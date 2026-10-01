Resultado
Lotofácil 3793: duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada — veja o resultado completo.
- 1 Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada. O prêmio não acumulou
- 2 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
- 3 Próximo concurso: 3794, quinta-feira, 1º/10, às 21h — estimativa de R$ 2 milhões
A Lotofácil 3793 teve dois ganhadores do prêmio principal nesta quarta-feira (30). Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada, em Goianésia (GO) e Indaiatuba (SP), e o prêmio não acumulou.
Números sorteados
01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3793 de hoje
Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de quarta-feira, 30 de setembro, pela Caixa Econômica Federal. A transmissão foi ao vivo pelo YouTube da Caixa.
A Lotofácil acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas, e o prêmio principal foi pago. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.
Foi o quinto concurso seguido com ganhador na faixa principal, depois dos concursos 3789, 3790, 3791 e 3792. Ao todo, oito apostas levaram o prêmio principal nesse período.
Teve ganhador na Lotofácil hoje?
Sim. Duas apostas acertaram os 15 números e levam R$ 537.416,65 cada. As duas eram apostas simples, de 15 números, que custam R$ 3,50. As cidades dos ganhadores:
- Goianésia/GO
- Indaiatuba/SP
Veja o rateio completo por faixa:
- 15 acertos: duas apostas ganhadoras, R$ 537.416,65 cada
- 14 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 775,79 cada
- 13 acertos: 11.606 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada
- 12 acertos: 114.307 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada
- 11 acertos: 522.120 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada
Como jogar na Lotofácil
O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar todas é de uma em 3.268.760.
Onde apostar
Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa até as 20h do dia do sorteio. O próximo concurso é o 3794, nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h.
Como resgatar o prêmio
Os dois prêmios de R$ 537.416,65 passam do teto da lotérica, então o resgate é feito em uma agência da Caixa. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.
Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.
O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.
Histórico dos últimos concursos
|Concurso
|Data
|Números sorteados
|Resultado
|3793
|30/09
|01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
|Dois ganhadores
|3792
|29/09
|02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25
|Três ganhadores
|3791
|28/09
|01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25
|Um ganhador
|3790
|27/09
|01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25
|Um ganhador
|3789
|25/09
|06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25
|Um ganhador
|3788
|24/09
|01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
|Acumulou
|3787
|23/09
|03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24
|Acumulou
O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.
O que você precisa saber
Quais foram os números sorteados?
01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25
A Lotofácil acumulou?
Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas, e o prêmio principal foi pago.
Quantas apostas acertaram os 15 números?
Duas, de Goianésia (GO) e Indaiatuba (SP). Cada uma leva R$ 537.416,65.
Quando é o próximo sorteio?
Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, com o concurso 3794 e prêmio estimado em R$ 2 milhões.
Como faço para receber o prêmio?
Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.
Qual é o prazo para resgatar o prêmio?
90 dias corridos a partir da data do sorteio.
Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.
Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.