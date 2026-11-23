Cada um dos seis ganhadores da Mega da Virada 2025 recebeu cerca de R$ 181,9 milhões. É a pergunta que todo apostador faz: o que se faz com tanto dinheiro? A conta mais útil não é uma lista de bens, mas quanto esse valor rende parado e quanto vai embora em imposto.
De onde vem o valor
O concurso 2955, a Mega da Virada de 2025, pagou R$ 1.091.357.286,52 a seis apostas ganhadoras. Dividindo o prêmio em seis partes iguais, cada aposta fica com cerca de R$ 181,9 milhões.
Quanto sobra depois do imposto de renda
Prêmios de loteria sofrem desconto de imposto de renda na fonte, retido pela Caixa antes do pagamento. Com uma alíquota de 30%, o valor líquido de R$ 181,9 milhões seria de cerca de R$ 127,3 milhões. Para saber a regra exata do seu caso, consulte um contador.
Quanto rende com a Selic em 13,75%
O Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano na reunião de 4 de novembro de 2026, pondo fim a uma sequência de cortes. Em uma conta simples, antes de impostos:
- Sobre os R$ 181,9 milhões brutos: cerca de R$ 25 milhões por ano, ou R$ 2,1 milhões por mês
- Sobre os R$ 127,3 milhões líquidos: cerca de R$ 17,5 milhões por ano, ou R$ 1,46 milhão por mês
Na poupança, o rendimento é menor: pela regra vigente, de 0,5% ao mês mais a TR, o valor bruto renderia pouco mais de R$ 900 mil por mês. Os números são estimativas para fins de comparação, não uma recomendação de investimento.
O que dá para pagar só com o rendimento
Esse é o ponto que costuma surpreender: com os juros atuais, o rendimento mensal de um prêmio desse tamanho é maior do que o que muita gente ganha em uma vida inteira de trabalho. Por isso, planejadores financeiros costumam sugerir que o ganhador defina primeiro uma reserva de segurança e só depois pense em compras grandes, como imóvel, carro ou negócio próprio.
Primeiros passos de quem ganha
- Guardar o bilhete ou o comprovante e resgatar o prêmio dentro de 90 dias
- Manter discrição e desconfiar de qualquer contato que diga ter vínculo com a Caixa
- Procurar orientação profissional antes de movimentar o dinheiro
Como resgatar o prêmio
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio; depois disso, o dinheiro vai para o FIES. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser retirados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa, e também online via Mercado Pago. Acima de R$ 2.428,80, só nas agências, com documento de identidade, CPF e recibo original. Para valores acima de R$ 10.000, o pagamento ocorre em até dois dias úteis após a apuração oficial. Confira as regras em loterias.caixa.gov.br.
Mega da Virada 2026
A próxima Mega da Virada tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão, com sorteio em 1º de janeiro de 2027, às 11h. A aposta simples custa R$ 6,00, e a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Aposte em loteriasonline.caixa.gov.br. Leia também: [URL do artigo do Portal UAI sobre os horários da Mega da Virada].
Resultado baseado nas informações oficiais da Caixa Econômica Federal. Aposte com segurança em loteriasonline.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.