Quem aposta com frequência já se deparou com duas opções no volante: Surpresinha e Teimosinha. Os nomes soam parecidos, mas fazem coisas diferentes. Uma escolhe os números; a outra repete a aposta. Veja como funcionam no aplicativo Loterias CAIXA.

O que é a Surpresinha

Na Surpresinha, você não marca os números: o sistema sorteia a aposta por você. É a opção para quem não quer pensar em combinações ou prefere um jogo aleatório. A chance de ganhar é a mesma de qualquer outra aposta com a mesma quantidade de números, porque todas as combinações têm a mesma probabilidade.

Antes de contratar a Teimosinha, confira por quantos concursos a mesma combinação continuará participando. — Créditos: Imagem gerada por IA

O que é a Teimosinha

Na Teimosinha, a mesma aposta participa automaticamente de vários concursos seguidos, sem você precisar voltar à lotérica ou refazer o jogo. O valor total é cobrado de uma vez e cresce conforme o número de concursos escolhido. Se a aposta for premiada, o prêmio é seu em cada concurso em que ela acertar.

Quantos concursos a Teimosinha cobre

As opções mudam conforme a modalidade. Segundo as informações divulgadas sobre os planos, na Mega-Sena é possível jogar a mesma combinação por até 12 concursos seguidos, e na Lotofácil por até 24. Para as demais loterias, confira as opções disponíveis na tela de aposta do app.

O valor da Teimosinha aumenta conforme a quantidade de concursos escolhidos. — Créditos: Imagem gerada por IA

Dá para usar as duas juntas

Sim. Você pode pedir uma Surpresinha e, em seguida, aplicar a Teimosinha a ela. O app mostra o valor total antes de você confirmar o pagamento.

Como apostar pelo app

O aplicativo Loterias CAIXA permite apostar em todas as modalidades, exceto a Loteria Federal, para maiores de 18 anos com CPF válido. Baixe o app ou use o portal Loterias Online, escolha a loteria, marque os números ou use a Surpresinha, defina a Teimosinha e pague a aposta.

Cuidados com a Teimosinha

O valor total é maior, porque cobre vários concursos

Concursos especiais, como a Quina Friday, podem suspender a Teimosinha durante o período de vendas

Acompanhe os resultados: a aposta continua valendo até o último concurso contratado

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Leia também: [URL do artigo do Portal UAI sobre como apostar pelo celular].

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.