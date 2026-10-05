Em uma disputa por comida, o escritor brasileiro Machado de Assis criou a expressão “Ao vencedor, as batatas”. Presente no romance Quincas Borba, a frase parece celebrar quem ganha, mas funciona como ironia diante de uma teoria que trata a derrota e o sofrimento de outras pessoas como etapas naturais da vitória.

De onde saiu a frase Ao vencedor, as batatas?

A expressão aparece em Quincas Borba, romance do escritor publicado em livro em 1891. Ela surge durante uma explicação do personagem que dá nome à obra, criador de uma filosofia fictícia chamada Humanitismo, apresentada ao amigo Rubião.

Quincas Borba procura convencer o interlocutor de que a luta e a destruição fazem parte de uma lógica supostamente positiva da vida. Para ilustrar sua proposta, imagina um campo de batatas disputado por duas tribos famintas, transformando uma situação de sobrevivência em argumento filosófico.

A ironia de Machado de Assis em Ao vencedor, as batatas

Por que duas tribos famintas precisariam lutar pelas batatas?

Na explicação do personagem, a plantação possui comida suficiente para alimentar apenas uma das tribos. Dividir os alimentos deixaria ambas sem forças para atravessar uma montanha em direção a outro campo. Assim, ele apresenta a eliminação de um grupo como condição para a sobrevivência do vencedor.

A fórmula chegou a ser mencionada em um discurso da Academia Brasileira de Letras, com referência ao sexto capítulo do romance. O efeito irônico está justamente em converter uma tragédia humana em justificativa aparentemente racional para premiar quem permanece de pé.

O que Machado de Assis queria criticar com a filosofia das batatas?

O Humanitismo imita o tom de uma teoria capaz de explicar tudo, mas suas conclusões revelam uma lógica cruel de competição. Ao levar esse raciocínio ao extremo, Machado expõe o absurdo de considerar que vencer torna qualquer comportamento justo ou que perder significa merecer o próprio destino.

A metáfora permite reconhecer alguns mecanismos dessa ironia:

Escassez: a falta de alimentos é apresentada como ponto de partida para o conflito.

a falta de alimentos é apresentada como ponto de partida para o conflito. Competição: a vitória de um grupo depende da derrota completa do outro.

a vitória de um grupo depende da derrota completa do outro. Justificativa: a teoria descreve a destruição como se fosse uma necessidade benéfica.

a teoria descreve a destruição como se fosse uma necessidade benéfica. Recompensa: somente quem vence recebe aquilo que todos desejavam.

somente quem vence recebe aquilo que todos desejavam. Ironia: a explicação aparentemente séria expõe a indiferença diante de quem sofre.

A ironia de Machado de Assis em Ao vencedor, as batatas

Como a expressão acompanha o destino de Rubião?

A alegoria não fica restrita a uma conversa filosófica. A primeira edição de Quincas Borba, preservada pela Biblioteca Brasiliana da USP, apresenta a trajetória de Rubião, que herda uma fortuna e passa a viver cercado por pessoas interessadas em seus recursos.

Com o avanço do enredo, aquele que se imaginava vencedor descobre a fragilidade da própria posição. A repetição do lema intensifica a crítica às relações de interesse: ter vantagens materiais em determinado momento não garante que alguém continuará protegido dos mecanismos que antes pareciam beneficiá-lo.

Por que essas quatro palavras continuam tão atuais?

Fora do romance, a frase pode ser utilizada para comentar situações nas quais uma pessoa conquista tudo enquanto outra suporta as perdas. Seu sentido, porém, fica mais rico quando preservamos a ironia machadiana: a expressão não precisa representar apoio irrestrito à vitória de quem possui mais força.

Ao fazer uma teoria fictícia transformar sofrimento em mérito do vencedor, Machado de Assis questiona a facilidade com que interesses podem ser apresentados como verdades inevitáveis. A pergunta que permanece é simples: quando alguém recebe as batatas, o que aconteceu com aqueles que ficaram sem nada?