Resumo executivo 🏔️ O que é a estrutura? A Usina Hidrelétrica Reversível de Fengning, em Hebei, é a maior instalação de armazenamento por bombeamento em operação no planeta. 💧 Como guarda eletricidade? Quando sobra energia solar ou eólica na rede, bombas empurram água do lago inferior para o reservatório no topo da montanha. ⚡ Qual a potência instalada? O complexo soma 3,6 gigawatts divididos em 12 unidades geradoras reversíveis instaladas dentro de cavernas escavadas na rocha. 🛡️ Por que isso importa? Evita apagões quando o vento para ou o sol se põe, estabilizando o fornecimento elétrico para milhões de residências.

Em vez de depender apenas de baterias químicas gigantes, a engenharia chinesa transformou duas represas em uma montanha numa bateria hidráulica de escala nacional.

Por que armazenar água no alto de uma montanha funciona como uma bateria gigante?

Pense na caixa d’água no telhado de uma casa: você gasta energia para bombear a água até lá em cima e depois ela desce sozinha pela gravidade quando você abre a torneira. Na engenharia elétrica, esse princípio recebe o nome de armazenamento hidrelétrico reversível.

Em Fengning, a água acumulada no reservatório superior guarda energia potencial gravitacional equivalente à de milhões de baterias automotivas, mas sem degradação química ao longo de décadas. Assim, a rede elétrica ganha um pulmão mecânico capaz de absorver sobras de geração e devolver eletricidade em poucos minutos.

A usina de Fengning utiliza dois reservatórios em diferentes níveis para armazenar e recuperar energia elétrica — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os números, turbinas e túneis subterrâneos da Usina de Fengning?

Projetada e operada pela estatal State Grid Xinyuan, subsidiária da State Grid Corporation of China, a obra exigiu escavações profundas no maciço rochoso para abrigar tubulações de alta pressão e salas de máquinas.

Capacidade total instalada: atinge 3,6 gigawatts (3.600 megawatts), potência suficiente para abastecer milhões de consumidores simultaneamente nos horários de pico noturno.

Conjunto de unidades geradoras: opera com 12 bombas-turbinas reversíveis de 300 megawatts cada, incluindo duas máquinas de velocidade variável fornecidas pela Andritz Hydro para ajuste fino da rede.

opera com 12 bombas-turbinas reversíveis de 300 megawatts cada, incluindo duas máquinas de velocidade variável fornecidas pela para ajuste fino da rede. Produção anual limpa: gera cerca de 6,61 bilhões de quilowatt-hora por ano, volume que substitui 480 mil toneladas de carvão mineral e evita 1,2 milhão de toneladas de dióxido de carbono.

gera cerca de 6,61 bilhões de quilowatt-hora por ano, volume que substitui 480 mil toneladas de carvão mineral e evita 1,2 milhão de toneladas de dióxido de carbono. Casa de força subterrânea: fica enterrada no interior da montanha em uma caverna principal com cerca de 414 metros de comprimento, protegida contra variações climáticas extremas.

fica enterrada no interior da montanha em uma caverna principal com cerca de 414 metros de comprimento, protegida contra variações climáticas extremas. Subestação blindada subterrânea: utiliza equipamentos isolados a gás de 500 quilovolts dentro da rocha para enviar energia diretamente às linhas de transmissão de Pequim e Tianjin.

Como os dois reservatórios alternam entre bombeamento e geração ao longo do dia?

Durante a tarde, quando parques eólicos e usinas solares produzem mais eletricidade do que as cidades consomem, o excesso de energia alimenta os motores elétricos de Fengning. As turbinas giram no sentido inverso e funcionam como bombas gigantes, empurrando a água do reservatório inferior pelos túneis inclinados até o lago superior.

Ao anoitecer, quando o sol desaparece e o consumo residencial dispara, comportas de aço abrem os condutos forçados. A água despenca de volta pelo desnível da montanha, gira as mesmas 12 turbinas e injeta eletricidade estável na rede em menos de dois minutos.

Critério técnico Usina reversível (Fengning) Baterias de íons de lítio ⚡ Escala de potência 3.600 MW em um único complexo Dezenas a centenas de MW por parque ⏳ Vida útil estrutural 50 a 80 anos com manutenção mecânica 10 a 15 anos antes da troca de células 🏔️ Exigência geográfica Requer desnível natural entre dois lagos Instalação modular em qualquer terreno plano

Como a usina de Fengning foi estruturada para abastecer a região de Pequim com energia limpa?

Construída para integrar os grandes parques eólicos e solares de Zhangjiakou à rede elétrica da capital chinesa, a obra enfrentou invernos rigorosos e terrenos montanhosos íngremes.

A infraestrutura entrou em operação gradual a partir dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e alcançou sua capacidade máxima de 3,6 gigawatts no encerramento de 2024.

Abaixo, um vídeo do New China TV que aprofunda o tema:

Quais normas técnicas garantem a segurança das barragens e cavernas subterrâneas?

Como a água sobe e desce todos os dias, as encostas dos reservatórios sofrem ciclos rápidos de pressão que não existem em hidrelétricas comuns. Por isso, as bombas-turbinas seguem protocolos internacionais como a norma IEC 60193, que testa modelos hidráulicos contra vibração e cavitação.

No Brasil, projetos semelhantes de barragens e usinas reversíveis obedecem às regras da ABNT NBR 6118 para resistência do concreto estrutural e às diretrizes técnicas do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Assim, evita-se erosão nos taludes e fadiga nas tubulações de aço sob alta pressão.

Quando há excedente de eletricidade, as bombas transportam água para o reservatório superior, armazenando energia potencial — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é indispensável contratar um engenheiro hidráulico ou geotécnico?

Qualquer empreendimento que envolva barragens de acumulação, reservatórios em desnível ou escavações subterrâneas exige o trabalho integrado de um engenheiro civil especialista em obras hidráulicas e de um engenheiro geotécnico.

Não é uma estrutura que possa ser adaptada sem estudos profundos de maciço rochoso porque a infiltração de água sob alta pressão pode provocar deslizamentos nos taludes ou colapso das cavernas.