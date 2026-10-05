Resumo 🔇 O que é: Uma camada amortecedora colocada entre a laje de concreto e o piso de acabamento para absorver os impactos mecânicos. ⚡ Por que acontece: Revestimentos rígidos sem amortecimento transmitem a vibração do caminhar direto para a estrutura, agindo como uma caixa de ressonância. 🛠️ O que fazer: Instalar a manta adequada ao piso laminado ou vinílico flutuante, garantindo contrapiso limpo, seco e bem nivelado.

Muitas pessoas investem em um piso novo e bonito, mas só percebem a falta de conforto sonoro no dia a dia, quando o barulho de saltos, passos pesados e objetos caindo passa a incomodar a família e os vizinhos do andar de baixo.

Por que o piso sem manta acústica faz tanto barulho ao caminhar?

O ruído excessivo acontece porque a laje de concreto sem amortecimento age como um tambor, multiplicando cada estalo de calçado ou móvel arrastado. Imagine bater um martelo direto em uma tábua maciça em comparação a bater na mesma tábua coberta por uma borracha espessa.

Do ponto de vista técnico, o caminhar produz o chamado ruído de impacto, uma onda mecânica de vibração que atravessa materiais rígidos com facilidade. Quando a manta acústica é posicionada entre a laje e o piso flutuante, sua estrutura elástica dissipa a energia cinética do impacto antes que ela se transforme em som no ambiente inferior.

O ruído de impacto nasce da vibração mecânica transmitida pela estrutura, e a manta atua como uma camada intermediária de amortecimento — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os principais tipos de manta acústica para cada revestimento?

Os materiais mais comuns no mercado variam conforme o piso e o nível de isolamento exigido pelas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A escolha correta da espessura evita que as réguas do piso embarquem ou estalem com o passar do tempo.

A manta de polietileno expandido (EPE) é o modelo mais tradicional para pisos laminados por oferecer proteção contra umidade leve e baixo custo. Já a manta de lã de PET e a manta de cortiça entregam performance superior de absorção sonora para apartamentos que exigem maior isolamento entre andares.

Destaques Técnicos da Manta Acústica 📏 ESPESSURA IDEAL 2 mm a 3 mm Espessuras maiores podem desencaixar as réguas do piso flutuante e danificar os encaixes de travamento. 📜 NORMA OFICIAL NBR 15575 Regulamenta o desempenho acústico mínimo obrigatório para pisos de edifícios residenciais no Brasil. 💧 PROTEÇÃO EXTRA Barreira de Vapor Modelos aluminizados evitam que a umidade do contrapiso suba e estrague réguas de madeira laminada.

Como instalar a manta acústica de forma correta no ambiente?

A instalação correta da manta exige que o contrapiso esteja totalmente limpo, seco e sem desníveis superiores a 2 milímetros. Qualquer resíduo de obra solto no chão pode furar a proteção amortecedora e criar estalos contínuos ao andar.

As faixas de manta devem ser estendidas lado a lado sem sobreposição, evitando elevações sob os encaixes das réguas do piso. Fazer a vedação completa das juntas com fita adesiva apropriada impede que o som escape pelas frestas do piso flutuante.

Limpeza do contrapiso: Aspire toda a poeira e remova restos de tinta ou argamassa para garantir uma superfície lisa. Desenrolar das faixas: Posicione a manta cobrindo todo o espaço, subindo cerca de 2 centímetros nas paredes da borda. Vedação das emendas: Cole a junção das faixas com fita adesiva para evitar frestas no isolamento de ruído. Assentamento do piso: Instale as réguas do piso laminado ou vinílico de encaixe diretamente sobre a manta tratada.

Tipo de Manta Indicação Principal Nível de Atenuação 🌾 Polietileno Expandido (EPE) Pisos laminados e reformas residenciais simples Básico (reduz ruídos de passos moderados) 🧶 Lã de PET Reciclado Apartamentos e edifícios com diretrizes rígidas Alto (excelente absorção de impactos) 🪵 Manta de Cortiça Natural Pisos vinílicos de clique e projetos ecológicos Superior (isolamento térmico e acústico)

Como planejar o isolamento acústico correto na sua casa ou apartamento?

Antes de iniciar a instalação do revestimento, entender a diferença entre isolamento de som aéreo e atenuação de impacto evita escolhas erradas de material. Cada ambiente exige uma densidade de manta compatível com a rotina da casa e com a estrutura do prédio.

A escolha criteriosa dos componentes garante que os ruídos de passos, móveis arrastados e conversas sejam bloqueados na medida certa. Investir no produto correto evita gastos extras com reformas reparadoras no futuro.

Abaixo, um vídeo do canal PLANARQ CAMPOS / Ralph Dias (YouTube) que aprofunda o tema:

O que diz a norma NBR 15575 sobre o desempenho acústico de pisos?

A NBR 15575 da ABNT estabelece os parâmetros de desempenho obrigatórios para edificações residenciais no Brasil. A norma fixa limites máximos para a transmissão de som de impacto entre pavimentos sobrepostos em edifícios.

Esses critérios protegem os moradores contra barulhos excessivos entre andares e garantem mais privacidade no lar. A aplicação da manta acústica sob o piso flutuante é uma das estratégias mais acessíveis para atender aos exigentes níveis de isolamento da norma.

A camada resiliente instalada sob o revestimento ajuda a reduzir a transmissão de vibrações provocadas por passos e outros impactos — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando é necessário contratar um instalador especializado ou engenheiro acústico?

É recomendado chamar um instalador profissional de pisos sempre que o contrapiso apresentar desníveis acentuados ou sinais de umidade excessiva. O especialista saberá aplicar a massa niveladora correta e indicar o tipo de manta ideal para manter a garantia da fábrica.

Em edifícios antigos com lajes mais finas ou em locais com alta exigência sonora, a consultoria de um engenheiro acústico orienta a escolha precisa do material. Essa avaliação técnica evita falhas na vedação periférica que costumam deixar o som vazar pelas frestas dos rodapés.

📋 Perguntas Frequentes Posso usar manta acústica embaixo do piso vinílico colado? Não. O piso vinílico colado exige base totalmente rígida. A manta tradicional só deve ser usada em pisos vinílicos ou laminados instalados no sistema de encaixe flutuante (clique). A manta acústica substitui a impermeabilização do chão? Não. Embora os modelos com filme aluminizado funcionem como barreira contra umidade residual do contrapiso, eles não resolvem infiltrações ou vazamentos hidráulicos graves. Qual é a vida útil média de uma manta acústica sob o piso? Quando instalada em ambiente seco e sobre superfície nivelada, a manta dura tanto quanto o próprio revestimento, variando entre 10 e 15 anos sem perder o poder de amortecimento.

Nota de segurança: Este conteúdo possui caráter informativo; em caso de dúvidas sobre estufamento do solo, umidade no contrapiso ou estruturação de lajes, consulte um profissional especializado em revestimentos ou engenharia civil antes de iniciar a obra.