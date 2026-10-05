Muitas pessoas investem em um piso novo e bonito, mas só percebem a falta de conforto sonoro no dia a dia, quando o barulho de saltos, passos pesados e objetos caindo passa a incomodar a família e os vizinhos do andar de baixo.
Por que o piso sem manta acústica faz tanto barulho ao caminhar?
O ruído excessivo acontece porque a laje de concreto sem amortecimento age como um tambor, multiplicando cada estalo de calçado ou móvel arrastado. Imagine bater um martelo direto em uma tábua maciça em comparação a bater na mesma tábua coberta por uma borracha espessa.
Do ponto de vista técnico, o caminhar produz o chamado ruído de impacto, uma onda mecânica de vibração que atravessa materiais rígidos com facilidade. Quando a manta acústica é posicionada entre a laje e o piso flutuante, sua estrutura elástica dissipa a energia cinética do impacto antes que ela se transforme em som no ambiente inferior.
Quais são os principais tipos de manta acústica para cada revestimento?
Os materiais mais comuns no mercado variam conforme o piso e o nível de isolamento exigido pelas diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A escolha correta da espessura evita que as réguas do piso embarquem ou estalem com o passar do tempo.
A manta de polietileno expandido (EPE) é o modelo mais tradicional para pisos laminados por oferecer proteção contra umidade leve e baixo custo. Já a manta de lã de PET e a manta de cortiça entregam performance superior de absorção sonora para apartamentos que exigem maior isolamento entre andares.
Como instalar a manta acústica de forma correta no ambiente?
A instalação correta da manta exige que o contrapiso esteja totalmente limpo, seco e sem desníveis superiores a 2 milímetros. Qualquer resíduo de obra solto no chão pode furar a proteção amortecedora e criar estalos contínuos ao andar.
As faixas de manta devem ser estendidas lado a lado sem sobreposição, evitando elevações sob os encaixes das réguas do piso. Fazer a vedação completa das juntas com fita adesiva apropriada impede que o som escape pelas frestas do piso flutuante.
- Limpeza do contrapiso: Aspire toda a poeira e remova restos de tinta ou argamassa para garantir uma superfície lisa.
- Desenrolar das faixas: Posicione a manta cobrindo todo o espaço, subindo cerca de 2 centímetros nas paredes da borda.
- Vedação das emendas: Cole a junção das faixas com fita adesiva para evitar frestas no isolamento de ruído.
- Assentamento do piso: Instale as réguas do piso laminado ou vinílico de encaixe diretamente sobre a manta tratada.
|Tipo de Manta
|Indicação Principal
|Nível de Atenuação
|🌾 Polietileno Expandido (EPE)
|Pisos laminados e reformas residenciais simples
|Básico (reduz ruídos de passos moderados)
|🧶 Lã de PET Reciclado
|Apartamentos e edifícios com diretrizes rígidas
|Alto (excelente absorção de impactos)
|🪵 Manta de Cortiça Natural
|Pisos vinílicos de clique e projetos ecológicos
|Superior (isolamento térmico e acústico)
Como planejar o isolamento acústico correto na sua casa ou apartamento?
Antes de iniciar a instalação do revestimento, entender a diferença entre isolamento de som aéreo e atenuação de impacto evita escolhas erradas de material. Cada ambiente exige uma densidade de manta compatível com a rotina da casa e com a estrutura do prédio.
A escolha criteriosa dos componentes garante que os ruídos de passos, móveis arrastados e conversas sejam bloqueados na medida certa. Investir no produto correto evita gastos extras com reformas reparadoras no futuro.
Abaixo, um vídeo do canal PLANARQ CAMPOS / Ralph Dias (YouTube) que aprofunda o tema:
O que diz a norma NBR 15575 sobre o desempenho acústico de pisos?
A NBR 15575 da ABNT estabelece os parâmetros de desempenho obrigatórios para edificações residenciais no Brasil. A norma fixa limites máximos para a transmissão de som de impacto entre pavimentos sobrepostos em edifícios.
Esses critérios protegem os moradores contra barulhos excessivos entre andares e garantem mais privacidade no lar. A aplicação da manta acústica sob o piso flutuante é uma das estratégias mais acessíveis para atender aos exigentes níveis de isolamento da norma.
Quando é necessário contratar um instalador especializado ou engenheiro acústico?
É recomendado chamar um instalador profissional de pisos sempre que o contrapiso apresentar desníveis acentuados ou sinais de umidade excessiva. O especialista saberá aplicar a massa niveladora correta e indicar o tipo de manta ideal para manter a garantia da fábrica.
Em edifícios antigos com lajes mais finas ou em locais com alta exigência sonora, a consultoria de um engenheiro acústico orienta a escolha precisa do material. Essa avaliação técnica evita falhas na vedação periférica que costumam deixar o som vazar pelas frestas dos rodapés.
Nota de segurança: Este conteúdo possui caráter informativo; em caso de dúvidas sobre estufamento do solo, umidade no contrapiso ou estruturação de lajes, consulte um profissional especializado em revestimentos ou engenharia civil antes de iniciar a obra.