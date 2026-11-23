Quem aposta com frequência já se deparou com duas opções no volante: Surpresinha e Teimosinha. Os nomes soam parecidos, mas fazem coisas diferentes. Uma escolhe os números; a outra repete a aposta. Veja como funcionam no aplicativo Loterias CAIXA.
O que é a Surpresinha
Na Surpresinha, você não marca os números: o sistema sorteia a aposta por você. É a opção para quem não quer pensar em combinações ou prefere um jogo aleatório. A chance de ganhar é a mesma de qualquer outra aposta com a mesma quantidade de números, porque todas as combinações têm a mesma probabilidade.
O que é a Teimosinha
Na Teimosinha, a mesma aposta participa automaticamente de vários concursos seguidos, sem você precisar voltar à lotérica ou refazer o jogo. O valor total é cobrado de uma vez e cresce conforme o número de concursos escolhido. Se a aposta for premiada, o prêmio é seu em cada concurso em que ela acertar.
Quantos concursos a Teimosinha cobre
As opções mudam conforme a modalidade. Segundo as informações divulgadas sobre os planos, na Mega-Sena é possível jogar a mesma combinação por até 12 concursos seguidos, e na Lotofácil por até 24. Para as demais loterias, confira as opções disponíveis na tela de aposta do app.
Dá para usar as duas juntas
Sim. Você pode pedir uma Surpresinha e, em seguida, aplicar a Teimosinha a ela. O app mostra o valor total antes de você confirmar o pagamento.
Como apostar pelo app
O aplicativo Loterias CAIXA permite apostar em todas as modalidades, exceto a Loteria Federal, para maiores de 18 anos com CPF válido. Baixe o app ou use o portal Loterias Online, escolha a loteria, marque os números ou use a Surpresinha, defina a Teimosinha e pague a aposta.
Cuidados com a Teimosinha
- O valor total é maior, porque cobre vários concursos
- Concursos especiais, como a Quina Friday, podem suspender a Teimosinha durante o período de vendas
- Acompanhe os resultados: a aposta continua valendo até o último concurso contratado
Como resgatar o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
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Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.