozinho sem ninguém acionar Em horários aleatórios Botão de controle travado, umidade na placa ou interferência. Chamar técnico

Como evitar que o portão volte a desregular com o tempo?

Manter o trilho inferior sempre varrido e livre de pedrinhas ou folhas evita trancos que afrouxam os parafusos dos ímãs. A cada seis meses, vale conferir o aperto dos suportes, limpar as lentes dos sensores e verificar se as roldanas correm leves no modo manual sem exigir esforço extra do motor.

Corrigir cedo o portão eletrônico batendo no batente ou revertendo sem motivo preserva as engrenagens, evita a queima do motor e mantém a entrada da casa protegida. Com sensores bem alinhados e ímãs firmes na posição correta, o equipamento volta a abrir e fechar com suavidade e precisão todos os dias.