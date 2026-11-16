Portal UAI · Loterias Resumo e destaques Mega da Virada As simulações da pauta apontam rendimentos mensais milionários em aplicações conservadoras. Os valores mudam conforme juros, impostos, taxas e condições de mercado. 1 Poupança: estimativa de aproximadamente R$ 6,2 milhões por mês no cenário apresentado.

2 CDB a 100% do CDI: cerca de R$ 7,9 milhões mensais líquidos, segundo a simulação fornecida.

3 Tesouro Selic: estimativa de R$ 8,2 milhões mensais brutos na pauta.

Ganhar R$ 1 bilhão na Mega da Virada mudaria a vida de qualquer pessoa. Mas, além de pensar no que comprar, existe uma questão financeira: quanto esse patrimônio poderia render se fosse aplicado? A resposta depende da taxa de juros, do investimento escolhido, dos impostos e das condições de cada produto.

Poupança: rendimento isento de Imposto de Renda

A poupança é isenta de Imposto de Renda para pessoas físicas e não cobra taxa de administração. A simulação da pauta considera rendimento de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), em um cenário de Selic acima de 10,5% ao ano.

Com essa hipótese, o retorno mensal sobre R$ 1 bilhão poderia ficar entre aproximadamente R$ 5 milhões e R$ 6,2 milhões, dependendo da TR considerada. O resultado efetivo varia conforme as condições vigentes e a data de aniversário dos depósitos.

Também é necessário observar os limites de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Um patrimônio desse tamanho exige avaliação específica de risco e diversificação; a garantia não cobre integralmente um bilhão aplicado em uma única instituição.

CDB: rendimento atrelado ao CDI

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) podem oferecer remuneração vinculada ao CDI. A pauta usa como referência produtos que pagam de 100% a 110% do CDI e estima que um CDB de 100% do CDI poderia render aproximadamente 0,87% ao mês bruto no cenário considerado.

Sobre R$ 1 bilhão, isso representaria cerca de R$ 8,7 milhões brutos mensais. Após o Imposto de Renda, o retorno líquido depende do prazo e da alíquota aplicável. A simulação fornecida aponta uma faixa aproximada de R$ 7,4 milhões a R$ 7,9 milhões líquidos em determinados prazos.

Antes de escolher um CDB, é importante avaliar emissor, liquidez, prazo, taxa e cobertura do FGC. Para um patrimônio dessa dimensão, a diversificação é essencial.

Tesouro Selic: títulos públicos

O Tesouro Selic é um título público cuja rentabilidade acompanha a taxa básica de juros, com variações decorrentes das condições do título e do mercado. A pauta estima retorno bruto mensal entre R$ 8,2 milhões e R$ 8,7 milhões para R$ 1 bilhão no cenário utilizado.

O Tesouro Selic não tem cobertura do FGC. Há incidência de Imposto de Renda sobre os rendimentos, conforme a tabela regressiva, além de custos aplicáveis. A liquidez e o preço de venda antecipada também devem ser considerados.

O que avaliar além do rendimento

Um patrimônio de R$ 1 bilhão exige planejamento que vai além de comparar taxas. Entre os pontos importantes estão diversificação, liquidez, tributação, proteção patrimonial e prevenção de conflitos familiares ou financeiros.

O ganhador também deve considerar a tributação do prêmio e a tributação dos rendimentos posteriores, que seguem regras próprias de cada investimento. Para decisões dessa dimensão, é recomendável buscar orientação de profissionais habilitados, como planejador financeiro certificado e assessor de investimentos registrado.

As simulações não constituem recomendação de investimento. Consulte informações oficiais sobre a loteria nas {caixa}.