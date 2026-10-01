O vaso de plástico flexível (também conhecido como saquinho de viveiro) é amplamente utilizado na propagação de mudas por ser barato e leve. No entanto, quando a planta permanece no recipiente além do tempo limite de viveiro, o formato cilíndrico e as paredes lisas impedem a expansão natural do sistema radicular, provocando deformações conhecidas como enovelamento.

Como o confinamento no plástico gera o enovelamento e o estrangulamento radicular?

As raízes periféricas crescem radialmente em busca de umidade, nutrientes e oxigênio. Ao entrarem em contato com a parede rígida e impermeável do plástico, seu crescimento horizontal é bloqueado, forçando-as a dobrar para os lados e para baixo.

Sem espaço para se desenvolver, a raiz principal e as secundárias começam a girar em espiral ao redor do próprio torrão de terra. Segundo pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o enovelamento radicular reduz a absorção de nutrientes e causa o autoestrangulamento da muda à medida que as raízes engrossam e comprimem os vasos condutores de seiva.

O formato cilíndrico e as paredes lisas dominam os segredos da restrição de crescimento em mudas. Veja por que esse travamento ocorre e o que o torna evitável.

Quais são os pilares para identificar e corrigir o travamento radicular?

Recuperar uma muda mantida por muito tempo em recipiente plástico exige intervenções mecânicas no torrão no momento do transplante.

Os três pilares para garantir o pegamento no solo são:

Como realizar o replantio correto de mudas confinadas no vaso plástico?

O transplante imediato ao notar o adensamento do torrão é fundamental para evitar a perda definitiva da muda. O procedimento deve ser feito mantendo o cuidado de não expor as raízes finas ao sol direto durante o manuseio.

As etapas para o transplante adequado de mudas de viveiro incluem:

Cortar totalmente o saco ou vaso de plástico flexível com estilete limpo em vez de puxar a muda pelo caule.

Inspecionar a superfície externa do torrão em busca de raízes espessas girando em caracol.

Efetuar de 3 a 4 ranhuras verticais superficiais no torrão para quebrar a mola de raízes periféricas.

Acomodar a muda na cova garantindo que o colo do tronco fique exatamente no nível da superfície do solo.

Preencher as laterais da cova com terra adubada e pressionar levemente para firmar a planta.

Como evitar problemas de sustentação e tombamento de plantas adultas?

Plantas transplantadas com raízes enoveladas perdem a capacidade de emitir raízes ancorantes horizontais no solo novo. Com o crescimento da copa e o aumento do peso dos galhos, árvores e arbustos tornam-se vulneráveis ao tombamento por rajadas de vento.

As normas técnicas da Engenharia Florestal indicam a substituição de recipientes plásticos fechados por tubetes estriados ou sacos de tecido permeável com poda a ar. Esses sistemas direcionam o crescimento radicular para baixo e evitam o aprisionamento circular antes do plantio no campo.

O formato cilíndrico e as paredes lisas dominam os segredos da restrição de crescimento em mudas. Veja por que esse travamento ocorre e o que o torna evitável.

Qual é o recipiente para mudas mais indicado para cada etapa de cultivo?

Conhecer as vantagens e desvantagens dos recipientes de propagação auxilia na escolha da melhor embalagem para o desenvolvimento saudável das mudas. O tempo de permanência no recipiente determina a tecnologia mais adequada.

A tabela a seguir compara os principais tipos de embalagens usadas para mudas e seus impactos na raiz:

Recipiente de cultivo Direcionamento radicular Risco de enovelamento Saco/Vaso plástico flexível Polietileno cilíndrico liso Crescimento circular ao longo da parede do vaso Alto Tubete plástico com ranhuras Frisos internos direcionadores Guiamento vertical em direção à abertura inferior Médio Saco de feltro permeável Tecido geotêxtil para poda a ar Poda natural das pontas radiculares pelo contato com o ar Nulo

Como garantir o desenvolvimento saudável das plantas no transplante?

Respeitar o tempo correto de permanência da muda na embalagem e realizar a poda corretiva das raízes no replantio previne o enovelamento. A utilização do vaso de plástico flexível com os devidos cuidados de manejo assegura o rápido estabelecimento e o crescimento vigoroso das plantas no local definitivo.