Resultado uai Lotofácil 3793: duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada — veja o resultado completo. 1 Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada. O prêmio não acumulou

2 Dezenas sorteadas: 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3 Próximo concurso: 3794, quinta-feira, 1º/10, às 21h — estimativa de R$ 2 milhões

A Lotofácil 3793 teve dois ganhadores do prêmio principal nesta quarta-feira (30). Duas apostas acertaram as 15 dezenas e levam R$ 537.416,65 cada, em Goianésia (GO) e Indaiatuba (SP), e o prêmio não acumulou.

Números sorteados

01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Resultado da Lotofácil — números sorteados no concurso 3793 de hoje

Sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21h de quarta-feira, 30 de setembro, pela Caixa Econômica Federal. A transmissão foi ao vivo pelo YouTube da Caixa.

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas, e o prêmio principal foi pago. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Lotofácil é de R$ 2 milhões.

Foi o quinto concurso seguido com ganhador na faixa principal, depois dos concursos 3789, 3790, 3791 e 3792. Ao todo, oito apostas levaram o prêmio principal nesse período.

Teve ganhador na Lotofácil hoje?

Sim. Duas apostas acertaram os 15 números e levam R$ 537.416,65 cada. As duas eram apostas simples, de 15 números, que custam R$ 3,50. As cidades dos ganhadores:

Goianésia/GO

Indaiatuba/SP

Veja o rateio completo por faixa:

15 acertos: duas apostas ganhadoras, R$ 537.416,65 cada

14 acertos: 415 apostas ganhadoras, R$ 775,79 cada

13 acertos: 11.606 apostas ganhadoras, R$ 35,00 cada

12 acertos: 114.307 apostas ganhadoras, R$ 14,00 cada

11 acertos: 522.120 apostas ganhadoras, R$ 7,00 cada

Como jogar na Lotofácil

O apostador marca de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50, e a chance de acertar todas é de uma em 3.268.760.

Onde apostar

Você pode apostar em qualquer lotérica credenciada ou pelo site oficial da Caixa até as 20h do dia do sorteio. O próximo concurso é o 3794, nesta quinta-feira, 1º de outubro, às 21h.

Como resgatar o prêmio

Os dois prêmios de R$ 537.416,65 passam do teto da lotérica, então o resgate é feito em uma agência da Caixa. Prêmios de até R$ 2.428,79 podem ser resgatados em qualquer lotérica credenciada ou agência da Caixa. Quem apostou online recebe via Mercado Pago.

Valores acima disso só saem nas agências, com documento de identidade, CPF e o recibo original da aposta. Acima de R$ 10.000, o pagamento sai em até dois dias úteis após a apuração oficial.

O prazo para resgatar é de 90 dias após o sorteio. Depois disso, o valor vai para o FIES. As regras completas estão em loterias.caixa.gov.br.

Histórico dos últimos concursos

Concurso Data Números sorteados Resultado 3793 30/09 01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25 Dois ganhadores 3792 29/09 02 – 04 – 06 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 23 – 24 – 25 Três ganhadores 3791 28/09 01 – 02 – 04 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 19 – 24 – 25 Um ganhador 3790 27/09 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 25 Um ganhador 3789 25/09 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 23 – 25 Um ganhador 3788 24/09 01 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 Acumulou 3787 23/09 03 – 04 – 06 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 Acumulou

O histórico completo está em loterias.caixa.gov.br.

O que você precisa saber

Quais foram os números sorteados?

01 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

A Lotofácil acumulou?

Não. Duas apostas acertaram as 15 dezenas, e o prêmio principal foi pago.

Quantas apostas acertaram os 15 números?

Duas, de Goianésia (GO) e Indaiatuba (SP). Cada uma leva R$ 537.416,65.

Quando é o próximo sorteio?

Quinta-feira, 1º de outubro, às 21h, com o concurso 3794 e prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Como faço para receber o prêmio?

Até R$ 2.428,79, em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Acima disso, só nas agências.

Qual é o prazo para resgatar o prêmio?

90 dias corridos a partir da data do sorteio.

Fonte oficial: loterias.caixa.gov.br.

Jogue com responsabilidade. A loteria é uma forma de entretenimento — nunca aposte mais do que pode perder.