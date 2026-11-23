Cada um dos seis ganhadores da Mega da Virada 2025 recebeu cerca de R$ 181,9 milhões. É a pergunta que todo apostador faz: o que se faz com tanto dinheiro? A conta mais útil não é uma lista de bens, mas quanto esse valor rende parado e quanto vai embora em imposto.

De onde vem o valor

O concurso 2955, a Mega da Virada de 2025, pagou R$ 1.091.357.286,52 a seis apostas ganhadoras. Dividindo o prêmio em seis partes iguais, cada aposta fica com cerca de R$ 181,9 milhões.

Cada uma das seis apostas vencedoras da Mega da Virada 2025 recebeu aproximadamente R$ 181,9 milhões. — Créditos: Imagem gerada por IA

Quanto sobra depois do imposto de renda

Prêmios de loteria sofrem desconto de imposto de renda na fonte, retido pela Caixa antes do pagamento. Com uma alíquota de 30%, o valor líquido de R$ 181,9 milhões seria de cerca de R$ 127,3 milhões. Para saber a regra exata do seu caso, consulte um contador.

Quanto rende com a Selic em 13,75%

O Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano na reunião de 4 de novembro de 2026, pondo fim a uma sequência de cortes. Em uma conta simples, antes de impostos:

Sobre os R$ 181,9 milhões brutos: cerca de R$ 25 milhões por ano, ou R$ 2,1 milhões por mês

Sobre os R$ 127,3 milhões líquidos: cerca de R$ 17,5 milhões por ano, ou R$ 1,46 milhão por mês

Na poupança, o rendimento é menor: pela regra vigente, de 0,5% ao mês mais a TR, o valor bruto renderia pouco mais de R$ 900 mil por mês. Os números são estimativas para fins de comparação, não uma recomendação de investimento.

A poupança e as aplicações ligadas à taxa básica de juros seguem regras diferentes de remuneração e tributação. — Créditos: Imagem gerada por IA

O que dá para pagar só com o rendimento

Esse é o ponto que costuma surpreender: com os juros atuais, o rendimento mensal de um prêmio desse tamanho é maior do que o que muita gente ganha em uma vida inteira de trabalho. Por isso, planejadores financeiros costumam sugerir que o ganhador defina primeiro uma reserva de segurança e só depois pense em compras grandes, como imóvel, carro ou negócio próprio.

Primeiros passos de quem ganha

Guardar o bilhete ou o comprovante e resgatar o prêmio dentro de 90 dias

Manter discrição e desconfiar de qualquer contato que diga ter vínculo com a Caixa

Procurar orientação profissional antes de movimentar o dinheiro

Como resgatar o prêmio

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.

Mega da Virada 2026

A próxima Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, com sorteio em 1º de janeiro de 2027, às 11h. A aposta simples custa R$ 6,00, e a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br. Leia também: [URL do artigo do Portal UAI sobre os horários da Mega da Virada].

Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.