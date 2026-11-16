Resumo e destaques
A aposta online é feita pelo portal oficial das Loterias Caixa. O processo envolve cadastro, escolha das dezenas, revisão do carrinho e pagamento.
- 11. Acesse: loteriasonline.caixa.gov.br e entre na conta ou faça o cadastro.
- 22. Escolha: selecione Mega-Sena/Mega da Virada e marque de 6 a 20 dezenas.
- 33. Finalize: conclua o pagamento pelos meios disponíveis na plataforma e guarde o comprovante.
É possível participar da Mega da Virada sem ir a uma casa lotérica. O apostador pode registrar o jogo pelo celular, usando o portal oficial das Loterias Online. O processo envolve acessar ou criar uma conta, selecionar as dezenas, revisar o pedido e concluir o pagamento pelos meios disponibilizados na plataforma.
O que é necessário para apostar online
Antes de começar, tenha os dados necessários para o cadastro e verifique os requisitos de participação, incluindo a idade mínima legal. O acesso deve ser feito exclusivamente pelo site oficial loteriasonline.caixa.gov.br. Nunca compartilhe senha, códigos de acesso ou dados pessoais com terceiros.
Passo a passo para apostar pelo celular
1. Entre no portal oficial
Abra o navegador do celular e digite o endereço loteriasonline.caixa.gov.br. Confira se está no domínio correto antes de informar qualquer dado.
2. Faça login ou conclua o cadastro
Se já tiver uma conta, entre com suas credenciais. Caso contrário, siga as instruções exibidas na plataforma para criar o cadastro.
3. Selecione a modalidade
Na lista de jogos, escolha Mega-Sena e, quando estiver disponível no período de apostas, selecione o concurso especial Mega da Virada.
4. Marque as dezenas
Escolha de 6 a 20 números, entre 1 e 60. A aposta simples utiliza seis dezenas e custa R$ 5,00, conforme a pauta. A opção Surpresinha permite que o sistema faça a escolha.
5. Revise o jogo
Confira as dezenas, adicione a aposta ao carrinho e revise os dados antes de confirmar a compra.
6. Conclua o pagamento
Selecione uma das formas disponibilizadas pelo portal. A pauta menciona Pix, cartão de crédito ou saldo da conta; confirme quais opções estão disponíveis no momento da compra e guarde o comprovante.
Até que horas é possível apostar?
A pauta informa encerramento às 17h de 31 de dezembro, no horário de Brasília. Confira a data e o limite exibidos no portal oficial para a edição correspondente e evite deixar a aposta para os minutos finais.
É possível apostar pelo aplicativo da Caixa?
Para registrar apostas pela internet, utilize o portal oficial Loterias Online. A existência de outros aplicativos da Caixa não significa que todos ofereçam o serviço de apostas. Verifique os canais autorizados e evite páginas de terceiros.
O resultado oficial será divulgado pela Caixa Econômica Federal.